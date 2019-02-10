«Монпелье» и «Монако» сыграли вничью, Головин получил травму

сегодня, 18:56

В рамках 24-го тура чемпионата Франции «Монпелье» и «Монако» победителя не выявили. После этого тура монегаски поднимаются на 18-е место в турнирной таблице, набрав 19 пунктов. «Монпелье» же взбирается на 4-ю позицию, имея в активе 37 очков.

Монпелье, стадион Стад де ля Моссон

«Монпелье» - «Монако» 2:2 (0:1)

Голы: Ляборд 66, Делор 90+1 (пенальти) - Желсон Мартинш 14, Фалькао 82

«Монпелье»: Леком, Агилар, Конгре, Хилтон, Мендеш, Ле Таллек, Самбиа (Ристич 60), Ласн (Шкулетич 59), Шкири, Ляборд, Делор

Главный тренер: Тер-Закарян Мишель.

«Монако»: Субашич, Сидибе, Глик, Бадьяшиль, Балло-Туре, Фабрегас, Жемерсон, Желсон Мартинш, Головин (Адриен Силва 68), Рони Лопеш (Н'Куду Мбида 90+2), Фалькао (Винисиус 87)

Главный тренер: Жардим Леонарду.

Предупреждения: Шкири 48, Адриен Силва 61, Фалькао 68, Жемерсон 70, Глик 90, Винисиус 90+3, Жемерсон 90+4

Удаление: Жемерсон 90+4

Судья: Шнайдер Франк.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

В прошлом туре «Монако» обыграл «Тулузу».