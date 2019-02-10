«Валенсия» сыграла вничью с «Реалом Сосьедад»

сегодня, 20:05

«Валенсия» и «Реал Сосьедад» не смогли определить победителя в матче 23-го тура чемпионата Испании.

«Валенсия» и «Реал Сосьедад» имеют в своем активе по 31 баллу и занимают восьмое и девятое места соответственно.

Валенсия, стадион Месталья

«Валенсия» - «Реал Сосьедад» 0:0

«Валенсия»: Нето, Пиччини, Гарай, Ронкалья, Гайя, Солер, Парехо, Кондогбиа (Коклен 62), Черышев (Гонсалу Гедеш 75), Гамейро, Мина (Родриго 66)

Главный тренер: Марселино.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Диего Льоренте, Навас (Морено 59), Тео Эрнандес, Ильярраменди, Субельдия, Янузай (Рамирес 75), Мерино (Сангальи 66), Ойарсабаль, Виллиан Жозе

Главный тренер: Альгвасил Иманол.

Предупреждения: Мина 26, Тео Эрнандес 33, Пиччини 57, Ильярраменди 77, Рамирес 78, Сальдуа 86

Судья: Мелеро Лопес Марио.

Напомним, что вчера «Реал» одержал победу в мадридском дерби.