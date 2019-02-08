Идову: «В Перми порой приходилось жить на „дошираках“»

Защитник «Локомотива» Брайан Идову рассказал, как изменилось его финансовое положение в московском клубе. Ранее футболист выступал за пермский «Амкар».

Я ощутил, что в «Локомотиве» зарплата приходит вовремя. А так, я себе пока ничего за сумасшедшие деньги не позволял. По сути, живу так же, как жил, когда играл за «Амкар». Я часто провожу время дома и особо деньги не трачу. Я больше сфокусирован на том, чтобы влиться в состав, привыкнуть к требованиям в новом клубе.

Моменты в Перми, когда приходилось занимать деньги, были в дубле, когда нам задерживали выплаты. Приходилось жить на «дошираках». Как только зарплата приходила, сразу летели суши есть. Когда попал в основу и подписал нормальный контракт, у меня голову не снесло и я не стал тратить деньги налево и направо. Так что бывало скорее так, что я одалживал ребятам. Для нас задержки в 2–4 месяца уже стали привычными. Но мы лояльно к этому относились, потому что в итоге всё отдавали. Только под конец, когда клуб уже развалился, какие-то суммы нам так и не выплатили.