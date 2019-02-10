«Тоттенхэм» одержал победу над «Лестером»

«Тоттенхэм» обыграл «Лестер» в матче 26-го тура чемпионата Англии.
«Тоттенхэм» (60 очков) занимает третье место в турнирной таблице национального первенства, «Лестер» (32 очка) - 12-й.
Лондон, стадион Уэмбли
«Тоттенхэм» - «Лестер Сити» 3:1
Голы: Давинсон Санчес 33, Эриксен 63, Сон 90+1 - Варди 76
Нереализованный пенальти: Варди 60
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Давинсон Санчес, Вертонген, Роуз (Уокер-Питерс 88), Уинкс, Скипп (Алдервейрелд 71), Эриксен, Сиссоко, Сон, Льоренте (Ваньяма 80)
Главный тренер: Почеттино Маурисио.
«Лестер Сити»: Шмейхель, Перейра, Магуайр, Эванс, Чилуэлл, Ндиди, Тилеманс, Мэддисон, Геззаль (Ихеаначо 73), Барнс (Окадзаки 88), Грэй (Варди 59)
Главный тренер: Пюэль Клод.
Предупреждения: Сон 16, Роуз 20, Вертонген 29, Тилеманс 86
Судья: Оливер Майкл.
Напомним, что вчера «Ливерпуль» одержал победу над «Борнмутом».
5 на 10 удары в створ в пользу Лестера.
А счёт плачевный.
И голевой пас от Варди не превратился в гол.
Игра на 3-3, не получилось.
5 на 10 удары в створ в пользу Лестера.
А счёт плачевный.
И голевой пас от Варди не превратился в гол.
Игра на 3-3, не получилось.
"Шпоры", пожалуй, никому не позволят себя из призов вытолкнуть...
Варди дал шанс приподнять голову, но кореец затолкал лис обратно в нору..:))
"Шпоры", пожалуй, никому не позволят себя из призов вытолкнуть...
Варди дал шанс приподнять голову, но кореец затолкал лис обратно в нору..:))
Концовки просто так пороли.
Спор с победой. Сон хоть и дельфин, но выход знатно реализовал.
Концовки просто так пороли.
Спор с победой. Сон хоть и дельфин, но выход знатно реализовал.
Льорис красава на классе дал жару.
вперед, Шпоры!
Льорис красава на классе дал жару.
вперед, Шпоры!