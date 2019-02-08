Рэшфорд - лучший игрок АПЛ в январе

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд был признан лучшим игроком чемпионата Англии по итогам января 2019 года.
21-летний футболист в прошлом месяце забил три гола в четырех матчах АПЛ.
На награду также претендовали голкипер Том Хитон («Бернли»), защитник Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед»), полузащитники Джошуа Кинг («Борнмут») и Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»), нападающий Александр Ляказетт («Арсенал»).
Presenting the @PremierLeague Player of the Month for January: @MarcusRashford! 🏆 #MUFC #PLAwards pic.twitter.com/3iyZp8Ulz1— Manchester United (@ManUtd) 8 февраля 2019 г.
Лучшим тренером месяца признали наставника «красных дьяволов» Оле-Гуннара Сульшера.