«Валенсия» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад»

«Валенсия» и «Реал Сосьедад» не смогли определить победителя в матче 23-го тура чемпионата Испании.
«Валенсия» и «Реал Сосьедад» имеют в своем активе по 31 баллу и занимают восьмое и девятое места соответственно.
Валенсия, стадион Месталья
«Валенсия» - «Реал Сосьедад» 0:0
«Валенсия»: Нето, Пиччини, Гарай, Ронкалья, Гайя, Солер, Парехо, Кондогбиа (Коклен 62), Черышев (Гонсалу Гедеш 75), Гамейро, Мина (Родриго 66)
Главный тренер: Марселино.
«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Диего Льоренте, Навас (Морено 59), Тео Эрнандес, Ильярраменди, Субельдия, Янузай (Рамирес 75), Мерино (Сангальи 66), Ойарсабаль, Виллиан Жозе
Главный тренер: Альгвасил Иманол.
Предупреждения: Мина 26, Тео Эрнандес 33, Пиччини 57, Ильярраменди 77, Рамирес 78, Сальдуа 86
Судья: Мелеро Лопес Марио.
Напомним, что вчера «Реал» одержал победу в мадридском дерби.