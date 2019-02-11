Газзаев назвал дело Кокорина и Мамаева «публичной поркой»

Бывший тренер сборной России Валерий Газзаев прокомментировал решение суда оставить под стражей Александра Кокорина и Павла Мамаева до 8 апреля.

Многие, как и я, переживают за игроков – их жестко осудила общественность, их на время лишили свободы. Это действительно можно назвать «публичной поркой». Кокорин и Мамаев нарушили закон, их поведение достойно порицания, но всё же они не убийцы и не рецидивисты. К сожалению для футболистов, подобное долгое удержание под стражей является распространенной, в какой-то мере даже обычной практикой. Более того, шесть месяцев – увы, далеко не предел.

Трудно сейчас рассуждать и о приговоре. Не исключен и реальный срок, и условный, и огромный штраф размером в несколько годовых зарплат… Предполагаю, многое будет зависеть от средств массовой информации, которые своими публикациями определенным образом могут повлиять на суд – и на судьбы людей. Думаю и надеюсь, что уже в ближайшие месяцы суд и прокуратура, наконец-таки, примут окончательное решение.