«Краснодар» вылетел в Леверкузен

Кто в аэропорту с 10 утра, тот - мы 😁



Настроение отличное, настрой боевой, вылетаем совсем скоро! ✈️



Встречай часа через четыре, Леверкузен! 🐂👋 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀#БайерКраснодар # ЛЕ #ЛигаЕвропы #БыкиВЕвропе #ВпередБыки pic.twitter.com/Itn5H2v8ZD