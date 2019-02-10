Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Сассуоло»

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен  Тоттенхэм 3:1  Лестер Сити 1.67 3.7 5.35
19:00 Матч завершен  Манчестер Сити 6:0  Челси 1.5 4.5 7.25
Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен  Леганес 3:0  Бетис - - -
18:15 Матч завершен  Валенсия 0:0  Реал Сосьедад - - -
20:30 Матч завершен  Севилья 2:2  Эйбар 3.35 3.6 2.1
22:45 сегодня  Атлетик Б -:-  Барселона - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  Болонья 1:1  Дженоа 2.35 3.1 3.25
17:00 Матч завершен  Торино 1:0  Удинезе 1.7 3.5 5.5
17:00 Матч завершен  Аталанта 2:1  СПАЛ 1.33 5 9
17:00 Матч завершен  Сампдория 0:1  Фрозиноне 1.47 4.2 7.2
20:00 Матч завершен  Сассуоло 0:3  Ювентус - - -
22:30 Идет первый тайм, 4’  Милан 0:0  Кальяри 1.48 4 7.4
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:30 Матч завершен  Вердер 4:0  Аугсбург 1.7 3.85 4.8
20:00 Матч завершен  Фортуна 3:0  Штутгарт 1.3 4.8 12.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен  Монпелье 2:2  Монако 2.3 3.2 3.25
17:00 Матч завершен  Тулуза 1:1  Реймс 2.75 3 2.75
17:00 Матч завершен  Нант 2:4  Ним 1.95 3.4 4
19:00 Матч завершен  Ренн 3:0  Сент-Этьен 1.4 4.8 8
19:00 Матч завершен  Генгам 0:2  Лилль 3.35 2.85 2.45
23:00 сегодня  Ницца -:-  Лион 5 4.3 1.6
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 1:2 Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2.45 3.45 2.6
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нефтчи (Баку)Нефтчи 2:0 Логотип футбольный клуб Кешля (Баку)Кешля 1.32 4.6 9
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил 0:2 Логотип футбольный клуб ЗираЗира 1.9 3.3 3.65
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо Тр (Тирана)Динамо Тр 2:0 Логотип футбольный клуб Фуше-КружеФуше-Круже - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БеселижаБеселижа 1:0 Логотип футбольный клуб ВораВора - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Влажния (Шкодер)Влажния 3:0 Логотип футбольный клуб Шенколли (Леже)Шенколли - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПоградесиПоградеси 0:3 Логотип футбольный клуб Бюлис (Баллш)Бюлис - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Томори БератТомори Берат 3:2 Логотип футбольный клуб Аполония ФьерАполония Фьер - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КукесКукес 0:1 Логотип футбольный клуб ТиранаТирана 1.92 2.4 7.2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас 0:0 Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута 0:0 Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза 1.6 3.2 7
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 3:0 Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.32 4.79 9.5
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 0:0 Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба 3.6 1.45 10
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 2:1 Логотип футбольный клуб Унион СФ (Санта-Фе)Унион СФ 1.08 7.9 50
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюэллс Олд Бойз (Росарио)Ньюэллс Олд Бойз -:- Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль 2.1 3 3.75
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Годой-КрусГодой-Крус -:- Логотип футбольный клуб Сан-Мартин ТукуманСан-Мартин Тукуман 2 3.2 4
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо -:- Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 1.67 3.45 5.2
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 15 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса 2:0 Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
01:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чакарита Хун (Сан Мартин)Чакарита Хун 0:2 Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй -:- Логотип футбольный клуб Нуэва Чикаго ( Матадерос)Нуэва Чикаго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе -:- Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С -:- Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас -:- Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако -:- Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио -:- Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес -:- Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 2:2 Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 5.5 4.5 1.47
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 0:0 Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.8 3.1 5.3
22:00 37’ Логотип футбольный клуб ГентГент 0:0 Логотип футбольный клуб МускронМускрон 1.5 3.8 6.5
Бразилия. Лига Баияно 2019, 5 тур 1 X 2
22:00 35’ Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон 1:0 Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина -:- Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс - - -
22:00 32’ Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия -:- Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 6 тур 1 X 2
22:00 35’ Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд 0:1 Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас -:- Логотип футбольный клуб АймореАйморе 1.8 3.65 3.8
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио -:- Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 3:1 Логотип футбольный клуб УРТУРТ 1.13 8 14
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа 1:0 Логотип футбольный клуб Томбенсе (Томбус)Томбенсе - - -
21:30 47’ Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова 1:0 Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе - - -
22:00 36’ Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 1:0 Логотип футбольный клуб Тупинамбас (Жуис-ди-Фора)Тупинамбас 1.2 5.8 10.5
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 0:0 Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара 2:0 Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас - - -
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Португеса (Акаригуа)Португеса 1:2 Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Самора (Баринас)Самора 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М - - -
