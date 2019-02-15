57 главных. Все тренеры «Барселоны»

сегодня, 18:57

В день продления Эрнесто Вальверде контракта с «Барселоной» «Соккер.ру» расскажет обо всех главных тренерах в истории каталонского клуба. Готовы? Тогда поехали!

Как всё начиналось

Согласно официальному сайту «Барселоны», Эрнесто Вальверде – 57-й тренер в истории каталонского клуба, а первым был английский джентльмен Билли Ламб, который в 1912 году в возрасте 35 лет совмещал функции игрока и тренера. Первым полноценным тренером «Барсы» считается другой англичанин, ненадолго возглавивший команду в том же 1912 году. О нем известно не много, даже имя скрыто в сумраке времен за гордым инициалом «Б.», а по части фамилии есть расхождения: то ли Баррен, то ли Барзон, то ли Барон. Третьим стал еще один англичанин, который тоже не задержался в «Барселоне», но вошел в историю как самый молодой тренер «блаугранас». 21-летний вратарь Джек Олдерсон пришел в «Барселону» на правах игрока-тренера, в воротах он так и не появился, но в шкуре наставника побывал. Впрочем, вскоре получил предложение от «Ньюкасла» и помчался на родину.

А вот четвертый английский тренер на заре истории «Барсы» - Джек Гринвелл, задержался у руля «Барселоны» на десять долгих лет (1913 – 1923), а потом еще раз принимал команду в начале 30-х. Так начиналась история главных тренеров «Барселоны», и нужно отметить, что до 1940 года каталонцы лишь однажды доверились испанскому тренеру – своей легенде Роме Форнсу, зато не было недостатка в англичанах, к которым примкнул ирландец Патрик О’Коннол. Также отметились двумя пришествиями уроженцы Венгрии Рихард «Джек» Домби (у него было австрийское гражданство) и Йеса Посонь, их соотечественник Франц Платко тоже тренировал «Барселону» дважды с разницей в двадцать лет. А люди из каких стран и весей еще возглавляли каталонский суперклуб?

География главных тренеров «Барселоны»

Испания: 26 тренеров

Каталония (15 тренеров): Рома Форнс, Хосеп Планас, Рамон Гузман, Хосеп Самитьер, Рамон Ллоренс, Доменик Бальмания, Энрик Рабасса, Луис Миро, Хосеп Гонзалво, Сальвадор Артигас, Хосеп Сегуэр, Хоаким Рифе, Карлес Рексач, Хосеп Гвардиола, Тито Виланова.

Арагон (2): Хуан Хосе Ногес и Висенте Сасот.

Кантабрия (2): Энрике Орисаола и Лауреано Руис.

Кастилья и Леон (2): Сесар Родригес и Хесус Антонио де ла Крус.

Мадрид (2): Хосе Луис Ромеро и Луис Арагонес.

Астурия: Луис Энрике.

Балеарские острова: Лоренцо Серра Феррер.

Эстремадура: Эрнесто Вальверде.

Англия (10 тренеров): Билли Ламб, Б. Баррен, Джек Олдерсон, Джек Гринвелл, Альф Споунсер, Ральф Кирби, Джеймс Беллами, Вик Букингем, Терри Венейблс и Бобби Робсон.

Аргентина (4): Эленио Эррера, Роке Ольсен, Сесар Луис Менотти и Херардо Мартино.

Нидерланды (4): Ринус Михелс, Йохан Кройф, Луи ван Гал и Франк Райкард.

Венгрия (3): Йеса Посонь, Франц Платко и Ладислав Кубала.

Германия (2): Хеннес Вайсваллер и Удо Латтек.

Сербия (2): Любиша Брочич и Радомир Антич.

Австрия: Рихард Домби.

Словакия: Фердинанд Даучик.

Франция: Люсьен Мюллер.

Ирландия: Патрик О’Коннел.

Италия: Сандро Пуппо.

Уругвай: Энрике Фернандес.

