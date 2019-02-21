Облак: «Наличие или отсутствие Роналду не влияет на подготовку к матчу»

21 февраля 2019, 07:08

Вратарь «Атлетико» Ян Облак после победы над «Ювентусом» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что «матрасники» при подготовке к этой игре не делали акцент на нападающем туринской команды Криштиану Роналду.