«Интер» одержал минимальную победу над «Пармой»

«Интер» обыграл «Парму» в матче 23-го тура чемпионата Италии.
«Интер» (43 очка) занимает третье место в турнирной таблице национального первенства, «Парма» (29 очков) - 12-я.
Парма, стадион Эннио Тардини
«Парма» - «Интернационале» 0:1 (0:0)
Гол: Мартинес 80
«Парма»: Сепе, Гальоло, Бастони, Алвеш, Якопони, Барилла, Скоццарелла (Стюак 77), Куцка (Спрокати 86), Жервиньо, Инглезе, Силигарди (Бьябьяни 58)
Главный тренер: Д′Аверса Роберто.
«Интернационале»: Ханданович, Д'Амброзио, Шкриньяр, де Врей, Асамоа, Наингголан (Гальярдини 90), Брозович, Весино, Перишич, Икарди (Седрик Соареш 90+3), Мариу (Мартинес 76)
Главный тренер: Спаллетти Лучано.
Предупреждения: Весино 37, Гальоло 61, Наингголан 85, Бьябьяни 89
Судья: Иррати Массимилиано.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что вчера «Рома» одержала крупную победу над «Кьево».
Это был первый РАПИДный позор серо-голубых, когда они не смогли выиграть группу с Рубином, Партизаном и Нефтчи. Это было ГЫГЫГЫшечно)
Это был первый РАПИДный позор серо-голубых, когда они не смогли выиграть группу с Рубином, Партизаном и Нефтчи. Это было ГЫГЫГЫшечно)
Соскучился по австро-венгерским хозяевам)ну ты не грусти, тебя англосаксонский лысый клоун 25процентным виски угостит) Ну то есть как, нальёт 50 мл вискаря и водой 150 мл разведёт, заробытчанам больше не полагается)
Соскучился по австро-венгерским хозяевам)ну ты не грусти, тебя англосаксонский лысый клоун 25процентным виски угостит) Ну то есть как, нальёт 50 мл вискаря и водой 150 мл разведёт, заробытчанам больше не полагается)
Со стадиона уехал на Мазератти)))
Со стадиона уехал на Мазератти)))
Вчера 12:21
Парме уверенной победы над педрами и неграми интерятника.
НУ ЧТО ПОБЕДИЛИ??ахахахаха
Вчера 12:21
Парме уверенной победы над педрами и неграми интерятника.
НУ ЧТО ПОБЕДИЛИ??ахахахаха
Нырярди и Ныртинес)
Нырярди и Ныртинес)
В главных нет. А такой великий клуб был раньше=((( Вся сборная Франции, Аргентины вышла оттуда
В главных нет. А такой великий клуб был раньше=((( Вся сборная Франции, Аргентины вышла оттуда
Отдохни, позор Спартака ещё впереди)
Отдохни, позор Спартака ещё впереди)
хахах
хахах
стыдно!
стыдно!
Позор интеру, всего 43 очка, из них 42 кабинетных.
Позор интеру, всего 43 очка, из них 42 кабинетных.