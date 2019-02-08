Кузнецов: «Благодаря занятиям борьбой Черчесов умел правильно падать»

Бывший помощник Николая Киселева в юношеской сборной СССР 1963 года рождения Александр Кузнецов признался, что наставник сборной России Станислав Черчесов умеет хорошо играть на пианино.

Чем удивлял вратарь Станислав Черчесов? На турнире в Финляндии вышли в финал. Дошло до серии пенальти, но два наших лучших бомбардира, которых во время турнира расписывали в финских газетах, отошли в сторонку. Ясно. «Кто будет бить пенальти?» Первым вызвался Черчесов: «Я!» Я еле наскреб еще четырех пенальтистов, но когда пришла пора бить, замялись и они. Стас говорит: «Я пробью». Как дал под перекладину — гол. Все сразу встряхнулись. Дальше били смелее, и мы выиграли.

Еще Стас классно играл на пианино — развлекал команду. Ноги здорово работали — серьезно занимался танцами. Отсюда — прыгучесть. Благодаря занятиям борьбой умел правильно падать. Азартный парень. Из-за своего взрывного характера часто принимал поспешные решения — поэтому основным вратарем на Евро-1983 был львовянин Валера Паламарчук, более спокойный. Но Валера затерялся (тренирует сейчас вратарей в украинской молодежке), а Стас попал в «Спартак». Потом рассказывал, как ему там напихали, когда в первой же игре напускал мешок голов.