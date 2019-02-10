«Манчестер Сити» обыграл «Челси» с неприличным счетом

сегодня, 20:51

«Манчестер Сити» одержал победу над «Челси» в матче 26-го тура АПЛ .

«Манчестер Сити» благодаря этой победе сравнялся по очкам с «Ливерпулем», однако у «красных» есть игра в запасе. «Челси» опустился на шестое место.

Манчестер, стадион Этихад Стэдиум

«Манчестер Сити» - «Челси» 6:0 (4:0)

Голы: Стерлинг 4, Кун Агуэро 13, Кун Агуэро 19, Гюндоган 25, Кун Агуэро 56 (пенальти), Стерлинг 80

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Зинченко, Ляпорт, Стоунз, Уокер, Де Брюйне (Марез 68), Фернандиньо (Сильва 76), Гюндоган, Стерлинг, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 65), Бернарду Силва

Главный тренер: Гвардиола Хосеп.

«Челси»: Кепа, Алонсо (Эмерсон 73), Луис, Рюдигер, Аспиликуэта, Баркли (Ковачич 53), Жоржиньо, Канте, Азар, Игуаин, Педро (Лофтус-Чик 66)

Главный тренер: Сарри Маурицио.

Предупреждения: Жоржиньо 60, Алонсо 69, Гюндоган 77

Судья: Дин Майк.

«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.

Напомним, что вчера «Ливерпуль» одержал победу над «Борнмутом».