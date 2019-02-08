Джано: «В „Ростове“ у меня не было проблем с травмами»

Полузащитник «Крыльев Советов» Джано, права на которого принадлежат «Спартаку», рассказал о своих травмах.

Я хрустальный? В «Ростове» и сборной Грузии я же по 90 минут как-то играл, пользу приносил, не ломался. А в «Спартаке», значит, был не готов?! Понимаю, что многие проблемы как раз были из-за того, что мне не давали прочувствовать ритм. Когда тебя выпускают на одну игру, а потом сажают на пять – такого ни один не выдержит, нельзя с футболистом так поступать. Я ещё раз скажу, что люблю «Спартак», но в этом плане для меня был просто «капец».