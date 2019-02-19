Слуцкий может возглавить «Челси»

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Испания. Примера 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм  Леганес 1:0  Леванте 1.95 3.25 4.3
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 35 тур 1 X 2
22:45 53’ Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 0:0 Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн 3.5 3.2 2.15
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Расинг Клуб (Авельянеда)Расинг Клуб 1:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес (Ла-Плата)Эстудиантес 1.15 6.5 25
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Химнасия (Ла-Плата)Химнасия 1:0 Логотип футбольный клуб Индепендьенте (Авельянеда)Индепендьенте 3.9 2.2 2.8
23:10 45’ Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 0:1 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 2.05 3.15 3.75
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра 1:1 Логотип футбольный клуб АкассусоАкассусо - - -
23:00 45’ Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп 0:0 Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа 5 3.4 1.65
23:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Атлетико Атланта (Буэнос-Айрес)Атлетико Атланта -:- Логотип футбольный клуб Уркиса (Вилья Линч)Уркиса - - -
23:05 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Тристан Суарес (Эсейса)Тристан Суарес 0:0 Логотип футбольный клуб Эстудиантес КасеросЭстудиантес Касерос - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 18 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Ферро Каррил Оэсте (Буэнос-Айрес)Ферро Каррил Оэсте 2:0 Логотип футбольный клуб Атлетико МитраАтлетико Митра - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Флорида)Платенсе 0:0 Логотип футбольный клуб Вилла Далмине (Кампана)Вилла Далмине - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 26 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортиво Итальяно (Буэнос-Айрес)Спортиво Итальяно -:- Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
Болгария. Вторая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив ГО (Горна Оряховица)Локомотив ГО 0:1 Логотип футбольный клуб Царско СелоЦарско Село - - -
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Черноморец (Балчик)Черноморец 1:0 Логотип футбольный клуб Лудогорец-2 (Разград)Лудогорец-2 - - -
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб МонтанаМонтана 2:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА 1948 СофияЦСКА 1948 София - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Монагас (Матурин)Монагас 0:1 Логотип футбольный клуб Арагуа (Маракай)Арагуа 3.85 2.95 2.07
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 1:1 Логотип футбольный клуб Академия Пуэрто-КабельоАкадемия Пуэрто-Кабельо - - -
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 67’ Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург 0:0 Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.35 4.7 8
Германия. Третья лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс 0:1 Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг 1.8 3.8 3.8
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 9 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Марафон (Сан-Педро-Сула)Марафон 2:1 Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас - - -
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида 0:1 Логотип футбольный клуб Мотагуа (Тегусигальпа)Мотагуа - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 4:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 1:2 Логотип футбольный клуб УПНФМ (Тегусигальпа)УПНФМ - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 0:2 Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос 18 8.5 1.13
Дания. Суперлига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 3:3 Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 1.4 4.6 6.7
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)Аль-Ахли 4:0 Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 26 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль Бней ЛодХапоэль Бней Лод 0:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 3.8 3.1 2.02
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН 0:1 Логотип футбольный клуб Хапоэль Кат (Катамон)Хапоэль Кат 3.55 3.25 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А 2:4 Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ 2:0 Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф 1.8 3.25 4.5
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
11:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб АйзавлАйзавл 4:1 Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг - - -
Ирландия. Премьер-Лига 2019, 16 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Шемрок Роверс (Дублин)Шемрок Роверс 3:0 Логотип футбольный клуб Финн Харпс (Баллибофи)Финн Харпс - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 28 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 1:1 Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.7 3 6.4
Италия. Серия B 2018/2019, 27 тур 1 X 2
23:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2:0 Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 3.05 2.85 2.5
Колумбия. Примера А 2019, 8 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион Магдалена (Санта Марта)Унион Магдалена 1:0 Логотип футбольный клуб Депортиво ПастоДепортиво Пасто - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво К (Кали)Депортиво К 1:1 Логотип футбольный клуб Мильонариос (Богота)Мильонариос - - -
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо 4:1 Логотип футбольный клуб Америка (Кали)Америка - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:55 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 0:0 Логотип футбольный клуб Картагинес (Картаго)Картагинес - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР 2:2 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГресияГресия 1:2 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 21 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Видад КасабланкаВидад Касабланка 2:1 Логотип футбольный клуб Атлетик Тет (Тетуан)Атлетик Тет - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 9 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 2:1 Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб АЗ-2 (Алкмар)АЗ-2 1:1 Логотип футбольный клуб ВолендамВолендам - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 9 тур 1 X 2
00:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво Кап (Капиата)Депортиво Кап 1:0 Логотип футбольный клуб Насьональ (Асунсьон)Насьональ - - -
02:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб Либертад (Асунсьон)Либертад 2:1 Логотип футбольный клуб Спортиво Сан-ЛоренцоСпортиво Сан-Лоренцо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе 2:1 Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия 2.9 3.1 2.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:15 41’ Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 0:0 Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 1.65 3.75 5.6
Румыния. Лига 1 2018/2019, 26 тур 1 X 2
21:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 1:2 Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 1.8 3.4 4.5
Румыния. Лига 2 2018/2019, 23 тур 1 X 2
18:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Университатя Кл (Клуж)Университатя Кл 1:0 Логотип футбольный клуб АСУ Поли (Тимишоара)АСУ Поли - - -
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:25 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аль-Джеел (Аль-Хаса)Аль-Джеел 1:0 Логотип футбольный клуб АбхаАбха - - -
США. МЛС 2019, 1 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 2:0 Логотип футбольный клуб Атланта ЮнАтланта Юн - - -
04:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лос-АнджелесЛос-Анджелес 2:1 Логотип футбольный клуб Спортинг Канзас (Канзас-Сити)Спортинг Канзас - - -
Турция. Первая лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Алтай (Измир)Алтай 1:0 Логотип футбольный клуб БаликесирспорБаликесирспор - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 3:1 Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 3 3.2 2.3
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2:2 Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 2.9 3.6 2.2
Франция. Лига 2 2018/2019, 27 тур 1 X 2
22:45 57’ Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1:0 Логотип футбольный клуб МетцМетц 2.95 2.8 2.7
Чили. Примера дивизион 2019, 3 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Курико УнидоКурико Унидо 3:4 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Унион ЛК (Ла Калера)Унион ЛК 2:1 Логотип футбольный клуб Кобресаль (Эль-Сальвадор)Кобресаль - - -
Чили. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кобрелоа (Калама)Кобрелоа 2:2 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Талька)Рейнджерс - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:3 Логотип футбольный клуб МелипильяМелипилья - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 0:2 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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Слуцкий может возглавить «Челси»