22:00 33’ Логотип футбольный клуб Льянерос (Гуанаре)Льянерос 0:1 Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра -:- Логотип футбольный клуб Депортиво А (Пуэрто Ла Круз)Депортиво А - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира -:- Логотип футбольный клуб КаракасКаракас - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 1:1 Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн 2.8 3.3 2.4
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге 0:3 Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт 2.85 3.05 2.45
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 1:2 Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.35 3.2 2.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АаленАален 1:2 Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 2.4 3.1 2.85
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2:3 Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен 2.65 3.05 2.65
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 5 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья 1:1 Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон - - -
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 0:1 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1:0 Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.18 6.5 18
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос 1:0 Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос 1.14 6.1 24
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 3:1 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 1.11 8 19
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ХоброХобро 0:0 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 2.6 2.85 3.05
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 0:3 Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 3:3 Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 1.27 4.7 16
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген 6:1 Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1.65 3.6 5.2
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 0:4 Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 2.7 3.2 2.5
22:00 35’ Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 0:0 Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 2.55 3.2 2.65
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1:2 Логотип футбольный клуб КадисКадис 2.9 2.08 4.15
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 2:0 Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.2 4.8 39
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 0:1 Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.8 2.25 3.7
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия 1:0 Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 1.25 4.9 15
22:00 37’ Логотип футбольный клуб МалагаМалага 0:0 Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас 1.95 3 4.3
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа 1:1 Логотип футбольный клуб ПескараПескара 2.2 3.1 3.4
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2:0 Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца 2.2 2.85 3.75
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Лимассол)Арис -:- Логотип футбольный клуб Этникос (Ахна)Этникос - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис 0:2 Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония 2:2 Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса 34 8.5 1.07
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 2:0 Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1.3 4.5 11.5
Колумбия. Примера А 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор 1:2 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе 0:1 Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 1:0 Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин 1:1 Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена - - -
Колумбия. Примера B 2019, 2 тур 1 X 2
22:00 36’ Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио 1:0 Логотип футбольный клуб БоготаБогота - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо -:- Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 0:1 Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 0:0 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
22:30 6’ Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ДалласДаллас 1:3 Логотип футбольный клуб Сан АнтониоСан Антонио - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Олимпия Л (Любляна)Олимпия Л -:- Логотип футбольный клуб Рубин (Казань)Рубин - - -
06:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлЛос-Анджелес Гэл 1:1 Логотип футбольный клуб ТоронтоТоронто - - -
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б 3:2 Логотип футбольный клуб Финикс РайзингФиникс Райзинг - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 1:3 Логотип футбольный клуб Олимпия Гр (Грудац)Олимпия Гр - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец Од (Одесса)Черноморец Од 0:0 Логотип футбольный клуб Ракув ЧенстоховаРакув Ченстохова - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 3:1 Логотип футбольный клуб ХаугесундХаугесунд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 6 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтеррейМонтеррей 4:0 Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро 0:2 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПачукаПачука 2:0 Логотип футбольный клуб Монаркас (Морелия)Монаркас - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка 0:3 Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса 3:3 Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
21:00 73’ Логотип футбольный клуб ТолукаТолука 1:1 Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 2.4 3.05 2.95
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
14:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 4:1 Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 2.05 3.6 3.35
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген 2:1 Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс 2.45 3.25 2.75
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 3:2 Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг 2.6 3.4 2.5
18:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 2:2 Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 1.38 4.7 6.9
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Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Сассуоло»

