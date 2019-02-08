Идову: «Россия - мой родной дом»

Защитник «Локомотива» Брайан Идову сравнил жителей России и жителями США .

Со мной очень часто пытаются заговорить на английском. Но меня это не удивляет. Кто меня увидит впервые, наверное, и подумать не может, что я родился в России и хорошо знаю язык. Если бы я на себя со стороны посмотрел, наверное, тоже бы так подумал. Каких-то нелепых ситуаций, связанных с этим, не было. Я обычно гуляю с друзьями или девушкой, и все слышат мою речь, а когда я один, то почти всегда в наушниках. Могу вспомнить только времена юности, когда стоял на остановках и про меня что-то говорили, шутили, но я никогда на это не обращал внимание.

В США я чувствовал себя в своей тарелке. Хотя не уверен в этом. В России я привык к тому, что, когда ты едешь, например, на эскалаторе, порой ловишь на себе недовольные взгляды людей. Кто-то смотрит со злобой, будто я им денег должен, кто-то просто с интересом, а кто-то смеется. В Штатах же всем вообще без разницы, кто ты и как выглядишь. Мне нравится, что там у многих людей изначально позитивный настрой. Однажды я просто шел по улице и познакомился с каким-то скейтером. Мы тут же начали рассказывать друг другу о жизни, отлично пообщались. В России у меня такого опыта не было. Или, когда мы там с девушкой гуляли, случайные прохожие могли просто сделать нам комплимент и сказать: «У тебя классные кроссовки, а у тебя классный свитер». Эти мелочи заставляют тебя улыбаться и влияют на общее впечатление. Но при этом я прекрасно понимаю, что если там пожить, то я столкнусь со многими другими проблемами, которых достаточно в любой стране мира. Не зря же говорят, что хорошо там, где нас нет. В целом в России я чувствую себя отлично и комфортно, люблю эту страну. Здесь живут мои друзья, девушка и родители — это мой родной дом. Приятно путешествовать по Америке, но душой и сердцем я больше склоняюсь к России.

Я обожаю спорт. Для меня очень интересны NBA , NHL , NFL. Я постоянно слежу за хайлайтами этих лиг. Я очень рад, что смог вживую посетить несколько игр и посмотреть на команды и игроков, которые мне нравятся. Попасть бы еще хоть раз на игру «Голден Стэйт» (чемпионы двух последних лет NBA ), увидеть, как играют Расселл Уэстбрук и Пол Джордж из «Оклахомы». Сходил бы еще посмотреть на Илая Мэннинга из NFL. Здорово, что уже удалось сходить на игры наших ребят: Овечкина, Кузнецова, Панарина в NHL . Завидую, что американцы могут смотреть такое каждый день хотя бы по телевизору. Помню в один день моя девушка меня возненавидела, когда я случайно включил ТВ. Мне попался баскетбол, потом сразу начался американский футбол, и я смотрел игру за игрой. Она хотела пойти погулять, а я сижу, смотрю — меня чуть не задушили (смеется). Но я подумал, что жизнь мне дороже, и решил потом посмотреть.

Я недавно играл в «Человека-паука». Там Нью-Йорк реально воссоздан практически один в один. И у меня была немного обратная история. Моя девушка уже очень хорошо ориентируется в этом городе. Я немного ее проверил и попросил довести меня в игре с окраины Нью-Йорка до знаменитой статуи быка, которого все трут на богатство. Она с легкостью это сделала, просто ориентируясь по местности.