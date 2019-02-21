Филипе Луис: «Мы долго разбирали „Ювентус“ по видео»

Защитник «Атлетико» Филипе Луис прокомментировал домашнюю победу над «Ювентусом» (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Это большая победа. Мы провели практически идеальный матч. Мы были очень агрессивны в защите, контролируя всех игроков соперника. Очень хорошо контактировали друг с другом в атаке и создали много моментов. Думаю, это идеальный результат для первого матча.

Годин и Хименес – потрясающие футболисты. Иногда случается и такое. Защитники поразили ворота соперника, и мы победили. Это говорит о том, что мы являемся семьёй и единым целым. Они герои, но каждый игрок «Атлетико» внёс свой вклад, чтобы они могли забить эти голы.

«Ювентус» – очень большая команда. В их составе много опасных игроков, но мы долго готовились, просмотрели много видеоматериалов, и знали, как их остановить. Это срабатывает не всегда, но сегодня получилось.

Тренер проделал огромную работу. Нам нужно продолжать действовать в том же ключе, ведь ещё ничего не решено.