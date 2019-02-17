Джан: «В этом сезоне самая интересная Лига чемпионов»

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Англия. Кубок 2018/2019, 5 раунд 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб ВулверхэмптонВулверхэмптон 4.35 3.5 1.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.63 3.4 2.63
Испания. Примера 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:00 Закончился первый тайм  Реал 1:0  Жирона 1.17 7.5 15
18:15 сегодня  Валенсия -:-  Эспаньол 1.77 3.45 5
20:30 сегодня  Вильярреал -:-  Севилья 2.5 3.5 2.7
22:45 сегодня  Бетис -:-  Алавес - - -
Италия. Серия А 2018/2019, 24 тур 1 X 2
14:30 33’  СПАЛ 0:0  Фиорентина 3.75 3.2 2.1
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Сассуоло 2.65 3.25 2.7
17:00 сегодня  Дженоа -:-  Лацио 3.3 3.35 2.2
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Кьево 1.8 3.4 4.9
20:00 сегодня  Интер -:-  Сампдория 1.57 3.9 6.3
22:30 сегодня  Наполи -:-  Торино 1.47 4.4 8.5
Германия. Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Боруссия М 2.25 3.5 3.1
20:00 сегодня  Байер -:-  Фортуна 1.52 4.2 6.4
Франция. Лига 1 2018/2019, 25 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Лилль -:-  Монпелье 1.9 3.2 4.65
17:00 сегодня  Кан -:-  Страсбур 3.35 2.9 2.45
17:00 сегодня  Бордо -:-  Тулуза 2 2.95 4.65
19:00 сегодня  Реймс -:-  Ренн 2.45 2.9 3.35
23:00 сегодня  Сент-Этьен -:-  ПСЖ 5.6 4.6 1.52
Австралия. А-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
09:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СиднейСидней 1:1 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.27 6 9
Азербайджан. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сабаил (Баку)Сабаил -:- Логотип футбольный клуб Сабах (Баку)Сабах 2.5 3.1 2.8
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Карабах (Агдам)Карабах -:- Логотип футбольный клуб ГабалаГабала 1.5 3.8 6.5
Албания. Первый дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛюшняЛюшня -:- Логотип футбольный клуб Беса (Кавайе)Беса - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бюлис (Баллш)Бюлис -:- Логотип футбольный клуб Томори БератТомори Берат - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи -:- Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани 3.3 2.75 2.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза -:- Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти 1.95 2.9 4.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу 2.25 2.85 3.5
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 33 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.75 3.2 2.55
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб ПатронатоПатронато 0:0 Логотип футбольный клуб Альдосиви (Мар-дель-Плата)Альдосиви 2.6 2.4 3.7
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 14 4.2 1.33
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан-Мартин С-Х (Сан Хуан)Сан-Мартин С-Х 1:1 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 8 3.05 1.62
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Росарио СентральРосарио Сентраль -:- Логотип футбольный клуб Тигре (Буэнос-Айрес)Тигре 2.05 3.2 3.7
23:10 сегодня Логотип футбольный клуб Тальерес КордобаТальерес Кордоба -:- Логотип футбольный клуб Уракан (Буэнос-Айрес)Уракан 2.8 3.05 2.6
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 2.35 2.9 3.25
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
23:05 сегодня Логотип футбольный клуб Колехиалес (Висенте Лопес)Колехиалес -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 16 тур 1 X 2
01:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сармьенто (Хунин)Сармьенто 1:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Раф (Рафаэла)Атлетико Раф 0:0 Логотип футбольный клуб Арсенал С (Саранди)Арсенал С - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гильермо БраунГильермо Браун -:- Логотип футбольный клуб Химнасия ЖужуйХимнасия Жужуй - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Альмагро (Буэнос-Айрес)Альмагро -:- Логотип футбольный клуб Химнасия МендосаХимнасия Мендоса - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб Док СудДок Суд - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге -:- Логотип футбольный клуб ГенкГенк 2.35 3.55 2.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 2.4 3.4 2.8
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МускронМускрон -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 1.75 3.8 4.3
Бельгия. Вторая лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ломмель ЮнайтедЛоммель Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Беерсхот-ВилрийкБеерсхот-Вилрийк - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
13:30 75’ Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр 2:0 Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 1.55 3.4 7.5
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф -:- Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое 5.6 3.6 1.6
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл 1.4 4.3 7.3
