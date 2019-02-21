Аллегри: «Не знаю, как мы будем играть дома. Неизвестно, кто будет в строю»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри после поражения от «Атлетико» (0:2) в Лиге чемпионов отметил, что план на ответную игру в Турине будет зависеть от того, кто будет готов выйти на поле.

Учитывая то, насколько хорош «Атлетико» в обороне, как «Ювентус» сможет забить им как минимум два мяча в Турине и не пропустить?

Я не знаю, что мы придумаем на вторую игру, потому что пока неизвестно, кто будет в строю.

«Атлетико» невозможно поймать в открытой игре, потому что так они никогда не играют, они защищаются целыми блоками. Нужно сохранять терпение, делать быстрые и точные передачи, чтобы находить бреши в их обороне.