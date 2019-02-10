«Интер» одержал минимальную победу над «Пармой»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Тоттенхэм -:-  Лестер Сити 1.7 3.6 5.3
19:00 сегодня  Манчестер Сити -:-  Челси 1.5 4.35 6.3
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Леганес -:-  Бетис - - -
18:15 сегодня  Валенсия -:-  Реал Сосьедад - - -
20:30 сегодня  Севилья -:-  Эйбар 1.65 4.1 4.85
22:45 сегодня  Атлетик Б -:-  Барселона - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Болонья -:-  Дженоа 2.25 3.2 3.3
17:00 сегодня  Торино -:-  Удинезе 1.7 3.6 5.2
17:00 сегодня  Аталанта -:-  СПАЛ 1.27 5.6 11
17:00 сегодня  Сампдория -:-  Фрозиноне 1.47 4.2 7.2
20:00 сегодня  Сассуоло -:-  Ювентус - - -
22:30 сегодня  Милан -:-  Кальяри 1.4 4.4 8.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Вердер -:-  Аугсбург 1.75 3.9 4.35
20:00 сегодня  Фортуна -:-  Штутгарт 2.15 3.3 3.45
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Тулуза -:-  Реймс 2.65 3 2.85
17:00 сегодня  Нант -:-  Ним 2 3.3 3.9
17:00 сегодня  Монпелье -:-  Монако 2.3 3.2 3.25
19:00 сегодня  Ренн -:-  Сент-Этьен 2.1 3.35 3.55
19:00 сегодня  Генгам -:-  Лилль 3.4 3.25 2.2
23:00 сегодня  Ницца -:-  Лион 4.5 4.1 1.7
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори -:- Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2.2 3.5 3.05
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи -:- Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля 1.45 3.8 6.6
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил -:- Логотип футбольный клуб ЗираЗира 1.72 3.3 4.5
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БеселижаБеселижа -:- Логотип футбольный клуб ВораВора - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Влажния (Шкодер)Влажния -:- Логотип футбольный клуб Шенколли (Леже)Шенколли - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПоградесиПоградеси -:- Логотип футбольный клуб Бюлис (Баллш)Бюлис - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Томори БератТомори Берат -:- Логотип футбольный клуб Аполония ФьерАполония Фьер - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Тр (Тирана)Динамо Тр -:- Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас -:- Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб ТиранаТирана - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.35 4.5 9
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман -:- Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 1.52 3.8 6.2
01:20 сегодня Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте -:- Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ 1.93 2.85 4.6
03:30 сегодня Логотип футбольный клуб Колон (Санте-Фе)Колон -:- Логотип футбольный клуб Сан-Лоренсо (Буэнос-Айрес)Сан-Лоренсо 2.5 2.95 3.05
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз -:- Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 2.1 3 3.75
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус -:- Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 2 3.2 4
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса 1:0 Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
01:05 сегодня Логотип футбольный клуб Чакарита Хун (Сан Мартин)Чакарита Хун -:- Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе -:- Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С -:- Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй -:- Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио -:- Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес -:- Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 5.5 4.5 1.47
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.65 4 4.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 1.5 3.8 6.5
Бразилия. Лига Баияно 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон -:- Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина -:- Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе -:- Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал -:- Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис -:- Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд -:- Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд -:- Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас -:- Логотип футбольный клуб АймореАйморе - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио -:- Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин -:- Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1.3 4.7 9.5
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа -:- Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова -:- Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро -:- Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 0:0 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
00:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 1:0 Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас - - -
01:00 1’ Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра -:- Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира -:- Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт 3.1 2.9 2.4
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.25 3.2 3.2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург -:- Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.8 3.3 2.4
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб АаленАален -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 2.6 3.25 2.55
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр -:- Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен 2.7 3.3 2.45
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья -:- Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
04:15 сегодня Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе -:- Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.25 5.8 13
20:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1.37 4.2 10.5
20:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК -:- Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 2.3 3.1 3.3
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХоброХобро -:- Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 2.6 3.2 2.65
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг -:- Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 3.1 3.5 2.15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1.65 3.6 5.2
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 2.7 3.2 2.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 2.55 3.2 2.65
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис 2.2 2.8 3.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.85 3.3 4.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.45 2.8 3.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 2.1 3 3.6
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 1.8 3.1 4.9
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа -:- Логотип футбольный клуб ПескараПескара 2.2 3.1 3.4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно -:- Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2.2 2.85 3.75
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)Арис -:- Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 1.5 4 7
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1.25 6 11
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 50’ Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:0 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе -:- Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо -:- Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин -:- Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
Колумбия. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио -:- Логотип футбольный клуб БоготаБогота - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
03:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос -:- Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса -:- Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита -:- Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДалласДаллас -:- Логотип футбольный клуб Сан АнтониоСан Антонио - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб Финикс РайзингФиникс Райзинг - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од -:- Логотип футбольный клуб Ракув ЧенстоховаРакув Ченстохова - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
сегодня Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия -:- Логотип футбольный клуб Олимпия Гр (Грудац)Олимпия Гр - - -
06:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлЛос-Анджелес Гэл -:- Логотип футбольный клуб ТоронтоТоронто - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей -:- Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП - - -
02:00 сегодня Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро -:- Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка -:- Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
04:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПачукаПачука -:- Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас - - -
06:00 сегодня Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса -:- Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТолукаТолука -:- Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 2.4 3.05 3
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.85 3.6 3.8
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген -:- Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 2.5 3.3 2.65
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен -:- Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг 2.6 3.4 2.5
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 5.2 4.2 1.53
Парагвай. Примера дивизион 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 6’ Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 0:0 Логотип футбольный клуб Хенерал Диас (Луке)Хенерал Диас - - -
02:45 сегодня Логотип футбольный клуб Соль де Америка (Асунсьон)Соль де Америка -:- Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 2.45 3.3 2.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл -:- Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия 3.4 3.5 2
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара 2.1 3.2 3.3
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«Интер» одержал минимальную победу над «Пармой»

