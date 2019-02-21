Облак: «Наличие или отсутствие Роналду не влияет на подготовку к матчу»

Вратарь «Атлетико» Ян Облак после победы над «Ювентусом» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов подчеркнул, что «матрасники» при подготовке к этой игре не делали акцент на нападающем туринской команды Криштиану Роналду.
Подготовка к матчу не зависит от наличия или отсутствия в нём Криштиану Роналду. Он один из лучших игроков в истории и забил множество мячей, но нужно быть готовыми противодействовать всей команде «Ювентуса».
Задают вопросы про Роналду.
Он уже не тот, как только начал сдавать позиции, Перес его скинул.
Вчера он не мог убежать от защитников Атлетико. Раньше был бей-беги, а теперь уже не бежит.
Задают вопросы про Роналду.
Он уже не тот, как только начал сдавать позиции, Перес его скинул.
Вчера он не мог убежать от защитников Атлетико. Раньше был бей-беги, а теперь уже не бежит.
И вообще матрасы играли очень гоубо а судейка часто закрывал на это глаза.
И вообще матрасы играли очень гоубо а судейка часто закрывал на это глаза.