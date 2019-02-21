УЕФА назвал команду недели в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал символическую сборную недели в Лиге чемпионов, составленную на основе заработанных баллов в Fantasy Football. В команде оказалось четыре игрока «Манчестер Сити», добывшего волевую победу над «Шальке».
В команду недели вошли следующие игроки: Антони Лопеш («Лион»), Давид Алаба, Матс Хуммельс (оба - «Бавария»), Диего Годин, Хосе Хименес (оба - «Атлетико»), Жорди Альба («Барселона»), Набиль Бенталеб («Шальке»), Давид Сильва, Лерой Сане, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (все - «Манчестер Сити»).
⚽️ Представляем Команду недели в игре Fantasy Football ⚽️#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/v1xLVp5aHQ— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) 21 февраля 2019 г.