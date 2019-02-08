Тысячи дней без трофеев. «Тоттенхэм» и другие ждуны

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Испания. Примера 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вальядолид -:-  Вильярреал 3 3.2 2.4
Италия. Серия А 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Кьево -:-  Рома 5.8 4.2 1.55
Германия. Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Майнц -:-  Байер 3.7 3.7 1.95
Франция. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Дижон -:-  Марсель 4.1 3.5 1.9
Австралия. А-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 2:1 Логотип футбольный клуб СиднейСидней 6.3 3.4 1.62
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 31 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 2.7 3.25 2.45
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛуханЛухан -:- Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 1.6 3.95 5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 46’ Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 0:2 Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия 10.5 6 1.25
20:30 47’ Логотип футбольный клуб КельнКельн 1:1 Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули 1.53 3.8 6.6
Германия. Третья лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 33’ Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 0:1 Логотип футбольный клуб Сонненхоф Грос (Аспах)Сонненхоф Грос - - -
Дания. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 32’ Логотип футбольный клуб ОрхусОрхус 1:0 Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг 2.15 3.15 3.35
Испания. Сегунда 2018/2019, 25 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 2.35 2.9 3.2
Италия. Серия B 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.2 3 2.3
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос Н (Никосия)Олимпиакос Н -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб ПАЕЕК (Кирения)ПАЕЕК - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия 0:1 Логотип футбольный клуб Ливерпуль (Монтевидео)Ливерпуль - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани 1:1 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:1 Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб ЦинциннатиЦинциннати -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме - - -
Матч отменен Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Гарбарния (Краков)Гарбарния - - -
14:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Хаммарбю (Стокгольм)Хаммарбю -:- Логотип футбольный клуб Похан СтилерсПохан Стилерс - - -
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Стремсгодсет (Драммен)Стремсгодсет 3:1 Логотип футбольный клуб Хам Кам (Хамар)Хам Кам - - -
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Торпедо М (Москва)Торпедо М 2:1 Логотип футбольный клуб КегеКеге - - -
15:30 Матч отменен Логотип футбольный клуб РидРид -:- Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СундсвалльСундсвалль 2:1 Логотип футбольный клуб Гефле (Евле)Гефле - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити 1:1 Логотип футбольный клуб АИК (Стокгольм)АИК - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В 2:2 Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин 10.5 3.5 1.43
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шанхай СИПГШанхай СИПГ 1:1 Логотип футбольный клуб Динамо БрестДинамо Брест - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МариборМарибор 0:1 Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда 3.05 1.8 5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КальмарКальмар 1:1 Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т - - -
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Скейд (Осло)Скейд 0:0 Логотип футбольный клуб СандефьордСандефьорд - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сарпсборг 08Сарпсборг 08 1:2 Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 1.22 6.2 10
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭстерсундЭстерсунд 4:2 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски - - -
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм 2:1 Логотип футбольный клуб Аустрия Кл (Клагенфурт)Аустрия Кл - - -
20:00 76’ Логотип футбольный клуб Эльфсборг (Бурос)Эльфсборг 1:1 Логотип футбольный клуб ФалькенбергФалькенберг - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 6.4 4.5 1.43
Парагвай. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф 0:1 Логотип футбольный клуб Спортиво ЛукеньоСпортиво Лукеньо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 74’ Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 0:3 Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 26 9.5 1.09
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 1.68 3.6 4.7
Португалия. Примейра 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 7.5 3.8 1.45
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1 тур 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 1:1 Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник - - -
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия 1:2 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 1:3 Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
19:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник 0:0 Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 23 тур 1 X 2
21:00 33’ Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1:0 Логотип футбольный клуб Вииторул (Констанца)Вииторул 2.75 3.1 2.55
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:30 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор 0:0 Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)Фенербахче 3.75 3 2.13
Уэльс. Премьер-лига 2018/2019, 2 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Коннас КуэйКоннас Куэй -:- Логотип футбольный клуб Кайрнарфон ТаунКайрнарфон Таун - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ТНС (Ллансантффрайд)ТНС -:- Логотип футбольный клуб НьютаунНьютаун 1.15 7.5 13.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ЛланеллиЛланелли -:- Логотип футбольный клуб Аберистуит ТаунАберистуит Таун - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 3 2.75 2.65
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору 2.4 2.85 3.15
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян 2.7 2.8 2.9
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен 1.4 4.15 7.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 3 2.85 2.55
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб НьорНьор 1.95 3.2 4
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб ПарижПариж 2.85 2.55 3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 2.4 2.7 3.45
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 80’ Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 0:1 Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек 9.5 3.1 1.52
Чехия. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 80’ Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 1:1 Логотип футбольный клуб Баник О (Острава)Баник О 4.4 2.4 2.35
20:00 79’ Логотип футбольный клуб Сигма (Оломоуц)Сигма 0:1 Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец 4.5 2 2.9
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Тысячи дней без трофеев. «Тоттенхэм» и другие ждуны

сегодня, 19:00

«Тоттенхэм» накануне отметил 4000-й день без завоеванных трофеев. «Соккер.ру» рассказывает о долгих ожиданиях кубков «шпорами» и другими именитыми клубами.

