Тренер «Фенербахче»: «Мы должны заставить „Зенит“ играть по нашим правилам»

Главный тренер «Фенербахче» Эрсун Янал поделился ожиданиями от ответного матча 1/16 финала Лиги Европы против «Зенита».

У нас есть свои сильные качества, и в завтрашней игре мы хотим их полностью реализовать. Нам нужно доказать, что мы являемся командой, способной показывать футбол высокого уровня. Завтра мы должны заставить «Зенит» играть по нашим правилам, чтобы игроки подстраивались под наш стиль игры.

Мы ставим перед собой задачу победить в Лиге Европы, несмотря на то, что перед сезоном такой цели не стояло. У нас есть желание продолжить победный путь, мы знаем сильные стороны соперника, и нам надо будет сделать так, чтобы они были нейтрализованы. Наша задача хорошо сыграть как в нападении, так и в защите. Будем стараться сохранить преимущество.