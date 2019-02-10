«Монпелье» и «Монако» сыграли вничью, Головин получил травму

В рамках 24-го тура чемпионата Франции «Монпелье» и «Монако» победителя не выявили. После этого тура монегаски поднимаются на 18-е место в турнирной таблице, набрав 19 пунктов. «Монпелье» же взбирается на 4-ю позицию, имея в активе 37 очков.
Монпелье, стадион Стад де ля Моссон
«Монпелье» - «Монако» 2:2 (0:1)
Голы: Ляборд 66, Делор 90+1 (пенальти) - Желсон Мартинш 14, Фалькао 82
«Монпелье»: Леком, Агилар, Конгре, Хилтон, Мендеш, Ле Таллек, Самбиа (Ристич 60), Ласн (Шкулетич 59), Шкири, Ляборд, Делор
Главный тренер: Тер-Закарян Мишель.
«Монако»: Субашич, Сидибе, Глик, Бадьяшиль, Балло-Туре, Фабрегас, Жемерсон, Желсон Мартинш, Головин (Адриен Силва 68), Рони Лопеш (Н'Куду Мбида 90+2), Фалькао (Винисиус 87)
Главный тренер: Жардим Леонарду.
Предупреждения: Шкири 48, Адриен Силва 61, Фалькао 68, Жемерсон 70, Глик 90, Винисиус 90+3, Жемерсон 90+4
Удаление: Жемерсон 90+4
Судья: Шнайдер Франк.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
В прошлом туре «Монако» обыграл «Тулузу».
или вы только правильные?
или вы только правильные?
Втройне стыдно за Спартак!!!
Втройне стыдно за Спартак!!!
очень стыдно!
аххахаха
очень стыдно!
аххахаха
Играли то хорошо!!! Команда явно выздоравливает!!!
Жаль Санек травму получил.
Сане здоровья, Монако успехов!!!
Ничья на выезде - тоже неплохо!!!
Играли то хорошо!!! Команда явно выздоравливает!!!
Жаль Санек травму получил.
Сане здоровья, Монако успехов!!!
Ничья на выезде - тоже неплохо!!!