Бразилия. Лига Баияно 2019, 6 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АлагоиньясАлагоиньяс -:- Логотип футбольный клуб Баия ди Фейра (Фейра-ди-Сантана)Баия ди Фейра - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖекиеЖекие -:- Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЖакобинаЖакобина -:- Логотип футбольный клуб Жакупенсе (Риашан-ду-Жакупи)Жакупенсе - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон -:- Логотип футбольный клуб Баия (Салвадор)Баия - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан ЛуисСан Луис 1:0 Логотип футбольный клуб АвенидаАвенида - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бразил де ПелотасБразил де Пелотас -:- Логотип футбольный клуб Гремио (Порту-Алегри)Гремио - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ново ХамбургоНово Хамбурго -:- Логотип футбольный клуб Сан ЖозеСан Жозе - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Мин (Белу-Оризонти)Атлетико Мин 2:0 Логотип футбольный клуб Тупи (Жуис-ди-Фора)Тупи - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кальденсе (Посус-ди-Кальдас)Кальденсе -:- Логотип футбольный клуб Боа (Варжинья)Боа - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПатросиненсеПатросиненсе -:- Логотип футбольный клуб Гуарани МГГуарани МГ - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин -:- Логотип футбольный клуб Крузейро (Белу-Оризонти)Крузейро 4.2 3.2 1.85
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КаракасКаракас 1:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстудиантес Кар (Каракас)Эстудиантес Кар -:- Логотип футбольный клуб ЛАЛА (Карони)ЛАЛА - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико В (Майкуетья)Атлетико В -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Гуайра (Каракас)Депортиво Гуайра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Минерос ГайанаМинерос Гайана -:- Логотип футбольный клуб Депортиво Лара (Баркисимето)Депортиво Лара - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Трухильянос (Валера)Трухильянос -:- Логотип футбольный клуб Метрополитанос (Лос-Текес)Метрополитанос - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Сулия (Маракайбо)Сулия -:- Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.4 3.35 2.8
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Арминия (Билефельд)Арминия -:- Логотип футбольный клуб МагдебургМагдебург 2.15 3.1 3.5
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хольштайн (Киль)Хольштайн -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.6 3.8 5.4
Германия. Третья лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
15:00 3’ Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:0 Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза 2 3.3 3.6
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 2.3 3.2 3
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 1:0 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ 3:0 Логотип футбольный клуб Прогресо (Эль-Прогресо)Прогресо - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 2.2 2.9 3.9
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб Левадиакос (Левадия)Левадиакос -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 1.7 3.5 5.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 1.85 3.2 5
Дания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс 0:0 Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе -:- Логотип футбольный клуб ВейлеВейле 1.58 3.8 5.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг -:- Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю 3.8 3.8 1.85
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Замалек (Каир)Замалек -:- Логотип футбольный клуб ЭНППИ (Каир)ЭНППИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт 3.1 2.9 2.45
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад 1.35 5 7.1
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:30 31’ Логотип футбольный клуб Ист Бенгал (Калькутта)Ист Бенгал 0:0 Логотип футбольный клуб Черчилль Бразерс (Маргао)Черчилль Бразерс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 26 тур 1 X 2
14:00 49’ Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1:0 Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.8 3.2 4.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 3.15 2.9 2.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага 3 2.9 2.5
20:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу 0:1 Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.05 3 3.8
Италия. Серия B 2018/2019, 24 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 2.35 2.85 3.3
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.85 3.1 4.8
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа -:- Логотип футбольный клуб ВеронаВерона - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 20 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис -:- Логотип футбольный клуб Анагенниси Деринейя (Дериниас)Анагенниси Деринейя - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 1.85 3.7 4.1
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис 1.85 3.7 4.1
Колумбия. Примера А 2019, 5 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка 3:0 Логотип футбольный клуб Метелин (Метельин)Метелин - - -
01:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Альянса ПетролераАльянса Петролера 1:1 Логотип футбольный клуб Онсе Кальдас (Манисалес)Онсе Кальдас - - -
03:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор 1:1 Логотип футбольный клуб Агилас Дорадас (Рионегро)Агилас Дорадас - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто -:- Логотип футбольный клуб Хагуарес КорХагуарес Кор - - -
Колумбия. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Университарио Пп (Попаян)Университарио Пп -:- Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа -:- Логотип футбольный клуб Депортес Киндио (Армения)Депортес Киндио - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер -:- Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал -:- Логотип футбольный клуб Экспресо Рохо (Сипакира)Экспресо Рохо - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 11 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантос (Гуапилес)Сантос 2:1 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Саприсса (Сан-Хосе)Депортиво Саприсса 4:2 Логотип футбольный клуб ГресияГресия - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Раджа (Касабланка)Раджа -:- Логотип футбольный клуб Юссуфия БеррешидЮссуфия Беррешид - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФУС де РабатФУС де Рабат -:- Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дифаа (Эль Жадида)Дифаа -:- Логотип футбольный клуб РСБ БерканеРСБ Беркане - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт 1:0 Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р 0:1 Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тампа Бэй Роудис (Санкт-Петербург, Флорида)Тампа Бэй Роудис 0:1 Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 2:1 Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити - - -
04:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Лос-Анджелес ГэлЛос-Анджелес Гэл -:- Логотип футбольный клуб Ванкувер УайткепсВанкувер Уайткепс - - -
05:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)Реал Солт-Лейк 4:1 Логотип футбольный клуб Финикс РайзингФиникс Райзинг - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб БайройтБайройт -:- Логотип футбольный клуб ФСВ Эрланген-БрюкФСВ Эрланген-Брюк - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей -:- Логотип футбольный клуб СилькеборгСилькеборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл -:- Логотип футбольный клуб АлександрияАлександрия - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб ЛиллестремЛиллестрем - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Крус Асуль (Мехико)Крус Асуль 1:2 Логотип футбольный клуб Сантос Лагуна (Торреон)Сантос Лагуна 2 3.3 3.6
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛеонЛеон 3:0 Логотип футбольный клуб ТолукаТолука - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тигрес УАНЛ (Монтеррей)Тигрес УАНЛ 3:2 Логотип футбольный клуб Некакса (Агуаскальентес)Некакса - - -
06:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара 3:0 Логотип футбольный клуб Атлас (Гвадалахара)Атлас - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:15 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс 1:0 Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.04 14 30
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор -:- Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 2.1 3.6 3.2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген -:- Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд 4.85 3.8 1.68
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап -:- Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 4.7 3.85 1.68
Парагвай. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо 2:0 Логотип футбольный клуб Депортиво Сантани (Сан Эстанислао)Депортиво Сантани - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Асунсьон)Ривер Плейт 1:1 Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 22 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Медзь (Легница)Медзь 1.9 3.4 3.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия -:- Логотип футбольный клуб КраковияКраковия 1.6 3.6 5.6
Португалия. Примейра 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 2.25 3.05 3.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 1.85 3.45 4.25
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта 2.02 3.25 3.75
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб БрагаБрага 2.5 3.35 2.7
Португалия. Сегунда 2018/2019, 22 тур 1 X 2
14:15 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб КовильяКовилья 1:0 Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра 4.6 3.5 1.72
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МафраМафра -:- Логотип футбольный клуб ЭшторилЭшторил 2.85 3.1 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брага-2Брага-2 -:- Логотип футбольный клуб АрокаАрока - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порту-2Порту-2 -:- Логотип футбольный клуб Оливейренше (Оливейра-де-Аземейш)Оливейренше 1.77 3.4 4.7
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Академика (Коимбра)Академика -:- Логотип футбольный клуб Фаренсе (Фару)Фаренсе 1.75 3.4 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лейшоеш (Матозиньюш)Лейшоеш -:- Логотип футбольный клуб Витория Гимарайнш 2Витория Гимарайнш 2 1.7 3.5 5