19 февраля 2019, 22:19

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить «Челси». Российский специалист рассматривается в качестве сменщика Маурицио Сарри, поскольку он находится в хороших отношениях с владельцем клуба Романом Абрамовичем.

Ранее сообщалось, что Сарри может быть уволен из «Челси» после матча Кубка Лиги с «Манчестер Сити».

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Все комментарии
ZjzoRe
ZjzoRe ответил Antjnin
   333 / 887
21 февраля в 14:00
А ты думаешь, что не сидят? Ну приведи мне весь список парламента Дании и кто они по специальности. И почему там вдруг не могут сидеть родственники, если они прошли на выборах? Может закон такой в Дании есть? Приведи мне его, только на русском языке. Я часто бываю в Европе, не туристом, и многое знаю об их порядках. Ничем они от нас не отличаются. Предложи пару блоков сигарет левых, но по более низкой цене, сразу про все свои предрассудки о налогах забудут и с удовольствием купят. Не надо делать из этой помойки икону.
ты сейчас сравниваешь покупку сигарет подешевле и тотальную коррупцию и кумовство, захватившие все сферы РФ? Где клан необразованных горцев, еле говорящих по русски, контролирует половину Газпрома, а законы принимают актриски и спортсмены? Где все крупнейшие госкомпании принадлежат борцам из секции дзюдо, а за миллиардные хищения человека получает условку? Где человек с дипломом ветеринара 15 лет занимает высокую должность судьи и устраивает свадьбу за 2 миллиона долларов, а потом не несет никакой ответственности? Ты это всерьез сравниваешь?

