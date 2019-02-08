Рэшфорд - лучший игрок АПЛ в январе

сегодня, 17:34

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд был признан лучшим игроком чемпионата Англии по итогам января 2019 года.

21-летний футболист в прошлом месяце забил три гола в четырех матчах АПЛ .

На награду также претендовали голкипер Том Хитон («Бернли»), защитник Виктор Линделеф («Манчестер Юнайтед»), полузащитники Джошуа Кинг («Борнмут») и Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон»), нападающий Александр Ляказетт («Арсенал»).

Лучшим тренером месяца признали наставника «красных дьяволов» Оле-Гуннара Сульшера.