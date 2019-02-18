«Челси» курильщика или «Челси» здорового тренера?

сегодня, 12:55

Верят ли в Лондоне Сарри? Или «Челси» готов к тренерской рокировке до наступлений крайних форм кризиса? «Соккер.ру» - о горячем тренерском кресле и тени Зидана.

Тренерская доля

Взаимоотношения клубов и тренеров – тема для исследования на 16 томов, да и то в них не получится описать все возможные формы сотрудничества, возникающие проблемы и прочие тонкости, а глобальный смысл утонет в тоннах примеров. Если бы существовал идеальный алгоритм подбора наставника для спортивной команды и принятия решений о его судьбе на каждом этапе работы, то его стоило бы описать в программной среде и продавать такое приложение богатым клубам за огромные деньги. Но идеального подхода нет: тренер, проигравший пять матчей подряд, может стать чемпионом, а стартовавший с десятка побед не обязательно доработает до конца сезона. И это самые топорные примеры.

Лично мне близко мнение, что тренеру нужно дать поработать и ни в коем случае не принимать скоропалительных решений на фоне негативных результатов, даже если они выстраиваются в цепочку. На коротком отрезке результаты не должны считаться наиважнейшим маркером, влияющим на оценку успешности тренера. Вы сами наверняка не раз сталкивались с таким противоречием: перед тренером поставлены глобальные цели на сезон, а его увольняют после ряда поражений в первой или второй трети дистанции, когда далеко не все еще потеряно. Справедливо ли это? Объективной причиной для оперативного свержения менеджера является конфликт или утрата коммуникации с командой, однако после таких случаев необходима служебная проверка, ведь виноват не обязательно тренер, просто его убрать легче, чем обновить состав.

Судьба тренеров «Челси»

Если вспомнить, как уходили предшественники Сарри, то может закрасться мысль, что в «Челси» сформировалась токсичная атмосфера для наставников, неготовых удовлетворять пожелания футболистов (или группы футболистов). «Синие» традиционно вспыхивают и кажутся совершенно здоровыми после смены тренеров, но неизменно «съедают» тех, чьи приказы недавно клялись выполнять и с кем (в случае Конте и Моуриньо) только вчера побеждали. Возможно, Маурицио сейчас повторяет судьбу Жозе и Антонио, но тем хотя бы удалось выиграть АПЛ до обнаружения «крыс в раздевалке», как метко выразился Моуриньо. Что если Сарри с его фанатичной убежденностью в исключительности своего метода и тактики, с его запахом табака и слабыми коммуникативными способностями оказался в красной зоне быстрее предшественников из-за того, что не сумел стать политиком даже ненадолго?

Моуриньо и Конте ушли, потому что команда взбрыкнула, в последние дни работы в «Челси» у этих тренеров были плохие отношения с футболистами. Сарри идет по тому же пути: он столько наговорил в публичном пространстве в адрес своих игроков, что уже этого достаточно, чтобы остаться непрощенным. «Челси» с трудом воспринимает насаждаемые идеи и еще хуже – критику. Руководство, как минимум, должно понять причины, ведущие к потерям репутации и денег. То ли проблема в коллективе, то ли все происходящее – результат неверного выбора тренеров? Моуриньо, Конте, Сарри – они ведь из одного теста, они громко говорят, но плохо слушают и не щадят чувств подопечных. Если не тираны, то очень близко к тому.

«Челси» и Сарри: еще не все потеряно

Давид Луис выразил поддержку Сарри публично, это позитивный момент. Если не только бразилец считает, что Маурицио делает все правильно, то шансы есть. В то же время, продолжение сотрудничества итальянца с «Челси» зависит в большой степени и от него. На самом деле, если бы не странное свойство «синих» проглатывать неугодных тренеров и не излишняя прямота Сарри, можно было бы рассматривать проблему исключительно в ключе трудностей насаждения стиля. Итальянец ставит сложный футбол, одного сезона мало, чтобы вникнуть в его суть, тем более попутно требуется доработка состава. Гвардиоле тоже потребовался сезон без трофеев, чтобы завести «Манчестер Сити».

Но огромный плюс Хосепа в том, что у него всегда были прекрасные отношения с командой, и в этом заслуга не только футболистов, но и его лично. Сарри допустил ошибку, когда начал оскорблять достоинство своих ребят через прессу: «Если они не могут правильно относиться к делу и выполнять мои требования, им не стоит играть на таком уровне». Ответную реакцию прочитать не трудно: «Окей, босс, а тебе тогда не стоит тренировать на таком уровне». А футболистам не составляет труда выставить своего тренера в невыгодном свете, эдаким итальянским шабашником, приехавшим в лучшую лигу мира. Взаимный обмен уколами произведен, дальше последует либо эскалация конфликта и разрыв отношений, либо стороны остынут, признают свои ошибки и попытаются наладить контакт. Только в этом случае у «Челси» и Сарри есть шанс на совместное будущее.

Тень Зидана

Сегодня появилась информация, что следующим главным тренером «Челси» может стать Зинедин Зидан. Источник - The Sun, доверия не внушает, цвет этого таблоида, как и у солнца, заключенного в название. С другой стороны, Зидан – очевидная кандидатура для любого топ-клуба, находящегося в поисках тренера. И я соглашусь с тем, что «Челси» нужен будет тренер формата Зидана, если Сарри все-таки не задержится на «Стэмфорд Бридж» на долгие годы. Зизу уделяет огромное внимание микроклимату внутри команды, и он не станет насиловать футболистов насаждением какой-то определенной философии.