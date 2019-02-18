«Челси» курильщика или «Челси» здорового тренера?

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Англия. Кубок 2018/2019, 5 раунд 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед 2.08 3.7 3.7
Испания. Примера 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Уэска -:-  Атлетик Б 3.1 3.1 2.4
Италия. Серия А 2018/2019, 24 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Рома -:-  Болонья 1.42 4.7 7.3
Германия. Бундеслига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Нюрнберг -:-  Боруссия Д 7.6 4.75 1.4
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
01:20 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 2:1 Логотип футбольный клуб ЛанусЛанус 1.11 6.6 50
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб БанфилдБанфилд 1:1 Логотип футбольный клуб Ривер Плейт (Буэнос-Айрес)Ривер Плейт 4.5 2.5 2.25
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво ЭспДепортиво Эсп -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
Аргентина. Примера Б Насьональ 2018/2019, 16 тур 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Индепендьенте Р (Мендоса)Индепендьенте Р 1:1 Логотип футбольный клуб Депортиво МоронДепортиво Морон - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпо (Байя-Бланка)Олимпо 0:1 Логотип футбольный клуб Дефенсорез де Бельграно (Буэнос-Айрес)Дефенсорез де Бельграно 2.1 2.9 3.8
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВеранополисВеранополис 0:1 Логотип футбольный клуб Жувентуд (Кашиас-ду-Сул)Жувентуд - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 2:1 Логотип футбольный клуб Кашиас (Кашиас-ду-Сул)Кашиас - - -
Венесуэла. Примера дивизион 2019, 4 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Эстудиантес М (Мерида)Эстудиантес М 2:1 Логотип футбольный клуб Депортиво Тачира (Сан-Кристобаль)Депортиво Тачира - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 1.8 3.4 4.3
Гондурас. Лига Насьональ 2018/2019, 7 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Реал де Минас (Тегусигальпа)Реал де Минас 3:0 Логотип футбольный клуб Вида (Ла-Сейба)Вида - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Тегусигальпа)Олимпия 0:0 Логотип футбольный клуб Реал Эспанья (Сан-Педро-Сула)Реал Эспанья - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Платенсе (Пуэрто Кортес)Платенсе 1:1 Логотип футбольный клуб ХутикальпаХутикальпа - - -
Греция. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См -:- Логотип футбольный клуб ПАОК (Салоники)ПАОК 11 5.5 1.28
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 2.05 2.85 4.6
Дания. Суперлига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг 1.45 4.7 6.2
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миср Эль Макаса (Фаюм)Миср Эль Макаса -:- Логотип футбольный клуб Вади Дегла (Каир)Вади Дегла - - -
Израиль. Первый дивизион 2018/2019, 24 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль КС (Кфар Саба)Хапоэль КС -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль НИ (Назарет Иллит)Хапоэль НИ - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль А (Афула)Хапоэль А -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Аш (Ашкелон)Хапоэль Аш 2.25 3.3 3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби АН (Ахи Назарет)Маккаби АН -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль РГ (Рамат Ган)Хапоэль РГ 2.35 3.3 2.85
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар 2.1 3.3 3.3
Индия. Ай-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
11:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Реал КашмирРеал Кашмир -:- Логотип футбольный клуб Минерва Пунджаб (Чандигарх)Минерва Пунджаб - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шиллонг ЛайонгШиллонг Лайонг -:- Логотип футбольный клуб Ченнай СитиЧеннай Сити - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ПескараПескара 2.35 3 3.25
Колумбия. Примера А 2019, 5 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 2:0 Логотип футбольный клуб ЭнвигадоЭнвигадо - - -
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Кукута ДепортивоКукута Депортиво 3:2 Логотип футбольный клуб Атлетико БукарамангаАтлетико Букараманга - - -
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Патриотас БоякаПатриотас Бояка 1:1 Логотип футбольный клуб Санта-Фе (Богота)Санта-Фе - - -
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико Нас (Медельин)Атлетико Нас 1:1 Логотип футбольный клуб ЛаЭквидад (Богота)ЛаЭквидад - - -
Колумбия. Примера B 2019, 3 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб БоготаБогота -:- Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 11 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Перес Селедон (Сан Исидро де Эль Хенерал)Перес Селедон 1:1 Логотип футбольный клуб ЭредианоЭредиано - - -
00:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛимонЛимон 1:2 Логотип футбольный клуб УКР (Сан Хосе)УКР - - -
02:05 Матч завершен Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе 0:3 Логотип футбольный клуб Алаюэленсе (Алаюэла)Алаюэленсе - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос 1:0 Логотип футбольный клуб КармелитаКармелита - - -
Марокко. Ботола Про 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хассания Аг (Агадир)Хассания Аг -:- Логотип футбольный клуб ФАР РабатФАР Рабат - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг - - -
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе -:- Логотип футбольный клуб ФредерикаФредерика - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ахмат (Грозный)Ахмат -:- Логотип футбольный клуб Петрокуб (Хынчешты)Петрокуб - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал Т (Тула)Арсенал Т -:- Логотип футбольный клуб Кайрат (Алматы)Кайрат - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019, 7 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Лобос БУАП (Пуэбла)Лобос БУАП 3:1 Логотип футбольный клуб Керетаро (Сантьяго-де-Керетаро)Керетаро - - -
Нидерланды. Первый дивизион 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ-2 (Эйндховен)ПСВ-2 -:- Логотип футбольный клуб Твенте (Энсхеде)Твенте - - -
Парагвай. Примера дивизион 2019, 6 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Олимпия (Асунсьон)Олимпия 2:2 Логотип футбольный клуб Серро Портеньо (Асунсьон)Серро Портеньо - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 2.75 3.25 2.45
Португалия. Примейра 2018/2019, 22 тур 1 X 2
23:15 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика 9 5.2 1.31
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 13-16 место 1 X 2
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)Урал -:- Логотип футбольный клуб Левадия (Таллин)Левадия - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 9-12 место 1 X 2
13:45 сегодня Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матчи за 5-8 место 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, 1/2 финала 1 X 2
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 24 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ 6.5 4.3 1.45
Турция. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭскишехирспорЭскишехирспор -:- Логотип футбольный клуб ДенизлиспорДенизлиспор 5.3 3.8 1.6
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор -:- Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул 5.6 3.9 1.57
Франция. Лига 2 2018/2019, 25 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб БезьеБезье 1.4 4 9.3
Чехия. Первая лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта 5.7 3.85 1.55
Чили. Примера дивизион 2019, 1 тур 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб УнионЭсп (Сантьяго)УнионЭсп 1:3 Логотип футбольный клуб Коло К.Коло К. - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Аудакс (Сантьяго)Аудакс 0:3 Логотип футбольный клуб АнтофагастаАнтофагаста - - -
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00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВальдивияВальдивия 4:0 Логотип футбольный клуб Депортес Санта КрусДепортес Санта Крус - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КопиапоКопиапо 1:1 Логотип футбольный клуб Ла-СеренаЛа-Серена - - -
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«Челси» курильщика или «Челси» здорового тренера?

