Прядкин: «Пиво и сосиски на трибунах - это то, чего мы должны добиться!»

Глава РПЛ Сергей Прядкин считает, что на стадионах нужно разрешить продажу пива.

Пиво и сосиски на трибунах - это то, чего мы, безусловно, должны добиться! Я не шучу. Ведь всё это было на чемпионате мира и себя полностью оправдало. Работа в этом направлении ведется, РФС , Премьер-лига и клубы находят поддержку во многих инстанциях. Пока рано говорить, когда будет принято решение, но, если оно состоится к началу следующего сезона, будет здорово.