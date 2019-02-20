Шкртел: «Мне всегда приятно приезжать в Санкт-Петербург»

Защитник «Фенербахче» Мартин Шкртел поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».

Неделю назад мы встречались с «Зенитом», мы знаем своего соперника и верим, что мы достаточно хорошо к нему подготовились. Что касается моего возвращения, то мне всегда приятно приезжать в Санкт-Петербург. Здесь я провел три с половиной года и этот клуб всегда вызывает у меня приятные воспоминания, поэтому мне будет приятно сыграть этот матч.

Что касается завтрашнего матча, то нам нужно сделать лишь то, что мы делали в первой половине матча в Стамбуле. Нам надо закрепить положительный результат, проявив свои лучшие качества, и выйти в 1/8 финала турнира.

Я слышал о новом стадионе «Зенита», но я потрясен тем, что увидел. Когда я играл за «Зенит», то мы играли на «Петровском», были другие условия. Полагаю, что на новом стадионе комфортно всем, начиная от футболистов и заканчивая болельщиками.