Джано: «Никогда не буду что-то делать за спиной»

Полузащитник «Крыльев Советов» Джано, права на которого принадлежат «Спартаку», похвалил бывшего наставника москвичей Дмитрия Аленичева.

Иногда мне кажется, что для того, чтобы постоянно играть в основе, надо быть немного дерзким человеком: наглее, напористее, возможно, даже хитрее, это я сейчас не про качества, которые на поле надо проявлять. Но то не мой конёк. Я спокойный, достойный, никогда не буду что-то делать за спиной. Наверное, поэтому тяжёлых дней в «Спартаке» у меня было много.

Именно доверие ярче всех выразил Аленичев. Перед чемпионским сезоном на моей позиции играл Попов, но на сборах в Австрии я выглядел лучше. Дмитрий Анатольевич вызвал к себе в кабинет и в лицо сказал: «Я решил, что буду делать на тебя ставку». Я ответил: «Большое спасибо, буду делать максимум». И в следующих матчах просто парил: забил АЕКу, два Туле… а потом Аленичева убрали. Если честно, при Каррере всё тоже нормально было – Поп набрал форму, и мы по очереди играли, давали результат. Но в следующем сезоне я стал опять играть реже.