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 13-16 место 1 X 2
11:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 0:2 Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 9-12 место 1 X 2
13:45 сегодня Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник -:- Логотип футбольный клуб РигаРига - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 5-8 место 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мордовия (Саранск)Мордовия -:- Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1/2 финала 1 X 2
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани 2.05 3.1 3.7
Сербия. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад -:- Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр -:- Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Османлыспор (Анкара)Османлыспор -:- Логотип футбольный клуб КарабюкспорКарабюкспор 1.05 13 18
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Алтинорду (Измир)Алтинорду -:- Логотип футбольный клуб Газиантеп ББГазиантеп ББ - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб АданаспорАданаспор -:- Логотип футбольный клуб ИстанбулспорИстанбулспор 2.35 3.2 2.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Афьонспор (Афьонкарахисар)Афьонспор -:- Логотип футбольный клуб ГиресунспорГиресунспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
13:30 69’ Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор 3:2 Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор 2.7 2.75 3
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор -:- Логотип футбольный клуб Гёзтепе (Измир)Гёзтепе 2.2 3.1 3.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 1.85 3.85 3.7
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 3.8 4 1.8
Франция. Лига 2 2018/2019, 25 тур 1 X 2
15:00 4’ Логотип футбольный клуб Сошо (Монбельяр)Сошо 0:0 Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 3.8 3 2.1
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 1.45 4 7
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп 1.27 5 10.5
Чехия. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Яблонец (Яблонец-над-Нисоу)Яблонец -:- Логотип футбольный клуб ОпаваОпава 1.35 4.7 8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб Славия П (Прага)Славия П 2.85 3 2.5
Чили. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб УнивЧили (Сантьяго)УнивЧили 1:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ун.Консеп (Консепсьон)Ун.Консеп 0:0 Логотип футбольный клуб Эвертон ВдМ (Винья-дель-Мар)Эвертон ВдМ - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уачипато (Талькауано)Уачипато -:- Логотип футбольный клуб О'Хиггинс (Ранкагуа)О'Хиггинс 2.3 3.2 3
Чили. Примера B 2019, 1 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Пуэрто МонттПуэрто Монтт 2:2 Логотип футбольный клуб Ньюбленсе (Чильян)Ньюбленсе - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сантьяго МорнингСантьяго Морнинг 3:2 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Магальянес (Сантьяго)Магальянес 0:0 Логотип футбольный клуб Сан-Луис (Кильота)Сан-Луис - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Деп ТемукоДеп Темуко - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СантВонд (Сантьяго)СантВонд -:- Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз -:- Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер -:- Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БазельБазель -:- Логотип футбольный клуб СьонСьон 1.45 4.55 6.5
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 7.5 4.5 1.4
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Джан: «В этом сезоне самая интересная Лига чемпионов»

сегодня, 13:57

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан заявил, что нынешний розыгрыш Лиги чемпионов является самым интересным за последнее время. 

Мы взволнованы перед матчами, а не обеспокоены. Думаю, что у «Ювентуса» есть всё для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Да, это сложный турнир. «Атлетико» — один из самых сильных соперников, потому что эта команда играет в агрессивный футбол. Это усложняет жизнь их оппонентам. 

«Барселона» и «Реал» только сейчас выходят на пик формы. «Ливерпуль» был в финале турнира в прошлом сезоне, но также следует обратить внимание на «Баварию», которая набирает форму. А есть ещё «Манчестер Сити», ПСЖ и мы. Я бы сказал, что это самая интересная Лига чемпионов за последние годы.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
   152 / 840
сегодня в 15:01
Да уж, два раза обыграть Реал и не выйти из группы.
Juve14
Juve14
   391 / 840
сегодня в 14:37
Прав Эмре, будет интересно и не предсказуемо, пусть победит сильнейщий! Будет жарко
Ekkimukk
Ekkimukk ответил Lewa2708
   426 / 840
сегодня в 14:14
А есть ещё «Манчестер Сити», ПС»
Исправлено
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
   44 / 840
сегодня в 14:03
Что такое Пс?сразу видно парень перешёл в Ювентус и начал деградировать.
Lewa2708
Lewa2708
   219 / 840
сегодня в 14:00
А есть ещё «Манчестер Сити», ПС»
Роналду - король Фарер и Андорр
Роналду - король Фарер и Андорр
   30 / 840
сегодня в 13:58
Совсем скоро по телевизору будешь её смотреть.))))
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