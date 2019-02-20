Мората: «Важно победить в Лиге чемпионов, но сначала надо пройти „Ювентус“»

Форвард «Атлетико» Альваро Мората рассуждает о предстоящем матче против «Ювентуса» в Лиге чемпионов. В прошлом нападающий выступал за туринцев.

Для «Атлетико» очень важна победа в Лиге чемпионов, но сначала мы должны победить «Ювентус». Буду ли я отмечать гол в ворота «старой синьоры»? Думаю, фанаты «Юве» не осудят меня, если я отпраздную гол в Мадриде, а фанаты «Атлетико» не будут против, если я не буду радоваться такому событию в Турине. Ведь я еще не забивал за команду после возвращения. Я уважаю болельщиков «Ювентуса». Хочу, чтобы этот клуб всегда побеждал, но не в матчах против «Атлетико».