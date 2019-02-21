Дзаньоло: «Слишком лестно, когда меня сравнивают с Тотти»

Полузащитник «Ромы» Николо Дзаньоло прокомментировал слова в СМИ , которые сравнивали его с легендарным итальянским футболистом Франческо Тотти.

Я думаю, что это слишком лестно, когда меня сравнивают с Франческо.

Для меня большая честь быть упомянутым вместе с его именем, но за моей спиной пока нет никаких достижений.

Играя в одной команде с Де Росси и Флоренци, и глядя на то, что сделал Тотти, вы понимаете, насколько вы близки к этому клубу и к этим фанатам.

Мечтаю добиться таких же результатов. Сейчас я сосредоточен на тренировках и на игре.