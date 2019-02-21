УЕФА назвал команду недели в Лиге чемпионов

21 февраля 2019, 17:10

УЕФА опубликовал символическую сборную недели в Лиге чемпионов, составленную на основе заработанных баллов в Fantasy Football. В команде оказалось четыре игрока «Манчестер Сити», добывшего волевую победу над «Шальке».

В команду недели вошли следующие игроки: Антони Лопеш («Лион»), Давид Алаба, Матс Хуммельс (оба - «Бавария»), Диего Годин, Хосе Хименес (оба - «Атлетико»), Жорди Альба («Барселона»), Набиль Бенталеб («Шальке»), Давид Сильва, Лерой Сане, Рахим Стерлинг, Серхио Агуэро (все - «Манчестер Сити»).