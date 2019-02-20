Моуриньо: «Меня не удивит, если „Ювентус“ проиграет „Атлетико“»

Португальский тренер Жозе Моуриньо в эфире TeleRadioStereo поделился ожиданиями от матча «Атлетико» и «Ювентуса» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Я считаю, что «Ювентус» может выиграть Лигу чемпионов, тем более у них теперь есть Криштиану Роналду, способный оказать решающее значение. Команда жаждет трофея. При этом для меня не станет огромным сюрпризом, если они проиграют «Атлетико», ведь это клуб с большими амбициями.

«Атлетико» приложил немало усилий, чтобы их домашний стадион принял финал турнира. Может, они и не демонстрируют свой лучший футбол, но мы все знаем, как его видит Диего Симеоне. У него есть талантливые нападающие, которые могут сделать разницу. Вот поэтому я и думаю, что «Ювентус» может как выиграть Лигу чемпионов, так и не добраться до четвертьфиналов.