сегодня, 12:55

Верят ли в Лондоне Сарри? Или «Челси» готов к тренерской рокировке до наступлений крайних форм кризиса? «Соккер.ру» - о горячем тренерском кресле и тени Зидана.

Тренерская доля

Взаимоотношения клубов и тренеров – тема для исследования на 16 томов, да и то в них не получится описать все возможные формы сотрудничества, возникающие проблемы и прочие тонкости, а глобальный смысл утонет в тоннах примеров. Если бы существовал идеальный алгоритм подбора наставника для спортивной команды и принятия решений о его судьбе на каждом этапе работы, то его стоило бы описать в программной среде и продавать такое приложение богатым клубам за огромные деньги. Но идеального подхода нет: тренер, проигравший пять матчей подряд, может стать чемпионом, а стартовавший с десятка побед не обязательно доработает до конца сезона. И это самые топорные примеры.

Лично мне близко мнение, что тренеру нужно дать поработать и ни в коем случае не принимать скоропалительных решений на фоне негативных результатов, даже если они выстраиваются в цепочку. На коротком отрезке результаты не должны считаться наиважнейшим маркером, влияющим на оценку успешности тренера. Вы сами наверняка не раз сталкивались с таким противоречием: перед тренером поставлены глобальные цели на сезон, а его увольняют после ряда поражений в первой или второй трети дистанции, когда далеко не все еще потеряно. Справедливо ли это? Объективной причиной для оперативного свержения менеджера является конфликт или утрата коммуникации с командой, однако после таких случаев необходима служебная проверка, ведь виноват не обязательно тренер, просто его убрать легче, чем обновить состав.

