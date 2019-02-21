Агент: «Не думаю, что Кулибали перейдет когда-либо в „Ювентус“»

Агент защитника «Наполи» Калиду Кулибали прокомментировал слухи, которые связывали игрока с переходом в «Ювентус».

Кулибали в «Юве»? У игрока отличные отношения с «Наполи».

Я не думаю, что он когда-либо присоединится к «Юве». Однако давайте не будем забывать, что он профессиональный футболист, поэтому, если есть возможность пойти на повышение, то всякое может произойти. Но еще раз повторяю, что у него хорошие отношения с клубом.