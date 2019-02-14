«Бетис» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Ренном»

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Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:55 Матч завершен  Славия П 0:0  Генк 2.35 2.55 4.05
20:55 Матч завершен  Рапид В 0:1  Интер 29 7.1 1.14
20:55 Матч завершен  Галатасарай 1:2  Бенфика 6.9 3.35 1.6
20:55 Матч завершен  БАТЭ 1:0  Арсенал 7.5 4.9 1.38
20:55 Матч завершен  Лацио 0:1  Севилья 7.9 3.95 1.5
20:55 Матч завершен  Олимпиакос 2:2  Динамо К 1.23 5.5 18
20:55 Матч завершен  Ренн 3:3  Бетис 2.85 3.3 2.5
20:55 Матч завершен  Краснодар 0:0  Байер 3.7 2.85 2.3
23:00 Закончился первый тайм  Цюрих 0:2  Наполи 9.2 5.6 1.3
23:00 Закончился первый тайм  Брюгге 0:1  Зальцбург 3.25 3.4 2.2
23:00 Закончился первый тайм  Виктория П 0:1  Динамо Зб 2.85 3.05 2.65
23:00 Закончился первый тайм  Спортинг 0:1  Вильярреал 2.55 3.2 2.85
23:00 Закончился первый тайм  Селтик 0:1  Валенсия 3 3.1 2.5
23:00 Закончился первый тайм  Шахтер Дн 1:1  Айнтрахт Ф 2.3 3.35 3.1
23:00 Закончился первый тайм  Мальме 0:1  Челси 8.7 4.5 1.4
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 4:3 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 2:2 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
04:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо 1:2 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа 0:1 Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эль Дахлиа (Каир)Эль Дахлиа 2:2 Логотип футбольный клуб Эль-ГунаЭль-Гуна 9.5 3.85 1.4
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Масри (Порт-Саид)Аль-Масри 2:0 Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса 2.35 2.9 3
20:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пирамидс (Эль-Файюм)Пирамидс 4:0 Логотип футбольный клуб Смуха (Александрия)Смуха - - -
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал 5:0 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг 1.2 6 9.5
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Умм-СалальУмм-Салаль 2:1 Логотип футбольный клуб Аль-Гарафа (Доха)Аль-Гарафа 2.65 3.3 2.5
20:10 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-РайянАль-Райян 3:1 Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби 1.09 9.5 17
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 10 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 3:0 Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 2:2 Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано 3:2 Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес 0:0 Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос - - -
05:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе 1:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
02:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб ТусонТусон -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас 4:1 Логотип футбольный клуб ХьюстонХьюстон - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи 3:0 Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МариборМарибор 0:1 Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург 4:0 Логотип футбольный клуб Сиони (Болниси)Сиони - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р -:- Логотип футбольный клуб Луисвилль СитиЛуисвилль Сити - - -
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-Лейк - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 2:4 Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 3 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 1:2 Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия - - -
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор 1:0 Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 0:2 Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник - - -
19:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень 2:0 Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Фейха (Аль-Маджмаах)Аль-Фейха 1:2 Логотип футбольный клуб Аль-Фатех (Эль-Хаса)Аль-Фатех 50 6.4 1.1
18:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Таавон (Бурайда)Аль-Таавон 4:0 Логотип футбольный клуб Оход (Медина)Оход 1.4 4.7 6.8
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«Бетис» на последних минутах ушел от поражения в матче с «Ренном»

сегодня, 22:53
РеннЛоготип футбольный клуб Ренн3 : 3Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисМатч завершен

«Бетис» на выезде сыграл вничью с «Ренном» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

Ренн, стадион Роазон Парк

«Ренн» - «Бетис» 3:3 (3:1)
Голы: Хуну 2, Хави Гарсия 10 (автогол), Бен Арфа 45+3 (пенальти) - Ло Чельсо 32, Сидней 62, Лайнес Лейва 90

«Ренн»: Кубек, Траоре, Да Силва, Мешер, Зеффан, Сарр (Буриго 49), Андре, Гренье (Гелен 69), Ньянг, Хуну (Бенсебаини 80), Бен Арфа
Главный тренер: Стефан Жульен.

«Бетис»: Хоэль, Манди, Хави Гарсия, Сидней, Хоакин (Барраган 84), Вильям Карвалью, Гуардадо, Фирпо Адамес (Лайнес Лейва 27), Каналес, Ло Чельсо, Морон Гарсия (Хесе 72)
Главный тренер: Сетьен Кике.

Предупреждения: Фирпо Адамес 16, Андре 31, Да Силва 33, Траоре 63, Ло Чельсо 74

Судья: Сидиропулос Анастасиос.

В параллельной встрече «Краснодар» дома сыграл вничью с «Байером».

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion
   834 / 861
сегодня в 23:34
Неплохо Ренн! Бетис возможно один из фаворитов турнира. Нужно бросать все силы в гостях. 3:3 в ответке тоже было бы круто)
Colchoneros
Colchoneros
   138 / 861
сегодня в 23:34
Браво Бетис!
drug01
drug01
   115 / 861
сегодня в 23:13
Вот так счёт!!!!
Apsny
Apsny
   84 / 861
сегодня в 23:11
Хороший гостевой результат.
Шишанутый
Шишанутый
   43 / 861
сегодня в 23:03
Молодцы Бетис! Показали силу Ла Лиги и бились до конца! Удачи огурцам в ответной матче!
vinyardrip
vinyardrip
   187 / 861
сегодня в 22:57
Матч не смотрел. Следил ток счет. Молодцы Бетис. Симпотичная команда(по играм лалиги сужу)
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