Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий может возглавить «Челси». Российский специалист рассматривается в качестве сменщика Маурицио Сарри, поскольку он находится в хороших отношениях с владельцем клуба Романом Абрамовичем.
Ранее сообщалось, что Сарри может быть уволен из «Челси» после матча Кубка Лиги с «Манчестер Сити».
Я часто бываю в Европе и США и вижу разницу - мы живем в 77е, а там власти всё делают, чтобы человеку было удобно, там полицейские всегда готовы помочь - а все потому, что там представители власти держатся за свое место, ведь заняли его честно, а не по блату, и нет возможности так же по блату отмазаться.
Я часто бываю в Европе и США и вижу разницу - мы живем в 77е, а там власти всё делают, чтобы человеку было удобно, там полицейские всегда готовы помочь - а все потому, что там представители власти держатся за свое место, ведь заняли его честно, а не по блату, и нет возможности так же по блату отмазаться.
И почему там вдруг не могут сидеть родственники, если они прошли на выборах? Может закон такой в Дании есть? Приведи мне его, только на русском языке.
Я часто бываю в Европе, не туристом, и многое знаю об их порядках. Ничем они от нас не отличаются. Предложи пару блоков сигарет левых, но по более низкой цене, сразу про все свои предрассудки о налогах забудут и с удовольствием купят. Не надо делать из этой помойки икону.
И почему там вдруг не могут сидеть родственники, если они прошли на выборах? Может закон такой в Дании есть? Приведи мне его, только на русском языке.
Я часто бываю в Европе, не туристом, и многое знаю об их порядках. Ничем они от нас не отличаются. Предложи пару блоков сигарет левых, но по более низкой цене, сразу про все свои предрассудки о налогах забудут и с удовольствием купят. Не надо делать из этой помойки икону.
Да и Спартачи не забудут Главного Тренера.
Да и Спартачи не забудут Главного Тренера.