Эмери: «Лига Европы стала значительно сложнее»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Унаи Эмери поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против БАТЭ . В первой встрече «канониры» проиграли со счетом 0:1.

На прошлой неделе у нас были шансы забить. Нам нужно работать над реализацией и играть стабильно в течение 90 минут.

Лига Европы стала значительно сложнее, этот турнир очень трудно выиграть. Все команды хотят одержать победу, этот титул позволяет сыграть в Лиге чемпионов.

Завтра нам понадобится поддержка болельщиков. Надеюсь, они создадут необходимую атмосферу.