Я часто бываю в Европе и США и вижу разницу - мы живем в 77е, а там власти всё делают, чтобы человеку было удобно, там полицейские всегда готовы помочь - а все потому, что там представители власти держатся за свое место, ведь заняли его честно, а не по блату, и нет возможности так же по блату отмазаться.
RIR68
RIR68
   184 / 887
20 февраля в 11:11
такой изысканной мести англичанам я от Абрамовича не ожидал)))
mr. Krot
mr. Krot
20 февраля в 11:02
К концу сезона аннличане научатся говорить по-русски "Мы 77"
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Antjnin
   412 / 887
20 февраля в 10:48
А ты думаешь, что не сидят? Ну приведи мне весь список парламента Дании и кто они по специальности. И почему там вдруг не могут сидеть родственники, если они прошли на выборах? Может закон такой в Дании есть? Приведи мне его, только на русском языке. Я часто бываю в Европе, не туристом, и многое знаю об их порядках. Ничем они от нас не отличаются. Предложи пару блоков сигарет левых, но по более низкой цене, сразу про все свои предрассудки о налогах забудут и с удовольствием купят. Не надо делать из этой помойки икону.
Куда ты ездишь? в Литву и Албанию? Да, там возможно все как у нас. Мой знакомый ездил рыбачить в Норвегию, рассказывал - едешь по трассе и по дороге стоит домик, специально для путников, в нем все есть необходимое - дрова, утварь, продукты, свежее белье и коммуникации. Все в идеальном порядке и на своих местах. Ты можешь такое представить в России? через неделю оттуда вынесут все дрова, полотенца, открутят смеситель, загадят все что можно, а местные чинуши еще платным его сделают. Подобные забугорные истории я слышал не раз, и я этим людям верю.
Antjnin
Antjnin ответил Tott_Hot
   401 / 887
20 февраля в 10:35
Я не смотрю их фильмы, я вижу как они живут. Думаешь в чиновьичем аппарате Дании или Швейцарии сидят кумовья и любимые актеры(спортсмены) как у нас?
А ты думаешь, что не сидят? Ну приведи мне весь список парламента Дании и кто они по специальности.
И почему там вдруг не могут сидеть родственники, если они прошли на выборах? Может закон такой в Дании есть? Приведи мне его, только на русском языке.
Я часто бываю в Европе, не туристом, и многое знаю об их порядках. Ничем они от нас не отличаются. Предложи пару блоков сигарет левых, но по более низкой цене, сразу про все свои предрассудки о налогах забудут и с удовольствием купят. Не надо делать из этой помойки икону.
Костян4
Костян4
   416 / 887
20 февраля в 10:31
А моуринью спартак...
Tott_Hot
Tott_Hot ответил Antjnin
   412 / 887
20 февраля в 10:30
Ты очень удивишься, но и в Европе, и в США, всё делается по знакомству. Никто в свой дом не пустит чужака. Поменьше фильмов американских смотри, где все равны и всем правит закон. Это для малолетних детей реклама такая.
Я не смотрю их фильмы, я вижу как они живут. Думаешь в чиновьичем аппарате Дании или Швейцарии сидят кумовья и любимые актеры(спортсмены) как у нас?
Знатог
Знатог
   262 / 887
20 февраля в 10:26
Ага, а потом все будут говорить, русские опять диверсанта заслали.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
   148 / 887
20 февраля в 10:08
Кхэ ! Когда будэшь жарить шашлик из эта нэвэста , незабудь прыгласыть , шутнык ! )))))))
Antjnin
Antjnin ответил Tott_Hot
   401 / 887
20 февраля в 10:04
"рассматривается в качестве сменщика, поскольку он в хороших отношениях с владельцем" - ЭТО ТАК ПО-РУССКИ!
Ты очень удивишься, но и в Европе, и в США, всё делается по знакомству. Никто в свой дом не пустит чужака. Поменьше фильмов американских смотри, где все равны и всем правит закон. Это для малолетних детей реклама такая.
Antjnin
Antjnin
   401 / 887
20 февраля в 10:01
В жизни всякое может случиться, но в назначение Леонида Викторовича главным тренером Челси слабо верится. Хотя он ничем не хуже других тренеров.
Морозовский
Морозовский
   6 / 887
20 февраля в 09:54
Это всё брехня - в "Челси" идёт Семак!
Sergey Z
Sergey Z
   237 / 887
20 февраля в 09:32
Не реально!
spartach n1
spartach n1
   21 / 887
20 февраля в 09:29
Не про тот ли знаменитый Челси из Мухосранска речь идёт ?
Tott_Hot
Tott_Hot
   412 / 887
20 февраля в 09:21
"рассматривается в качестве сменщика, поскольку он в хороших отношениях с владельцем" - ЭТО ТАК ПО-РУССКИ!
Lu4nik
Lu4nik
   404 / 887
20 февраля в 09:17
если так, то остается только успехов ему пожелать
makkie
makkie
   23 / 887
20 февраля в 09:16
Да-да, а Березуцкие помощниками - учить уму-разуму Давида Луиса и Рюдигера :)))
consol
consol
20 февраля в 09:13
Да бл** Вася!
Mi6
Mi6
   378 / 887
20 февраля в 09:05
И скоро все забудут, что был такой клуб
wattman
wattman
   761 / 887
20 февраля в 08:59
ахаааа ахааа хаааааааааааааа)))))
kolpankolpan
kolpankolpan
   308 / 887
20 февраля в 08:56
Хорошие отношения!, это так по Кремлевски!
Озеров
Озеров ответил Sargent
20 февраля в 08:35
А свиньям какое дело или про кареру так быстро забыли?
свиньи про Карреру всегда будут помнить

Да и Спартачи не забудут Главного Тренера.
Sargent
Sargent
   180 / 887
20 февраля в 08:32
А свиньям какое дело или про кареру так быстро забыли?
Kazaki_Razboiniki9
Kazaki_Razboiniki9
20 февраля в 08:32
Был бы рад наши люди👍
SaLLMaN
SaLLMaN ответил Медив
20 февраля в 08:28
На него ставки не принимают:( Вот на Венгера я бы поставил
Кстати, тоже про него подумал, прямо чуйка какая-то...😂😂😂
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
   41 / 887
20 февраля в 08:21
С юмором на сайте всегда порядок ;) новость огонь!
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
   113 / 887
20 февраля в 08:11
Придется укреплять все тренерские кресла на стадионах в Англии !
barcamilan
barcamilan
   549 / 887
20 февраля в 08:10
развал челси? я только за
13 RUS
13 RUS
   137 / 887
20 февраля в 08:07
Пупсики вы че совсем ку ку? Не удивлюсь что это написал спартач
удав
удав
   240 / 887
20 февраля в 07:52
шта???вот это утятина дак утятина=)
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