Стрепетов: «Ничья в Стамбуле будет хорошим результатом для „Зенита“»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Стрепетов поделился ожиданиями от противостояния «сине-бело-голубых» и «Фенербахче» в 1/16 финала Лиги Европы.

Поддержка турецких фанатов заставит соперника играть на победу - им нужно выправлять дела в чемпионате. «Фенербахче» будет атаковать с поставленной задачей - забить быстрый гол. Так что жду бескомпромиссной борьбы с большим количеством стыков. И если «Зенит» не отнесется серьезно к игре, то будет очень сложно. А вот если наша команда сыграет дисциплинированно, активно и с футбольной злостью, то не проиграет.

«Зениту», в отличие от «Краснодара», будет легче, поскольку первый матч «сине-бело-голубые» проводят в гостях. Но мы до сих пор не знаем, что у нас будет за состав. Ждем так называемого сюрприза от тренерского штаба. Турецкая команда тоже ищет свою игру. Так что сюрпризов можно ждать от обоих соперников. Зенитовцы способны забить в контратаке, хозяева поля могут заставить гостей серьезно обороняться. Я думаю, что ничья в Стамбуле будет хорошим результатом для питерцев.

Кокорина внесли в заявку на матчи Лиги Европы? Считаю, что клуб принял правильное решение. Ребята записали видеообращение к суду, которое не было рассмотрено. Но все равно это стало хорошей психологической поддержкой Кокорина.