«Тоттенхэм» - 4001 день

Последний трофей: 24 февраля 2008 года – Кубок Английской Лиги.

Если считать, что ожидание «Тоттенхэма» началось на следующий день после победы в Кубке Лиги, то прошло уже четыре тысячи и один день. «Шпоры» выиграли трофей за полгода до прихода в клуб Романа Павлюченко, в февральском финале Кубка Лиги «Тоттенхэм» оказался сильнее «Челси» - 2:1. В основное время голами обменялись Дидье Дрогба и Димитар Бербатов, а в самом начале овертайма победный, как позже выяснилось, гол забил Джонатан Вудгейт. С того момента «Тоттенхэм» еще дважды играл в финалах Кубка Лиги: на следующий год уже с Павлюченко в составе лондонцы уступили МЮ в серии пенальти, а в 2015-м «Челси» взял реванш у «шпор», лишив Маурисио Почеттино возможности выиграть первый кубок в тренерской карьере.

«Ливерпуль» - 2538 дней

Последний трофей: 26 февраля 2012 года – Кубок Английской Лиги.

Великий клуб «Ливерпуль» уже почти семь лет без трофеев, но есть и более пугающая болельщиков «красных» цифра – 10520 дней «Ливерпуль» не становился чемпионом Англии. Обнулятся ли счетчики в нынешнем сезоне? Вот в чем вопрос. Последний трофей у «Ливерпуля», как и у «Тоттенхэма», это Кубок Английской Лиги. Выиграли «красные» этот кубок не высшего сорта под руководством Кенни Далглиша, человека, который трижды приводил мерсисайдцев к чемпионству в качестве тренера. В финале 2012 года «Ливерпуль» в серии пенальти одолел «Кардифф», а вот за следующие семь лет до сегодняшнего дня «красные» во многих турнирах (АПЛ, Кубок Англии, Кубок Английской Лиги, Лига чемпионов и Лига Европы) были вторыми, но ни одного трофея не взяли.  

«Валенсия» - 3949 дней

Последний трофей: 16 апреля 2008 года – Кубок Испании.

«Валенсия» в XXI веке дважды была чемпионом Испании, выигрывала Кубок УЕФА, играла в финалах Лиги чемпионов 1999/2000 и 2000/2001, но на сегодняшний день бестрофейная серия «Лос Чес» перевалила через отметку в десять лет и уверенно движется к круглой дате в 4000 дней. Последним на сегодняшний день трофеем «Валенсии» является Кубок Короля, завоеванный в сезоне 2007/2008, по пути к финалу левантийцы тогда убрали с пути «Атлетико» и «Барселону», а в решающем матче уверенно переиграли «Хетафе» - 3:1. В той команде играли Давид Вилья, Давид Сильва, Рауль Альбиоль и Хуан Мата, а в центре поля можно было встретить легендарных Карлоса Марчену и Рубена Бараху. В нынешней кампании «Валенсия» добралась уже до полуфинала Кубка Короля и, по словам Дениса Черышева, сыграв вничью с «Бетисом» на выезде, сделала большой шаг к финалу. А что, а вдруг?

«Интернационале» - 2811 дней

Последний трофей: 29 мая 2011 года – Кубок Италии.

У «Интера» выдался чудесный богатый на трофеи отрезок в 2005-2010 годах, увенчанный завоеванием «требла» под руководством Жозе Моуриньо, потом по инерции была еще победа в Клубном чемпионате мира уже с Бенитесом, а последний на сегодняшний день трофей «нерадзурри» принес Леонардо, ныне спортивный директор «Милана». В общем, после той победы над «Палермо» в финале с дублем Это’О и голом Милито как отрезало: «Интер» уже почти 8 лет без новых трофеев.

«Рома» - 3911 дней

Последний трофей: 24 мая 2008 года – Кубок Италии.

