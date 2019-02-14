«Бетис» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Ренном»

«Бетис» на выезде сыграл вничью с «Ренном» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.
Ренн, стадион Роазон Парк
«Ренн» - «Бетис» 3:3 (3:1)
Голы: Хуну 2, Хави Гарсия 10 (автогол), Бен Арфа 45+3 (пенальти) - Ло Чельсо 32, Сидней 62, Лайнес Лейва 90
«Ренн»: Кубек, Траоре, Да Силва, Мешер, Зеффан, Сарр (Буриго 49), Андре, Гренье (Гелен 69), Ньянг, Хуну (Бенсебаини 80), Бен Арфа
Главный тренер: Стефан Жульен.
«Бетис»: Хоэль, Манди, Хави Гарсия, Сидней, Хоакин (Барраган 84), Вильям Карвалью, Гуардадо, Фирпо Адамес (Лайнес Лейва 27), Каналес, Ло Чельсо, Морон Гарсия (Хесе 72)
Главный тренер: Сетьен Кике.
Предупреждения: Фирпо Адамес 16, Андре 31, Да Силва 33, Траоре 63, Ло Чельсо 74
Судья: Сидиропулос Анастасиос.
В параллельной встрече «Краснодар» дома сыграл вничью с «Байером».