сегодня, 21:58
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло0 : 3Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

В рамках 23-го тура Серии А «Ювентус» на выезде легко обыграл «Сассуоло». Туринцы продолжают лидировать в чемпионате, опережая «Наполи» на 11 пунктов. «Сассуоло» же занимает 11-е место с 30 очками.

Реджо Эмилия, стадион «Читта дель Триколоре»

«Сассуоло» - «Ювентус» 0:3 (0:1)
Голы: Хедира 23, Криштиану Роналду 70, Джан 86

«Сассуоло»: Консильи, Поль Лирола, Маньяни, Пелузо, Рожерио, Локателли, Сенси, Бурабиа (Маньянелли 79), Берарди, Бабакар (Бога 59), Джуричич (Матри 56)
Главный тренер: Де Зерби Роберто.

«Ювентус»: Щесны, Де Шильо, Ругани, Касерес, Сандро, Хедира (Бентанкур 67), Пьянич, Матюиди (Джан 85), Бернардески (Дибала 83), Манджукич, Криштиану Роналду
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

Предупреждения: Пьянич 6, Сандро 27, Маньяни 30, Бурабиа 38, Поль Лирола 90+4

Судья: Маццолени Паоло Сильвио.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В прошлому туре туринцы сыграли вничью с «Пармой».

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Все комментарии
juvenale
juvenale ответил ronaldo743
   33 / 797
сегодня в 22:37
1. Есть официальное признание Роналду. 2. Есть видео с их свадьбы с Бадром. 3. Есть интервью Шейк и Рианны (да-да, они ему жутко завидуют). О каких подругах речь ? =)
хахах оф признание Роналду))) свадьба с бадром хари хха давай пруфы билли
la_masia
la_masia
   69 / 797
сегодня в 22:37
Удивительно, обыграли впервые без пенальти и удалений.
ronaldo743
ronaldo743 ответил juvenale
   122 / 797
сегодня в 22:36
кстати у Роналду было около 20 подруг,а у тебя наверное ничего крепче правой руки не было,так что тут большие вопросы, кто есть кто
1. Есть официальное признание Роналду.
2. Есть видео с их свадьбы с Бадром.
3. Есть интервью Шейк и Рианны (да-да, они ему жутко завидуют).

О каких подругах речь ? =)
Тибетус Тибатитус
Тибетус Тибатитус ответил Тага Дага
   265 / 797
сегодня в 22:36
Теперь понятно за кого ты топишь...эх князь князь, я честно говоря другого мнения был о тебе...🙏
Твоя любимица передает тебе привет (смотреть 012)
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил juvenale
   16 / 797
сегодня в 22:36
кстати у Роналду было около 20 подруг,а у тебя наверное ничего крепче правой руки не было,так что тут большие вопросы, кто есть кто
И заяву об изнасиловании он сам писал, аха-ха)
Тага Дага
Тага Дага ответил NGY
   338 / 797
сегодня в 22:36
Ппппппффффффф....я вообще на работе, и мне не интересен ла лига...
Князю бан по барабану
Князю бан по барабану ответил Кот тебя в рот
   16 / 797
сегодня в 22:35
    NGY
    NGY ответил Robbaggio
       44 / 797
    сегодня в 22:35
    Если это и было, то это ведь не свои, а фанаты команды-соперника. А вот как Роналду белелы Реала освистывали все помнят
    Болельщики Реала в свое время и Рауля с Зиданом освистывали, так что потеряйся отсюда со своими умозаключениями.
    Тага Дага
    Тага Дага ответил NGY
       338 / 797
    сегодня в 22:35
    Ювентус всё равно чемпион...мы хотим честно выиграть лигу чемпионов,а не так как реал...
    juvenale
    juvenale ответил волгoдoн
       33 / 797
    сегодня в 22:34
    я педеpacтов не уважаю,в отличие от вашего сообщества всё достаточно просто.
    кстати у Роналду было около 20 подруг,а у тебя наверное ничего крепче правой руки не было,так что тут большие вопросы, кто есть кто
    Кот тебя в рот
    Кот тебя в рот
    сегодня в 22:33
    Все видели как Марокканец просадил Тунисцу?))) Одно бревно попало в другое)))
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari ответил Князю бан по барабану
       4 / 797
    сегодня в 22:33
    Да, надо застерилизовать свои ворота, с нынешним Леонелем это сделать несложно)
    Тага Дага
    Тага Дага ответил Scuderia Ferrari
       338 / 797
    сегодня в 22:32
    А Месси что сделал для Юве плохого. ..я не могу понять.
    juvenale
    juvenale ответил NGY
       33 / 797
    сегодня в 22:32
    Хедира у вас вообще чемпион по запоротым моментам из убойных положений!😊
    да и с Пармой две штанги вроде было
    NGY
    NGY ответил Тага Дага
       44 / 797
    сегодня в 22:31
    Ювентус разгромил Сассуоло,так будет правильно, а не то что написано. ...
    Ооо, "истинный" фанат Ювентуса нарисовался!

