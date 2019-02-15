Вертонген признан игроком недели в Лиге чемпионов

сегодня, 14:59

Официальный сайт УЕФА объявил имя футболиста, который был назван лучшим по итогам нынешней недели в Лиге чемпионов.

Этот титул получил защитник «Тоттенхэма» Ян Вертонген.

Вертонген в матче с дортмундской «Боруссией» забил один мяч, совершил один отбор и один вынос, а также отдавал пасы с точностью 83%. В борьбе за награду бельгийский игрок опередил вратаря мадридского «Реала» Тибо Куртуа, полузащитника ПСЖ Марко Верратти и хавбека «Ромы» Николо Дзаньоло.

Напомним, что «Тоттенхэм» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов нанес поражение «Боруссии» Д.