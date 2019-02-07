Агент: «Жамалетдинов и Слуцкий общались только в формате игрок-тренер»

Александр Маньяков, агент нападающего «Леха» Тимура Жамалетдинова, прокомментировал интервью своего клиента польской прессе, в котором футболист жестко высказался о бывшем рулевом ЦСКА Леониде Слуцком.

По каким-то отрывкам из его интервью нельзя судить игрока. Вопрос в том, насколько точно перевела слова польская пресса. Для Тимура сейчас главное – закрепиться в составе «Леха» и показать себя.

Не сказал бы, что между ним и Леонидом Викторовичем были напряженные отношения. Но они общались исключительно в формате игрок-тренер. Тимур не высказывался о нем нелицеприятно. Я же узнал об этом, прочитав на вашем сайте. Мне еще только предстоит обсудить ситуацию с самим игроком.