Большинство тренеров «Барселоны» - коренные каталонцы, но есть представители еще семи испанских регионов. Так, предыдущий наставник Луис Энрике представлял Астурию, он уроженец Хихона и выходец из местного «Спортинга», а Вальверде, хоть и баск, появился на свет и до отрочества жил на юге Испании, в Эстремадуре.

Тренеры из 13-ти стран стояли у руля «Барселоны». Почти половина – представители Испании, но и десяток англичан набралось, правда, семеро из них «отстрелялись» к концу 30-х годов прошлого века, за последние полвека было только трое выходцев с Туманного Альбиона: Букингем, Венейблс и Робсон.

Даже голландцев за этот же отрезок было больше, да и их влияние на судьбу «Больше, чем клуба» значительно сильнее: Михелс привез идеи тотального футбола, под руководством Кройфа и Райкарда «Барса» выиграла первые Кубки чемпионов в истории, ван Гал запомнился поисками стиля, который будет называться фирменным, а также раскрыл ряд талантов.

По количеству завоеванных трофеев

5 место. Эленио Эррера (1958-60, 1980, 1980-81) и Франк Райкард (2003-2008) – 5 трофеев

Аргентинец, которого считают основателем схемы катеначчо, принес в коллекцию «Барсы» два чемпионства, два Кубка Короля и Кубок ярмарок (турнир-предтеча Кубка УЕФА ). На счету голландца две победы в Ла Лиге, два Суперкубка Испании, а жемчужина коллекции – победа в Лиге чемпионов.

4 место. Фердинанд Даучик (1950-1954) – 8 трофеев

В середине XX века словацкий специалист провел удачный отрезок в «Барселоне», завоевав восемь трофеев, в том числе два чемпионства и три Кубка Генералиссимуса (название Кубка Короля в те годы).

3 место. Луис Энрике (2014-2017) – 9 трофеев

За три года в «Барселоне» выиграл все возможные трофеи, в том числе взял Кубок чемпионов. В сезоне-2014/2015 «сине-гранатовые» под руководством Лучо выиграли «требл».

2 место. Йохан Кройф (1988-1996) – 11 трофеев

Кройф четырежды приводил «Барселону» к победе в чемпионате Испании, а еще он стал первым тренером «блаугранас», покорившим самую высокую европейскую вершину – Лигу чемпионов. На данный момент в клуб победителей ЛЧ у руля «Барсы» входят только четыре тренера: голландцы Кройф и Райкард, а также испанцы Гвардиола и Луис Энрике. Гвардиола выигрывал «ушастого» дважды.

1 место. Хосеп Гвардиола (2008-2012) – 14 трофеев

Самый успешный тренер в истории «Барселоны». Срок правления Гвардиолы был вдвое короче, чем у Кройфа, но он обошел учителя по числу завоеванных трофеев. Самым урожайным получился 2009 год, по ходу которого «Барселона» Хосепа обзавелась шестью трофеями. В 2011-м каталонцы едва не повторили этот результат и выиграли 5 кубков.

По проценту побед (для тренеров с 50+ матчами у руля «Барсы»)

У Эрнесто Вальверде, который продлил контракт с клубом до 2021 года, на счету пока три трофея, но он уже по итогам нынешнего сезона может ворваться в пятерку самых титулованных тренеров «Барселоны». А пока посмотрим, как «Муравей» чувствует себя на фоне предшественников по числу выигранных встреч.

1. Луис Энрике – 76.24%

2. Эленио Эррера – 75.53%

3. Хосеп Гвардиола – 72.47%

4. Тито Виланова – 71.67%

5. Херардо Мартино – 67.8%

6. Эрнесто Вальверде – 67.7%

7. Бобби Робсон – 65%

Вальверде есть к чему стремиться, хотя, если бы не ничейная серия «Барселоны», Эрнесто сейчас шел бы в пятерке с показателем выше 70%. В любом случае, ориентиры у него прекрасные. А кто-то наверняка даже удивился сейчас, увидев, что Луис Энрике почти на 4% превосходит Хосепа Гвардиолу.