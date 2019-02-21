Аленичев: «Верю, что „Енисею“ удастся остаться в РПЛ»

Главный тренер «Енисея» Дмитрий Аленичев после матча с «Дойчландсбергером» (5:3) оценил шансы команды остаться в РПЛ по итогам текущего сезона. На данный момент красноярцы занимают последнее место в таблице, отставая от зоны стыковых матчей на 6 очков.

Конечно, учитывая положение «Енисея» в турнирной таблице – ситуация тяжелая. Считаю, что не все потеряно. Приобретения добавят нам скорости, мощи. Мне хотелось бы, чтобы в каждой игре мы набирали очки. Если мы будем набирать очки, то сможем поправить турнирную ситуацию. Это банальные вещи. Я верю в своих ребят, верю, что они сотворят чудо.