сегодня, 00:22
ПармаЛоготип футбольный клуб Парма0 : 1Логотип футбольный клуб Интернационале (Милан)ИнтернационалеМатч завершен

«Интер» обыграл «Парму» в матче 23-го тура чемпионата Италии.

«Интер» (43 очка) занимает третье место в турнирной таблице национального первенства, «Парма» (29 очков) - 12-я.

Парма, стадион Эннио Тардини

«Парма» - «Интернационале» 0:1 (0:0)
Гол: Мартинес 80

«Парма»: Сепе, Гальоло, Бастони, Алвеш, Якопони, Барилла, Скоццарелла (Стюак 77), Куцка (Спрокати 86), Жервиньо, Инглезе, Силигарди (Бьябьяни 58)
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.

«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, де Врей, Асамоа, Наингголан (Гальярдини 90), Брозович, Весино, Перишич, Икарди (Седрик Соареш 90+3), Мариу (Мартинес 76)
Главный тренер: Спаллетти Лучано.

Предупреждения: Весино 37, Гальоло 61, Наингголан 85, Бьябьяни 89

Судья: Иррати Массимилиано.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что вчера «Рома» одержала крупную победу над «Кьево».

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Все комментарии
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил Бильге Октай
   4 / 783
сегодня в 01:05
У тебя на аве клуб сильнее интера. =)))
Это был первый РАПИДный позор серо-голубых, когда они не смогли выиграть группу с Рубином, Партизаном и Нефтчи. Это было ГЫГЫГЫшечно)
drug01
drug01
   86 / 783
сегодня в 01:04
Ели спасли результат!!!!
Бильге Октай
Бильге Октай
   226 / 783
сегодня в 01:01
горбатого опять бомбит ....
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 783
сегодня в 00:58
Ханданович был таким крутым вратарём....пока не вляпался в синюю субстанцию
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   4 / 783
сегодня в 00:55
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Роналду - король Фарер и Андорр
       4 / 783
    сегодня в 00:54
      EAGuar As
      EAGuar As
         82 / 783
      сегодня в 00:53
      С победой .
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану ответил Scuderia Ferrari
         22 / 783
      сегодня в 00:53
      Защекетти)))
      А Иратти - слуга Моратти.
      Со стадиона уехал на Мазератти)))
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану ответил Scuderia Ferrari
         22 / 783
      сегодня в 00:52
      Парме надо серьёзно поработать. Сливают дома отрапиденным. =)
      Деньги видно им нужнее, чем прописка в серии А)
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил Князю бан по барабану
         4 / 783
      сегодня в 00:52
      Защекетти)))
      Роналду - король Фарер и Андорр
      Роналду - король Фарер и Андорр ответил Scuderia Ferrari
         48 / 783
      сегодня в 00:52
      Scuderia Ferrari
      Вчера 12:21
      Парме уверенной победы над педрами и неграми интерятника.

