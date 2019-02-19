19 февраля 2019, 22:19

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить «Челси». Российский специалист рассматривается в качестве сменщика Маурицио Сарри, поскольку он находится в хороших отношениях с владельцем клуба Романом Абрамовичем.

Ранее сообщалось, что Сарри может быть уволен из «Челси» после матча Кубка Лиги с «Манчестер Сити».