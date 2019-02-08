Джано: «Алекс - самый сильный игрок, с которым я играл»

Полузащитник «Спартака» Джано, на правах аренды выступающий за «Крылья Советов», похвалил бывшего капитана «красно-белых» Алекса. Бразилец в прошлом году завершил свою карьеру.

Были игроки, даже выходить на замену которым было честью. Вот при Алексе я не переживал, потому что он реально был сильнее и, наверное, был лучшим игроком за моё время в «Спартаке». И самый красивый гол при мне был тоже на его счету. Помните, в игре с «Ростовом» он сделал несколько ложных замахов и забросил мяч за спину вратарю. Я тогда играл, видел гол вживую и первым прыгнул ему на спину.

Иногда мы с Алексом жили в одном номере. Он такой европейский бразилец, спокойный, добрый, интеллигентный, мудрый, благородный. Отличный человек. До сих пор можем списаться в «Инстаграме». Вот недавно пожелал мне удачного периода в Самаре.