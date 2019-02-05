Марко Ройс - спортсмен года по версии «Боруссии»

Дортмундская «Боруссия» признала своего нападающего Марко Ройса спортсменом года.
Congratulations to Marco Reus who has been named «Dortmund Sportsman of the Year»! 🎖️👊 pic.twitter.com/QMPZlFOp3K— Borussia Dortmund (@BlackYellow) 4 февраля 2019 г.
29-летний футболист выступает за «шмелей» с 2012 года. В этом сезоне он провел 26 матчей за «Боруссию», забил 16 голов и сделал 11 результативных передач.
Ройс был также признан лучшим игроком 2018 года в Германии.
жаль травмы замучили чувака,зато не сдаётся...
Красаучег че там.
жаль травмы замучили чувака,зато не сдаётся...
Красаучег че там.