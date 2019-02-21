Агент: «Не думаю, что Кулибали перейдет когда-либо в „Ювентус“»

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Лига Европы 2018/2019, 1/16 финала 1 X 2
20:55 сегодня  Вильярреал -:-  Спортинг 1.93 3.5 4.1
20:55 сегодня  Зенит -:-  Фенербахче 1.93 3.5 4.5
20:55 сегодня  Валенсия -:-  Селтик 1.6 3.95 5.75
20:55 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Шахтер Дн 1.87 3.9 3.8
20:55 сегодня  Наполи -:-  Цюрих 1.18 7.5 14
20:55 сегодня  Зальцбург -:-  Брюгге 1.5 4.45 6.25
20:55 сегодня  Динамо Зб -:-  Виктория П 1.65 3.65 5.8
20:55 сегодня  Арсенал -:-  БАТЭ 1.12 8 25
23:00 сегодня  Бенфика -:-  Галатасарай 1.49 4.6 6.3
23:00 сегодня  Динамо К -:-  Олимпиакос 2.2 3.3 3.4
23:00 сегодня  Бетис -:-  Ренн - - -
23:00 сегодня  Челси -:-  Мальме 1.25 6 12
23:00 сегодня  Байер -:-  Краснодар 1.43 4.8 7
23:00 сегодня  Генк -:-  Славия П 2.07 3.4 3.65
23:00 сегодня  Интер -:-  Рапид В 1.34 5.15 9
Аргентина. Суперлига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Бока Хуниорс (Буэнос-Айрес)Бока Хуниорс 1:2 Логотип футбольный клуб Атлетико ТукуманАтлетико Тукуман 1.5 3.8 7.2
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 24 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво ЛаферререДепортиво Лаферрере 2:0 Логотип футбольный клуб Эль ПорвенирЭль Порвенир - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво АрмениоДепортиво Арменио 0:2 Логотип футбольный клуб Депортиво МерлоДепортиво Мерло - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЛН АлемЛН Алем 0:0 Логотип футбольный клуб ЭкскурсионистасЭкскурсионистас - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КануэласКануэлас 1:3 Логотип футбольный клуб БерасатегиБерасатеги - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МидлендМидленд 3:3 Логотип футбольный клуб Централ КордобаЦентрал Кордоба - - -
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Сан Мартин БурзакоСан Мартин Бурзако 1:0 Логотип футбольный клуб ИтусаингоИтусаинго - - -
Болгария. Первая лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр 1.9 3.2 4.2
Бразилия. Лига Баияно 2019, 4 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Жуазейренсе (Жуазейру)Жуазейренсе 1:0 Логотип футбольный клуб Флуминенсе ФФлуминенсе Ф - - -
Египет. Премьер-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Петроджет (Суэц)Петроджет -:- Логотип футбольный клуб Эль-Харби (Каир)Эль-Харби - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
17:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Ахли (Доха)Аль-Ахли -:- Логотип футбольный клуб Аль-Сайлия (Доха)Аль-Сайлия 2.45 3.55 2.55
20:10 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Араби (Доха)Аль-Араби -:- Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания 1.8 3.6 4
Колумбия. Примера А 2019, 1 тур 1 X 2
04:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортес Толима (Ибаге)Депортес Толима 1:2 Логотип футбольный клуб ЖуниорЖуниор - - -
Колумбия. Примера B 2019, 4 тур 1 X 2
02:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Депортиво (Перейра)Депортиво 1:0 Логотип футбольный клуб ОрсомарсоОрсомарсо - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Форталеса (Богота)Форталеса -:- Логотип футбольный клуб БоготаБогота - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Льянерос (Вильявисенсио)Льянерос -:- Логотип футбольный клуб Бояко Чико (Тунха)Бояко Чико - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарранкильяБарранкилья -:- Логотип футбольный клуб КортулуаКортулуа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Депор ФК (Кали)Депор ФК -:- Логотип футбольный клуб Реал (Картахена)Реал - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВалледупарВалледупар -:- Логотип футбольный клуб Реал Сантандер (Букараманга)Реал Сантандер - - -
Копа Судамерикана 2019, 1 раунд 1 X 2
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Дефенса (Флоренсио-Варела)Дефенса 0:3 Логотип футбольный клуб Ботафого (Рио-де-Жанейро)Ботафого 7.1 3.05 1.63
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
00:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк СитиНью-Йорк Сити 0:1 Логотип футбольный клуб Миннесота ЮнМиннесота Юн - - -
01:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Нью-Йорк Ред БНью-Йорк Ред Б -:- Логотип футбольный клуб ТюбизТюбиз - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Вашингтон Ди Си ЮВашингтон Ди Си Ю 1:2 Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнФиладельфия Юн - - -
03:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тампа Бэй Роудис (Санкт-Петербург, Флорида)Тампа Бэй Роудис 0:0 Логотип футбольный клуб Монреаль ИмпактМонреаль Импакт - - -
03:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Орландо СитиОрландо Сити 6:2 Логотип футбольный клуб Нью-Инглэнд Р (Фоксборо)Нью-Инглэнд Р - - -
13:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 1:0 Логотип футбольный клуб УфаУфа 1.15 6.8 16
15:00 Матч отменен Логотип футбольный клуб Ордабасы (Шымкент)Ордабасы -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (Махачкала)Анжи -:- Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Будё-ГлимтБудё-Глимт -:- Логотип футбольный клуб ОлесуннОлесунн - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М -:- Логотип футбольный клуб Викинг (Ставангер)Викинг - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 13-е место 1 X 2
11:00 Тех. поражение Логотип футбольный клуб Чертаново (Москва)Чертаново 3:0 Логотип футбольный клуб Левадия (Таллин)Левадия - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 15-е место 1 X 2
13:45 Матч завершен Логотип футбольный клуб МуромМуром 2:4 Логотип футбольный клуб Урал-2 (Екатеринбург)Урал-2 - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 11-е место 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Пюник (Ереван)Пюник -:- Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2 - - -
Россия. Кубок ФНЛ 2019, Матч за 9-е место 1 X 2
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб РигаРига -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел - - -
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Хазм (Эр-Расс)Аль-Хазм -:- Логотип футбольный клуб Аль-Иттифак (Даммам)Аль-Иттифак 2.4 3.1 2.9
20:25 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)Аль-Иттихад -:- Логотип футбольный клуб Аль-Хиляль (Эр-Рияд)Аль-Хиляль 3.6 3.4 1.95
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Агент: «Не думаю, что Кулибали перейдет когда-либо в „Ювентус“»

сегодня, 14:59

Агент защитника «Наполи» Калиду Кулибали прокомментировал слухи, которые связывали игрока с переходом в «Ювентус».

Кулибали в «Юве»? У игрока отличные отношения с «Наполи». 

Я не думаю, что он когда-либо присоединится к «Юве». Однако давайте не будем забывать, что он профессиональный футболист, поэтому, если есть возможность пойти на повышение, то всякое может произойти. Но еще раз повторяю, что у него хорошие отношения с клубом. 

Ранее сообщалось, что Кулибали попал в шорт-лист «Манчестер Юнайтед».  

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Все комментарии
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин ответил cska plus
   110 / 819
сегодня в 15:25
С чего вдруг?
cska plus
cska plus
   8 / 819
сегодня в 15:18
Если Юве не пройдёт Атлетико там начнётся массовый побег.
Педро тарасовский
Педро тарасовский
   242 / 819
сегодня в 15:06
Ювентус скоро будет не популярным.
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