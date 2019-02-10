Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Сассуоло»

сегодня, 21:58

В рамках 23-го тура Серии А «Ювентус» на выезде легко обыграл «Сассуоло». Туринцы продолжают лидировать в чемпионате, опережая «Наполи» на 11 пунктов. «Сассуоло» же занимает 11-е место с 30 очками.

Реджо Эмилия, стадион «Читта дель Триколоре»

«Сассуоло» - «Ювентус» 0:3 (0:1)

Голы: Хедира 23, Криштиану Роналду 70, Джан 86

«Сассуоло»: Консильи, Поль Лирола, Маньяни, Пелузо, Рожерио, Локателли, Сенси, Бурабиа (Маньянелли 79), Берарди, Бабакар (Бога 59), Джуричич (Матри 56)

Главный тренер: Де Зерби Роберто.

«Ювентус»: Щесны, Де Шильо, Ругани, Касерес, Сандро, Хедира (Бентанкур 67), Пьянич, Матюиди (Джан 85), Бернардески (Дибала 83), Манджукич, Криштиану Роналду

Главный тренер: Аллегри Массимилиано.

Предупреждения: Пьянич 6, Сандро 27, Маньяни 30, Бурабиа 38, Поль Лирола 90+4

Судья: Маццолени Паоло Сильвио.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В прошлому туре туринцы сыграли вничью с «Пармой».