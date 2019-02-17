Джан: «В этом сезоне самая интересная Лига чемпионов»

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан заявил, что нынешний розыгрыш Лиги чемпионов является самым интересным за последнее время.

Мы взволнованы перед матчами, а не обеспокоены. Думаю, что у «Ювентуса» есть всё для того, чтобы выиграть Лигу чемпионов. Да, это сложный турнир. «Атлетико» — один из самых сильных соперников, потому что эта команда играет в агрессивный футбол. Это усложняет жизнь их оппонентам.



«Барселона» и «Реал» только сейчас выходят на пик формы. «Ливерпуль» был в финале турнира в прошлом сезоне, но также следует обратить внимание на «Баварию», которая набирает форму. А есть ещё «Манчестер Сити», ПСЖ и мы. Я бы сказал, что это самая интересная Лига чемпионов за последние годы.