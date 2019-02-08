Идову рассказал, почему выбрал «Локомотив», а не клуб из Лиги 1

Защитник «Локомотива» и сборной Нигерии Брайан Идову рассказал, почему после ЧМ -2018 решил перейти в московский клуб, имея на руках предложение из чемпионата Франции.

«Локомотив» – один из лидеров отечественного футбола, амбициозный клуб, действующий чемпион России, участник Лиги чемпионов. Еврокубки для меня всегда были мечтой. Плюс Юрий Павлович позвонил Гаджи Муслимовичу [Гаджиеву], узнавал про меня, интересовался. Мне об этом Гаджиев и рассказал. Затем мне набрал сам Сёмин, и мы уже пообщались лично. Это стало для меня определяющим моментом.

Как раз с тренером той французской команды я даже не разговаривал. Там во мне было заинтересовано скорее руководство клуба. Они общались с наставником сборной Нигерии обо мне. Я не понимал всей ситуации: нужен я тренеру команды или только руководству. Поэтому вариант с «Локомотивом» показался предпочтительнее.

Могу ли назвать этот клуб? В этом нет никакого смысла, это всё уже в прошлом. Могу сказать только, что это не ПСЖ (смеётся).

Было ли предложение более выгодным с финансовой точки зрения? Можно так сказать.