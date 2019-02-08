Джано: «Не хотелось менять родину ради выгоды»

Полузащитник «Крыльев Советов» Джано считает, что его карьере в России помешал статус легионера. Напомним, что контракт игрока принадлежит «Спартаку», а в Самаре он играет на правах аренды.

Понимаю, что дурную вещь со мной сыграл статус легионера. Если бы не он, то в «Спартаке» у меня было бы не 130, а 250 матчей. И ведь предлагали ещё в 16 сделать русский паспорт, но не хотелось никого обманывать и менять родину ради выгоды. Я жил в Грузии, играл за все сборные и просто люблю свою страну. Так что другие варианты не рассматривались. Было бы классно, конечно, если бы лимит не распространялся на СНГ , но в нынешней обстановке это, наверное, невозможно. Люди в Грузии стремятся в Европу. Учиться, работать, играть – сейчас туда можно уехать без виз.