      НУ ЧТО ПОБЕДИЛИ??ахахахаха
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану ответил Scuderia Ferrari
         22 / 783
      сегодня в 00:52
      НЫРадзурцы)))) Нырярди и Ныртинес)
      Мердодзурцы, защекарди и защекинес))
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari
         4 / 783
      сегодня в 00:51
      Парме надо серьёзно поработать. Сливают дома отрапиденным. =)
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил Камелошка
         4 / 783
      сегодня в 00:50
      НЫРадзурцы))))
      Нырярди и Ныртинес)
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari
         4 / 783
      сегодня в 00:49
      Совсем не котируется Парма. Тяжёлые времена у клуба настали.
      В главных нет. А такой великий клуб был раньше=((( Вся сборная Франции, Аргентины вышла оттуда
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану ответил juvenale
         22 / 783
      сегодня в 00:48
      Миланский "прИнтер" продолжает невыразительно играть в атаке. В матче 23-го тура Серии А с "Пармой" команда Лучано Спаллетти забила свой первый гол в 2019 году в чемпионате Италии. Результативные действия в активе Лаутаро Мартинеса, который отличился на 80-й минуте. хахах
      А нагеленный прелюбодей скис. Великая Моська сломала его психологически, выкурив из сборной)
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил juvenale
         4 / 783
      сегодня в 00:48
      Небольшая поправочка. РАПИДить их будут из Вены. Как раз хозяева Тернополя, Лемберга и прочих овощебаз, где за серо-голубых болеют.
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану ответил Роналду - король Фарер и Андорр
         22 / 783
      сегодня в 00:47
      Ювеналю или Феррарису?)))
      Семинолялису, аха-ха)
      Отдохни, позор Спартака ещё впереди)
      juvenale
      juvenale
         34 / 783
      сегодня в 00:47
        STVA 1
        STVA 1
           79 / 783
        сегодня в 00:46
        Не удержал Парма ничью!Жаль
        Михаил Славнов
        Михаил Славнов
           85 / 783
        сегодня в 00:45
        Хоть с Пармой получилось.
        juvenale
        juvenale ответил Князю бан по барабану
           34 / 783
        сегодня в 00:45
        Но ненадолго. Румыны уже идут. Аха-ха)
        да румыны картон закопают)
        fanliverpoolfan
        fanliverpoolfan ответил Князю бан по барабану
           108 / 783
        сегодня в 00:45
        Как раз тебе))раз не помнишь. ахаха
        Роналду - король Фарер и Андорр
        Роналду - король Фарер и Андорр ответил Князю бан по барабану
           48 / 783
        сегодня в 00:44
        Ювеналю или Феррарису?)))
        Князю бан по барабану
        Князю бан по барабану ответил juvenale
           22 / 783
        сегодня в 00:44
        картонное дрмо отскочило
        Но ненадолго. Румыны уже идут. Аха-ха)
        Князю бан по барабану
        Князю бан по барабану ответил Роналду - король Фарер и Андорр
           22 / 783
        сегодня в 00:44
        Это было в 2014м.)))) Горбатым футбол неинтересен(( стыдно!
        Какая разница. Тем более мне то что запоминать, не мне же тогда психику сломали. Аха-ха)
        juvenale
        juvenale
           34 / 783
        сегодня в 00:43
        картонное дрмо отскочило
        Роналду - король Фарер и Андорр
        Роналду - король Фарер и Андорр ответил Князю бан по барабану
           48 / 783
        сегодня в 00:43
        Это было в 2014м.)))) Горбатым футбол неинтересен((
        стыдно!
        Князю бан по барабану
        Князю бан по барабану ответил Dinamikk
           22 / 783
        сегодня в 00:42
        Интер с победой! Горбачам огнетушителей!
        Огнетушители отпускают по рецептам, а они на руках у интерастов. Аха-ха)
        Позор интеру, всего 43 очка, из них 42 кабинетных.
        Князю бан по барабану
        Князю бан по барабану ответил Don Nerazzurri
           22 / 783
        сегодня в 00:38
        Потри снежком одно место может поможет Аха))
        Это так ты сокращаешь семнадцатиочковый отрыв? Аха-ха)
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