Почти наверняка перешагнет через отметку в 4000 дней без трофеев «Рома». Серия A «волкам» не покорится, на успех в Лиге чемпионов могут рассчитывать только большие оптимисты, а из Кубка Италии римляне уже вылетели. Именно этот трофей покорился «Роме» последним. Лучано Спаллетти еще не жил в Санкт-Петербурге, а Кристиан Пануччи был действующим футболистом. «Рома» без Франческо Тотти, пропускавшего финальный матч из-за травмы, справилась с «Интером» Роберто Манчини – получается, два будущих тренера «Зенита» играли друг против друга. «Волки» победили, несмотря на гол футболиста по имени Пеле, ведь до точного удара португальца успели отличиться Мексес и Перротти – 2:1. Как давно это было.

«Лион» - 2385 дней

Последний трофей: 28 июля 2012 года – Суперкубок Франции.

Гегемон французского чемпионата «нулевых» сдал позиции после того, как в сезоне 2007/2008 завершилась его семилетняя чемпионская серия в Лиге 1. С того момента, то есть почти за 11 лет, «Лион» выиграл только два трофея, оба в 2012 году – Кубок и Суперкубок Франции. В апрельском финале Кубка «Олимпик» минимально переиграл клуб «Кевийи», а в схватке за Суперкубок пришлось бить пенальти с «Монпелье» (в основное время был зафиксирован счет 2:2). «Ткачи» справились лучше – 4:2, и после этого взяли длительный трофейный отпуск.   

«Краснодар» - 4004 дня

Не выигрывал трофеев со дня основания – 22 февраля 2008 года.

У ведущих клубов России сейчас нет затяжных бестрофейных серий: в 2016-м «Зенит» взял Кубок и Суперкубок, на следующий год «Спартак» первенствовал в РПЛ и впервые в истории завоевал Суперкубок России, в 2018-м «Локомотив» стал чемпионом, а ЦСКА неожиданно разжился Суперкубком, попав в трофейный матч из-за расформирования обладателя Кубка России. Максимальный срок ожидания у «Зенита» - 930 дней, но даже здесь не достигнута моральная отметка в 1000 дней. А вот «Краснодар», который вне всяких сомнений входит в пул топ-команд РПЛ, ждет трофея со дня своего основания. И тоже на днях отметил юбилей – 4000-й день без кубка. Может быть, в этом году «быкам» повезет?

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Все комментарии
ст_прапорщик
ст_прапорщик
   28 / 777
сегодня в 21:32
статистические выкладки, не более! Надо было ещё Эвертон или Сандерленд приплести, которые, на минуточку, становились чемпионами 9 и 6 раз соответственно, а последние трофеи были: у Ирисок в 1995, а у Котов вообще в 1973.
Martini_1987
Martini_1987
   235 / 777
сегодня в 21:00
ахахах, спурхи, давай жги, твой сольный выход))
BESTjuventus10
BESTjuventus10
   156 / 777
сегодня в 20:59
миланский картон не имеет честных трофеев.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   154 / 777
сегодня в 20:55
сюда бы добавить 13 лет без побед, но федун все же раскошелился на юбилей симоняна
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   48 / 777
сегодня в 20:04
Предлогаю сменить имя клуба Тотенхем на Спартак!
juvenale
juvenale
   34 / 777
сегодня в 19:54
    Ruslan3132
    Ruslan3132
       60 / 777
    сегодня в 19:28
    Ливерпулю и Краснодару желаю прервать скорее это ожидание.
    Я обиделся
    Я обиделся ответил LOpp
       324 / 777
    сегодня в 19:25
    Динамо вроде как с 1995 года.
    знаю. Вот и ужасаешься
    Нелетучий голландец
    Нелетучий голландец
       202 / 777
    сегодня в 19:12
    Одно слово - безтрофейник!
    😁🤣☺️
    LOpp
    LOpp ответил Я обиделся
       7 / 777
    сегодня в 19:09
    и болелы ТТХ еще смеются над Арсеналом? О Господи)))))))))) Динамо где? Вообще трындец когда брали этот чертов кубок
    Динамо вроде как с 1995 года.
    Scuderia Ferrari
    Scuderia Ferrari
       4 / 777
    сегодня в 19:07
    Пожелаем же криптокартонному миланскому клубу и 28111, и 281111, и 2811111 дней, если, конечно, они к тому моменту будут существовать!
    Я обиделся
    Я обиделся
       324 / 777
    сегодня в 19:02
    и болелы ТТХ еще смеются над Арсеналом? О Господи))))))))))
    Динамо где? Вообще трындец когда брали этот чертов кубок
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