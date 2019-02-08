Тысячи дней без трофеев. «Тоттенхэм» и другие ждуны

сегодня, 19:00

«Тоттенхэм» накануне отметил 4000-й день без завоеванных трофеев. «Соккер.ру» рассказывает о долгих ожиданиях кубков «шпорами» и другими именитыми клубами.

«Тоттенхэм» - 4001 день

Последний трофей: 24 февраля 2008 года – Кубок Английской Лиги.

Если считать, что ожидание «Тоттенхэма» началось на следующий день после победы в Кубке Лиги, то прошло уже четыре тысячи и один день. «Шпоры» выиграли трофей за полгода до прихода в клуб Романа Павлюченко, в февральском финале Кубка Лиги «Тоттенхэм» оказался сильнее «Челси» - 2:1. В основное время голами обменялись Дидье Дрогба и Димитар Бербатов, а в самом начале овертайма победный, как позже выяснилось, гол забил Джонатан Вудгейт. С того момента «Тоттенхэм» еще дважды играл в финалах Кубка Лиги: на следующий год уже с Павлюченко в составе лондонцы уступили МЮ в серии пенальти, а в 2015-м «Челси» взял реванш у «шпор», лишив Маурисио Почеттино возможности выиграть первый кубок в тренерской карьере.

«Ливерпуль» - 2538 дней

Последний трофей: 26 февраля 2012 года – Кубок Английской Лиги.

Великий клуб «Ливерпуль» уже почти семь лет без трофеев, но есть и более пугающая болельщиков «красных» цифра – 10520 дней «Ливерпуль» не становился чемпионом Англии. Обнулятся ли счетчики в нынешнем сезоне? Вот в чем вопрос. Последний трофей у «Ливерпуля», как и у «Тоттенхэма», это Кубок Английской Лиги. Выиграли «красные» этот кубок не высшего сорта под руководством Кенни Далглиша, человека, который трижды приводил мерсисайдцев к чемпионству в качестве тренера. В финале 2012 года «Ливерпуль» в серии пенальти одолел «Кардифф», а вот за следующие семь лет до сегодняшнего дня «красные» во многих турнирах ( АПЛ , Кубок Англии, Кубок Английской Лиги, Лига чемпионов и Лига Европы) были вторыми, но ни одного трофея не взяли.

«Валенсия» - 3949 дней

Последний трофей: 16 апреля 2008 года – Кубок Испании.

«Валенсия» в XXI веке дважды была чемпионом Испании, выигрывала Кубок УЕФА , играла в финалах Лиги чемпионов 1999/2000 и 2000/2001, но на сегодняшний день бестрофейная серия «Лос Чес» перевалила через отметку в десять лет и уверенно движется к круглой дате в 4000 дней. Последним на сегодняшний день трофеем «Валенсии» является Кубок Короля, завоеванный в сезоне 2007/2008, по пути к финалу левантийцы тогда убрали с пути «Атлетико» и «Барселону», а в решающем матче уверенно переиграли «Хетафе» - 3:1. В той команде играли Давид Вилья, Давид Сильва, Рауль Альбиоль и Хуан Мата, а в центре поля можно было встретить легендарных Карлоса Марчену и Рубена Бараху. В нынешней кампании «Валенсия» добралась уже до полуфинала Кубка Короля и, по словам Дениса Черышева, сыграв вничью с «Бетисом» на выезде, сделала большой шаг к финалу. А что, а вдруг?

«Интернационале» - 2811 дней

Последний трофей: 29 мая 2011 года – Кубок Италии.

У «Интера» выдался чудесный богатый на трофеи отрезок в 2005-2010 годах, увенчанный завоеванием «требла» под руководством Жозе Моуриньо, потом по инерции была еще победа в Клубном чемпионате мира уже с Бенитесом, а последний на сегодняшний день трофей «нерадзурри» принес Леонардо, ныне спортивный директор «Милана». В общем, после той победы над «Палермо» в финале с дублем Это’О и голом Милито как отрезало: «Интер» уже почти 8 лет без новых трофеев.

«Рома» - 3911 дней

Последний трофей: 24 мая 2008 года – Кубок Италии.

Почти наверняка перешагнет через отметку в 4000 дней без трофеев «Рома». Серия A «волкам» не покорится, на успех в Лиге чемпионов могут рассчитывать только большие оптимисты, а из Кубка Италии римляне уже вылетели. Именно этот трофей покорился «Роме» последним. Лучано Спаллетти еще не жил в Санкт-Петербурге, а Кристиан Пануччи был действующим футболистом. «Рома» без Франческо Тотти, пропускавшего финальный матч из-за травмы, справилась с «Интером» Роберто Манчини – получается, два будущих тренера «Зенита» играли друг против друга. «Волки» победили, несмотря на гол футболиста по имени Пеле, ведь до точного удара португальца успели отличиться Мексес и Перротти – 2:1. Как давно это было.

«Лион» - 2385 дней

Последний трофей: 28 июля 2012 года – Суперкубок Франции.

Гегемон французского чемпионата «нулевых» сдал позиции после того, как в сезоне 2007/2008 завершилась его семилетняя чемпионская серия в Лиге 1. С того момента, то есть почти за 11 лет, «Лион» выиграл только два трофея, оба в 2012 году – Кубок и Суперкубок Франции. В апрельском финале Кубка «Олимпик» минимально переиграл клуб «Кевийи», а в схватке за Суперкубок пришлось бить пенальти с «Монпелье» (в основное время был зафиксирован счет 2:2). «Ткачи» справились лучше – 4:2, и после этого взяли длительный трофейный отпуск.

«Краснодар» - 4004 дня

Не выигрывал трофеев со дня основания – 22 февраля 2008 года.