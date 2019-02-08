Идову: «Я никогда не ждал вызова от российской сборной»

Защитник «Локомотива» и сборной Нигерии Брайан Идову рассказал, почему не попробовал выступать за сборную России.

Потому что, с другой стороны, была возможность поехать на чемпионат мира, сыграть за родину своего отца. Я просто не мог отказаться от такого шанса. Миллионы парней мечтают сыграть на мундиале, и далеко не всем это удавалось. Я буду вспоминать об этом всю свою жизнь. Думаю, осуществленная мечта стоит того, чтобы я стал легионером в РПЛ .

Сейчас уже об этом не думаю. У России есть Константин Рауш, Дмитрий Комбаров, Эльмир Набиуллин — все они могут сыграть на этой позиции. Я никогда и не ждал вызова от российской сборной. А после того как попал в национальную команду Нигерии, о других вариантах даже не задумывался.