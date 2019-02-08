Бийол: «Ганчаренко может уйти в топ-клуб, если выучит английский язык»

Игрок ЦСКА Яка Бийол признался, что старается научиться играть на позиции центрального защитника.

Это абсолютно новая позиция для меня. Знаю, где я ошибался и что мне нужно много работать — в первую очередь над выбором позиции. Я очень стараюсь и учусь, правда! Тренер говорит, что будет использовать меня по ситуации — в зависимости от того, что нужно команде.

Ганчаренко вообще всегда знает, чего хочет — скажу, что это его сильнейшая черта. Еще он действительно много общается с каждым из нас, хоть и не совсем знает английский. Но я боюсь — если он выучит язык, то уйдет от нас в какой-нибудь европейский топ-клуб.