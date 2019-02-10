«Манчестер Сити» обыграл «Челси» с неприличным счетом

«Манчестер Сити» одержал победу над «Челси» в матче 26-го тура АПЛ.
«Манчестер Сити» благодаря этой победе сравнялся по очкам с «Ливерпулем», однако у «красных» есть игра в запасе. «Челси» опустился на шестое место.
Манчестер, стадион Этихад Стэдиум
«Манчестер Сити» - «Челси» 6:0 (4:0)
Голы: Стерлинг 4, Кун Агуэро 13, Кун Агуэро 19, Гюндоган 25, Кун Агуэро 56 (пенальти), Стерлинг 80
«Манчестер Сити»: Эдерсон, Зинченко, Ляпорт, Стоунз, Уокер, Де Брюйне (Марез 68), Фернандиньо (Сильва 76), Гюндоган, Стерлинг, Кун Агуэро (Габриэл Жезус 65), Бернарду Силва
Главный тренер: Гвардиола Хосеп.
«Челси»: Кепа, Алонсо (Эмерсон 73), Луис, Рюдигер, Аспиликуэта, Баркли (Ковачич 53), Жоржиньо, Канте, Азар, Игуаин, Педро (Лофтус-Чик 66)
Главный тренер: Сарри Маурицио.
Предупреждения: Жоржиньо 60, Алонсо 69, Гюндоган 77
Судья: Дин Майк.
«Соккер.ру» вел онлайн-трансляцию этого поединка.
Напомним, что вчера «Ливерпуль» одержал победу над «Борнмутом».
По-моему логическое завершение будет выход МЮ.
По-моему логическое завершение будет выход МЮ.
Сегодня 17:59
ответ пользователю fanliverpoolfan (раскрыть)
в апл всего два мешка и один из них вчера играл с борнмутом
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Фанат МЮ называет другие клубы мешками, ахах. Это не МЮ чтоли потратил на Погбу более 100 млн? А потом еще накупил всякого неликвида типа Лукаку, Линделефа, Байи за огромные деньги
Сегодня 17:59
ответ пользователю fanliverpoolfan (раскрыть)
в апл всего два мешка и один из них вчера играл с борнмутом
__________________________________________________________________
Фанат МЮ называет другие клубы мешками, ахах. Это не МЮ чтоли потратил на Погбу более 100 млн? А потом еще накупил всякого неликвида типа Лукаку, Линделефа, Байи за огромные деньги
Думаю, он позвонит потом Гвардиолле и извинится.
Думаю, он позвонит потом Гвардиолле и извинится.
Им это не в первой...!
Им это не в первой...!
Ваши набрали ход, и, походу заберут последний билет на спектакль)
Ваши набрали ход, и, походу заберут последний билет на спектакль)
МанСити с победой!
Чукотцам стиснуть зубы и не унывать!
МанСити с победой!
Чукотцам стиснуть зубы и не унывать!
Матч не смотрел, но судя по счету, кажется, что это тренерский провал!!!
Матч не смотрел, но судя по счету, кажется, что это тренерский провал!!!