Стерлинг: «Я слегка подтолкнул защитника, когда забивал гол»

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг поделился впечатлениями от выездной победы над «Шальке» (3:2) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это была очень сложная игра. Порой мы сами создавали себе трудности, но продолжали держаться вместе, даже оставшись в меньшинстве.

Я слегка подтолкнул защитника, когда забивал свой гол. Я воспользовался появившейся возможностью, и мы получили победу.

В этом сезоне у нас были непростые отрезки, но невозможно выигрывать каждый матч со счётом 2:0 или 3:0. Это матчи Лиги чемпионов. Мы понимаем, что соперник может доставить тебе проблемы в любой момент, и что время от времени придётся оказываться под давлением. Но нам приходится с этим мириться.

Мы блестяще справились с задачей и показали, насколько сильная компания собралась в нашей команде, и как мы движемся к своей цели.