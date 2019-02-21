Сане: «Мне было немного грустно за „Шальке“»

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Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:55 сегодня  Арсенал -:-  БАТЭ 1.13 8.7 20
20:55 сегодня  Вильярреал -:-  Спортинг 1.9 3.5 4.2
20:55 сегодня  Зенит -:-  Фенербахче 1.95 3.4 4.1
20:55 сегодня  Валенсия -:-  Селтик 1.6 3.95 5.75
20:55 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Шахтер Дн 1.95 3.75 3.65
20:55 сегодня  Наполи -:-  Цюрих 1.19 7 14.5
20:55 сегодня  Зальцбург -:-  Брюгге 1.5 4.3 6.5
20:55 сегодня  Динамо Зб -:-  Виктория П 1.65 3.65 5.8
23:00 сегодня  Бенфика -:-  Галатасарай 1.7 3.95 4.8
23:00 сегодня  Динамо К -:-  Олимпиакос 2.15 3.33 3.5
23:00 сегодня  Бетис -:-  Ренн - - -
23:00 сегодня  Челси -:-  Мальме 1.23 6.3 12.5
23:00 сегодня  Байер -:-  Краснодар 1.45 4.6 7
23:00 сегодня  Генк -:-  Славия П 2 3.4 3.9
23:00 сегодня  Интер -:-  Рапид В 1.34 5.25 9
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 1.5 3.8 7.2
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере 2:0 Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас 1:3 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако 1:0 Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аргентино КульмесАргентино Кульмес -:- Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр 1.7 3.7 4.5
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе 1:0 Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет -:- Логотип футбольный клуб Эль-Харби (Каир)Эль-Харби - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли -:- Логотип футбольный клуб Аль-Сайлия (Доха)Аль-Сайлия - - -
20:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания - - -
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 1:2 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Колумбия. Примера B 2019, 4 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво 1:0 Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса -:- Логотип футбольный клуб БоготаБогота - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК -:- Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар -:- Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья -:- Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 0:3 Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 7.1 3.05 1.63
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити 0:1 Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн - - -
01:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб ТюбизТюбиз - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тампа Бэй Роудис (Санкт-Петербург, Флорида)Тампа Бэй Роудис 0:0 Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:2 Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 6:2 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ордабасы (Шымкент)Ордабасы -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-Глимт -:- Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 13-е место 1 X 2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново -:- Логотип футбольный клуб Левадия (Таллин)Левадия - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 15-е место 1 X 2
13:45 сегодня Логотип футбольный клуб МуромМуром -:- Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 11-е место 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник -:- Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 9-е место 1 X 2
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб РигаРига -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Хазм (Эр-Расс)Аль-Хазм -:- Логотип футбольный клуб Аль-Иттифак (Даммам)Аль-Иттифак - - -
20:25 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)Аль-Иттихад -:- Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-Хиляль - - -
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Сане: «Мне было немного грустно за „Шальке“»

сегодня, 05:52
Шальке-04Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)2 : 3Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане признался, что немного сожалеет о своём голе в ворота «Шальке» в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2). Немецкий футболист в разное время провёл в команде из Гельзенкирхена более 8 лет.

Мне было немного грустно за «Шальке», потому что здешняя атмосфера была удивительна, как и всегда. «Шальке» очень хорошо провёл этот матч. То, как они оборонялись сегодня, усложнило нам задачу.

В конечном итоге мы это сделали: забили им три мяча на выезде. Это самое главное.

Вы могли видеть, что мы играли с большим желанием, не опускали руки. Мы никогда не хотим прекращать борьбу.

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