Марко Ройс - спортсмен года по версии «Боруссии»

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Дортмундская «Боруссия» признала своего нападающего Марко Ройса спортсменом года.

Congratulations to Marco Reus who has been named «Dortmund Sportsman of the Year»! 🎖️👊 pic.twitter.com/QMPZlFOp3K — Borussia Dortmund (@BlackYellow) 4 февраля 2019 г.

29-летний футболист выступает за «шмелей» с 2012 года. В этом сезоне он провел 26 матчей за «Боруссию», забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.

Ройс был также признан лучшим игроком 2018 года в Германии.