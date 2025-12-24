«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1766524565

сегодня, 00:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч АПЛ «Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити», который состоится 27 декабря 2025 года.

«Ноттингем Форест»

«Лесники» довольно слабо играют в этом сезоне по причине выступлений в Лиге Европы, которая забирает много сил. Теперь еврокубки на паузе и «Ноттингем Форест» может заняться своей не самой приятно ситуацией в АПЛ . Команда набрала 18 очков и идет лишь на 17 месте, но в домашней игре с набравшим ход «Манчестер Сити» победить как в прошлом сезоне на своем поле будет не так просто.

22 декабря «Ноттингем Форест» проиграл на выезде «Фулхэму» (0:1), а 14 числа на своем поле был крупно обыгран «Тоттенхэм» (3:0).

«Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» имеет целую серию побед во всех турнирах и последний раз проигрывал еще «Байеру» в Лиге чемпионов в конце ноября и то резервным составом (0:2). В АПЛ коллектив гонится за «Арсеналом» и идет на второй позиции, набрав 37 очков. Отставание в два пункта обнадеживает «горожан», поэтому им не требуется лишняя мотивация в ближайших встречах чемпионата Англии.

20 декабря «Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм» (3:0), а ранее справился в кубке английской лиги с «Брентфордом» (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Ноттингем Форест» – 5.1

Ничья – 4.3

Победит «Манчестер Сити» – 1.6

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Ноттингем Форест» завершились исходом «обе забьют»

«Манчестер Сити» выиграл уже семь поединков подряд во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами закончились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить, на победу «Манчестер Сити», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.6. Предполагаем, что гости будут иметь преимущество от начала до конца и надут пару своих моментов, которые смогут реализовать.