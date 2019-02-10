Гол Роналду помог «Ювентусу» разгромить «Сассуоло»

В рамках 23-го тура Серии А «Ювентус» на выезде легко обыграл «Сассуоло». Туринцы продолжают лидировать в чемпионате, опережая «Наполи» на 11 пунктов. «Сассуоло» же занимает 11-е место с 30 очками.
Реджо Эмилия, стадион «Читта дель Триколоре»
«Сассуоло» - «Ювентус» 0:3 (0:1)
Голы: Хедира 23, Криштиану Роналду 70, Джан 86
«Сассуоло»: Консильи, Поль Лирола, Маньяни, Пелузо, Рожерио, Локателли, Сенси, Бурабиа (Маньянелли 79), Берарди, Бабакар (Бога 59), Джуричич (Матри 56)
Главный тренер: Де Зерби Роберто.
«Ювентус»: Щесны, Де Шильо, Ругани, Касерес, Сандро, Хедира (Бентанкур 67), Пьянич, Матюиди (Джан 85), Бернардески (Дибала 83), Манджукич, Криштиану Роналду
Главный тренер: Аллегри Массимилиано.
Предупреждения: Пьянич 6, Сандро 27, Маньяни 30, Бурабиа 38, Поль Лирола 90+4
Судья: Маццолени Паоло Сильвио.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В прошлому туре туринцы сыграли вничью с «Пармой».
2. Есть видео с их свадьбы с Бадром.
3. Есть интервью Шейк и Рианны (да-да, они ему жутко завидуют).
О каких подругах речь ? =)
2. Есть видео с их свадьбы с Бадром.
3. Есть интервью Шейк и Рианны (да-да, они ему жутко завидуют).
О каких подругах речь ? =)
Кота небось Барсиком зовут? Аха-ха)
Кота небось Барсиком зовут? Аха-ха)
Хоть бы поздравил своих коллег по цеху, команду с победой, а не выпячивал свое хейтерское отношение к человеку, который поучаствовал во всех голах сегодня.
А где твой партнер по несчастью с авой Пирло, совсем не видно его, заходит только тогда, когда Роналду не забивает. Такой же "фанат" Юве как и ты.
Кстати, скоро начинается игра Барселоны, беги уже туда, не опаздывай на матч любимой команды!
Хоть бы поздравил своих коллег по цеху, команду с победой, а не выпячивал свое хейтерское отношение к человеку, который поучаствовал во всех голах сегодня.
А где твой партнер по несчастью с авой Пирло, совсем не видно его, заходит только тогда, когда Роналду не забивает. Такой же "фанат" Юве как и ты.
Кстати, скоро начинается игра Барселоны, беги уже туда, не опаздывай на матч любимой команды!
Кстати, вассальный клуб 18и снова обосасунился. На этот раз с Эйбаром.:))))
Кстати, вассальный клуб 18и снова обосасунился. На этот раз с Эйбаром.:))))
Во-вторых мне плевать на твоё мнение
В третьих за кого ты топишь уж точно всем понятно.
Желаю аргентинскому ГнОМИКУ смачно влететь в Бильбао)
Во-вторых мне плевать на твоё мнение
В третьих за кого ты топишь уж точно всем понятно.
Желаю аргентинскому ГнОМИКУ смачно влететь в Бильбао)
Он игрок этой команды. Ничего неуважительного к бьянконери Рон никогда не делал, предателем его тоже не назовёшь.
Он игрок этой команды. Ничего неуважительного к бьянконери Рон никогда не делал, предателем его тоже не назовёшь.