Судьба тренеров «Челси»

Если вспомнить, как уходили предшественники Сарри, то может закрасться мысль, что в «Челси» сформировалась токсичная атмосфера для наставников, неготовых удовлетворять пожелания футболистов (или группы футболистов). «Синие» традиционно вспыхивают и кажутся совершенно здоровыми после смены тренеров, но неизменно «съедают» тех, чьи приказы недавно клялись выполнять и с кем (в случае Конте и Моуриньо) только вчера побеждали. Возможно, Маурицио сейчас повторяет судьбу Жозе и Антонио, но тем хотя бы удалось выиграть АПЛ до обнаружения «крыс в раздевалке», как метко выразился Моуриньо. Что если Сарри с его фанатичной убежденностью в исключительности своего метода и тактики, с его запахом табака и слабыми коммуникативными способностями оказался в красной зоне быстрее предшественников из-за того, что не сумел стать политиком даже ненадолго?

Моуриньо и Конте ушли, потому что команда взбрыкнула, в последние дни работы в «Челси» у этих тренеров были плохие отношения с футболистами. Сарри идет по тому же пути: он столько наговорил в публичном пространстве в адрес своих игроков, что уже этого достаточно, чтобы остаться непрощенным. «Челси» с трудом воспринимает насаждаемые идеи и еще хуже – критику. Руководство, как минимум, должно понять причины, ведущие к потерям репутации и денег. То ли проблема в коллективе, то ли все происходящее – результат неверного выбора тренеров? Моуриньо, Конте, Сарри – они ведь из одного теста, они громко говорят, но плохо слушают и не щадят чувств подопечных. Если не тираны, то очень близко к тому.

«Челси» и Сарри: еще не все потеряно

Давид Луис выразил поддержку Сарри публично, это позитивный момент. Если не только бразилец считает, что Маурицио делает все правильно, то шансы есть. В то же время, продолжение сотрудничества итальянца с «Челси» зависит в большой степени и от него. На самом деле, если бы не странное свойство «синих» проглатывать неугодных тренеров и не излишняя прямота Сарри, можно было бы рассматривать проблему исключительно в ключе трудностей насаждения стиля. Итальянец ставит сложный футбол, одного сезона мало, чтобы вникнуть в его суть, тем более попутно требуется доработка состава. Гвардиоле тоже потребовался сезон без трофеев, чтобы завести «Манчестер Сити».

Но огромный плюс Хосепа в том, что у него всегда были прекрасные отношения с командой, и в этом заслуга не только футболистов, но и его лично. Сарри допустил ошибку, когда начал оскорблять достоинство своих ребят через прессу: «Если они не могут правильно относиться к делу и выполнять мои требования, им не стоит играть на таком уровне». Ответную реакцию прочитать не трудно: «Окей, босс, а тебе тогда не стоит тренировать на таком уровне». А футболистам не составляет труда выставить своего тренера в невыгодном свете, эдаким итальянским шабашником, приехавшим в лучшую лигу мира. Взаимный обмен уколами произведен, дальше последует либо эскалация конфликта и разрыв отношений, либо стороны остынут, признают свои ошибки и попытаются наладить контакт. Только в этом случае у «Челси» и Сарри есть шанс на совместное будущее.

Тень Зидана

Сегодня появилась информация, что следующим главным тренером «Челси» может стать Зинедин Зидан. Источник - The Sun, доверия не внушает, цвет этого таблоида, как и у солнца, заключенного в название. С другой стороны, Зидан – очевидная кандидатура для любого топ-клуба, находящегося в поисках тренера. И я соглашусь с тем, что «Челси» нужен будет тренер формата Зидана, если Сарри все-таки не задержится на «Стэмфорд Бридж» на долгие годы. Зизу уделяет огромное внимание микроклимату внутри команды, и он не станет насиловать футболистов насаждением какой-то определенной философии.

Француз в «Реале» принимал ситуативные решения, раздавая всем подопечным идеально подходящие им роли, которые затем сплетал в пьесу, имевшую успех. Успех – это именно то, к чему стремится «Челси» пока еще под руководством Маурицио Сарри. И у «синих» все еще есть шансы на победы в трех турнирах (Кубок Англии, Кубок Лиги, Лига Европы) и на финиш в зоне Лиги чемпионов в АПЛ. Не так уж и плохо для тренера, под которым раскачивается кресло.

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