    Хоть бы поздравил своих коллег по цеху, команду с победой, а не выпячивал свое хейтерское отношение к человеку, который поучаствовал во всех голах сегодня.

    А где твой партнер по несчастью с авой Пирло, совсем не видно его, заходит только тогда, когда Роналду не забивает. Такой же "фанат" Юве как и ты.

    Кстати, скоро начинается игра Барселоны, беги уже туда, не опаздывай на матч любимой команды!
    Кот тебя в рот
    Кот тебя в рот
    сегодня в 22:31
      Robbaggio
      Robbaggio ответил NGY
         414 / 797
      сегодня в 22:30
      Если это и было, то это ведь не свои, а фанаты команды-соперника. А вот как Роналду белелы Реала освистывали все помнят
      time out
      time out
         26 / 797
      сегодня в 22:30
      Даже, если бы ныряльдо не забил гол, все равно написали бы, что он помог разгромить "Сассуоло".
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану ответил Scuderia Ferrari
         16 / 797
      сегодня в 22:30
      Не за Барсу, а за Месси. У сектантов Суарес бревно, Дембеле пижон, Пике дыра, Вальверде физрук (1, 3, 4 верно).... и только святой святой. =) Кстати, вассальный клуб 18и снова обосасунился. На этот раз с Эйбаром.:))))
      Это хорошо. А в Бильбао Моську простерилизуют)
      Wolf77785
      Wolf77785
         691 / 797
      сегодня в 22:30
      Что за тупой заголовок? А голы Джана и Хедиры не помогли?
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил Князю бан по барабану
         4 / 797
      сегодня в 22:29
      Не за Барсу, а за Месси. У сектантов Суарес бревно, Дембеле пижон, Пике дыра, Вальверде физрук (1, 3, 4 верно).... и только святой святой. =)

      Кстати, вассальный клуб 18и снова обосасунился. На этот раз с Эйбаром.:))))
      Тага Дага
      Тага Дага ответил Князю бан по барабану
         338 / 797
      сегодня в 22:29
      Мне без разницы как играет и с кем играет Барселона. ...я в ла лигу вообще не смотрю..я просто знаю что Месси лучший. ...мне тоже без разницы теперь. ..
      Кот тебя в рот
      Кот тебя в рот
      сегодня в 22:28
      Роналду знаменитый убийца аутсайдеров...
      Дмитрий Климович 2
      Дмитрий Климович 2
         58 / 797
      сегодня в 22:27
      Опять он!
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану ответил Scuderia Ferrari
         16 / 797
      сегодня в 22:27
      Мне неясна твоя мотивация постоянно писать гадости про Роналду, если ты действительно за Юве болеешь. Он игрок этой команды. Ничего неуважительного к бьянконери Рон никогда не делал, предателем его тоже не назовёшь.
      Да не болеет он за Ювентус. Он за бурсиколу *опу рвёт.
      Apsny
      Apsny
         90 / 797
      сегодня в 22:27
      Просто позорище.
      Тага Дага
      Тага Дага ответил Мароканский передвижной дельфинарий
         338 / 797
      сегодня в 22:27
      👍👍👍👍👍++++++
      Князю бан по барабану
      Князю бан по барабану ответил Тага Дага
         16 / 797
      сегодня в 22:26
      Теперь понятно за кого ты топишь...эх князь князь, я честно говоря другого мнения был о тебе...🙏
      Во-первых ничего тебе не понятно
      Во-вторых мне плевать на твоё мнение
      В третьих за кого ты топишь уж точно всем понятно.

      Желаю аргентинскому ГнОМИКУ смачно влететь в Бильбао)
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari ответил Тага Дага
         4 / 797
      сегодня в 22:26
      Мне неясна твоя мотивация постоянно писать гадости про Роналду, если ты действительно за Юве болеешь.
      Он игрок этой команды. Ничего неуважительного к бьянконери Рон никогда не делал, предателем его тоже не назовёшь.
      ronaldo743
      ronaldo743
         122 / 797
      сегодня в 22:25
      NGY, вообще-то он упоминается в твоём посте. Ты бы хоть отредактировал для правдоподобности. Для тебя же это норма. =)
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