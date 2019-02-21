Сане: «Мне было немного грустно за „Шальке“»

Вингер «Манчестер Сити» Лерой Сане признался, что немного сожалеет о своём голе в ворота «Шальке» в выездном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:2). Немецкий футболист в разное время провёл в команде из Гельзенкирхена более 8 лет.

Мне было немного грустно за «Шальке», потому что здешняя атмосфера была удивительна, как и всегда. «Шальке» очень хорошо провёл этот матч. То, как они оборонялись сегодня, усложнило нам задачу.

В конечном итоге мы это сделали: забили им три мяча на выезде. Это самое главное.

Вы могли видеть, что мы играли с большим желанием, не опускали руки. Мы никогда не хотим прекращать борьбу.