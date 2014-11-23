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Виллаш-Боаш: «Кубань» ошиблась с увольнением Гончаренко, но у Кучука определенно есть свой стиль"

23 ноября 2014, 01:30
Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш прокомментировал ситуацию с назначением на пост наставника «Кубани» Леонида Кучука.

«Я уже говорил, что, с моей точки зрения, „Кубань“ ошиблась с увольнением Гончаренко, учитывая игру и результаты, которые команда показывала при этом тренере», — заметил Виллаш-Боаш.

«Но раз люди из руководства „Кубани“ так решили, это решение нужно принять, ведь они важнее, чем я», — добавил он.

"У Кучука есть свой стиль, это глупо отрицать. Ему нужно время, чтобы этот стиль полностью передался «Кубани», — считает португалец.
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