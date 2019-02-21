«Рома» летом хочет пригласить Сарри

21 февраля 2019, 13:37

Президент «Ромы» Джеймс Палотта пообедал в Лондоне с главным тренером «Челси» Маурицио Сарри и предложил тому должность наставника римской команды.

Как сообщается, нынешний рулевой Эусебио Ди Франческо с высокой долей вероятности будет уволен по окончании сезона. Вероятно, уйдет и спортивный директор Рамон Мончи. Сарри же в таком случае станет главным кандидатом руководства «волков».

«Рома» на данный момент занимает пятое место в таблице чемпионата Италии.

Сам Сарри, по слухам, находится на грани увольнения из «Челси».