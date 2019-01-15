Выбрали футбол. Символическая сборная отказников «Зенита»

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Англия. Кубок 2018/2019, 3-й раунд, переигровка 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 1.62 3.9 5.25
Испания. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона 1.33 4.95 10
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б 1.68 3.9 4.9
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал 3.75 3.35 2.05
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Генгам -:-  Ренн 2.95 3.2 2.5
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:00 сегодня  Тулуза -:-  Лион 4.5 4.1 1.7
21:00 сегодня  Ним -:-  Нант 2.33 3.2 3.2
21:00 сегодня  Монако -:-  Ницца 2.2 3.35 3.3
23:00 сегодня  Сент-Этьен -:-  Марсель 2.3 3.5 3
Франция. Кубок 2018/2019, 1/32 финала 1 X 2
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб СтрасбурСтрасбур 2.6 3.1 2.7
Австралия. А-Лига 2018/2019, 12 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 4.2 4 1.73
Италия. Суперкубок 2018 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан - - -
Коста-Рика. Примера дивизион 2018/2019, 2 тур 1 X 2
05:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сан Карлос (Сьюдад Куэсада)Сан Карлос -:- Логотип футбольный клуб ГуадалупеГуадалупе - - -
Кубок Азии 2019, 3 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Кыргызстан -:-  Филиппины - - -
16:30 сегодня  Южная Корея -:-  Китай - - -
19:00 сегодня  Вьетнам -:-  Йемен - - -
19:00 сегодня  Иран -:-  Ирак - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб ГабалаГабала - - -
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11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер - - -
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13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта -:- Логотип футбольный клуб Локо Влтавин (Прага)Локо Влтавин - - -
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13:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина -:- Логотип футбольный клуб ТринецТринец - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице -:- Логотип футбольный клуб ТаборскоТаборско - - -
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Ботев ГалабовоБотев Галабово - - -
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14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М -:- Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб СеницаСеница -:- Логотип футбольный клуб Дукла ББ (Банска-Бистрица)Дукла ББ - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион ФюрстенвальдеУнион Фюрстенвальде -:- Логотип футбольный клуб БАК 07 (Берлин)БАК 07 - - -
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БохумБохум -:- Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф - - -
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Выбрали футбол. Символическая сборная отказников «Зенита»

вчера, 12:45
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Суарес Луис
Суарес Луис
Нападающий
Левандовски Роберт
Левандовски Роберт
Нападающий
Зобнин Роман
Зобнин Роман
Полузащитник

Зинченко заявил, что «выбрал футбол», поэтому перешел в «Манчестер Сити», а не в «Зенит». «Соккер.ру» подобрал компанию для украинца, отказавшегося играть в Санкт-Петербурге.

Вратарь 

Сослан Джанаев (Россия)

Мирча Луческу начал беспокоиться о вратарской позиции перед сезоном 2016/2017, летом была попытка подписать Селихова, но Александр тогда ответил отказом на предложения «Спартака» и «Зенита», а питерцы отправились в сезон с Юрием Лодыгиным. И пожалели об этом. Приобретение вратаря стало задачей №1 на зимнее трансферное окно. В «Зенит» перешел Андрей Лунев и, как мы теперь знаем, помог решить вратарский вопрос, но к трансферу голкипера «Уфы» привела цепочка осечек: Селихова перехватил «Спартак», а Джанаев отказался обсуждать переход из «Ростова» в «Зенит», несмотря на то, что ему обещали шестикратное повышение зарплаты – с 200 тысяч евро до 1.2 млн. Не захотел Сослан менять семейную обстановку и дружбу с Бердыевым и Кафановым на манящие берега Невы. Деньги решают не всё. 

Защитники

Константинос Манолас (Греция)

Греческий защитник сделал Роберто Манчини грустным, очень грустным тренером, ведь итальянец рассчитывал выстроить защиту «Зенита» вокруг Константиноса. Сделка почти состоялась, Манолас соскочил в день «X», на который было назначено подписание контракта. По одним данным считается, что Константинос  удивился и расстроился, что его гонорары прописаны в рублях и сказал: «Стоп!» Хотя, говорят, что все прозаичнее: под давлением семьи и друзей просто передумал переезжать в Россию. Вот что говорил спустя полгода о несостоявшемся переходе в «Зенит» сам Манолас: 

Я действительно мог перейти в «Зенит» прошедшим летом. Был близок к завершению сделки, но решил остаться в Риме, потому что счастлив здесь и не хочу ничего менять.

Джейсон Мурильо (Колумбия)

Изначально «Зенит» рассчитывал подписать игрока летом 2016-го в качестве замены Гараю, колумбийцу были предложены солидные условия – 4 миллиона евро в год + бонусы, но он четко дал понять, что хочет продолжать карьеру в Европе. В 2017 году «сине-бело-голубые» снова обратились к кандидатуре колумбийца после срыва договоренностей с Манолосом, но получили не менее категоричный отказ. На момент первых контактов с «Зенитом» Мурильо защищал цвета «Интера», через год перебрался в «Валенсию» и стал одноклубником Гарая, а этой зимой Джейсон стал игроком «Барселоны».  

Родриго Кайо (Бразилия)

После срыва договоренностей с Маноласом «Зенит» переключился на другие кандидатуры, среди которых был и Родриго Кайо, но бразилец, в то время выступавший за «Сан-Паулу», не стал церемониться: «У меня есть предложение от „Зенита“, но я не собираюсь туда переходить. Точка». Любопытно, что этой зимой два отказника «Зенита» столкнулись в борьбе за место в «Барселоне». Кайо даже прошел медицинское обследование для каталонского клуба, но «блаугранас» выбрали Мурильо, а Родриго остался в Бразилии, сменив «Сан-Паулу» на «Фламенго»

Георгий Джикия (Россия)

Джикия пришел в «Спартак» на скромную зарплату, а отступные в первом контракте были прописаны смешные. «Зенит» пытался воспользоваться ситуацией и выманить защитника сборной России из Москвы, но Георгий остался верен «красно-белым», которые вскоре сориентировались и перезаключили контракт с защитником на улучшенных условиях. Всю эту историю рассказал детский тренер Георгия Александр Антипов, сам футболист подтвердил информацию. Болельщики «Спартака» оценили преданность Джикии баннером: «Георгий, для современного футбола это крутой поступок!»

Полузащитники

Тиаго Майя (Бразилия)

Бразильца «Зенит» хотел подписать с подачи Мирчи Луческу – одного из ведущих экспертов по бразильскому футболу среди тренеров. В середине сезона 2016/2017 «сине-бело-голубые» делали предложение талантливому хавбеку, олимпийскому чемпиону Рио-де-Жанейро, но Тиаго был непреклонен: 

У меня было предложение из России, но я не хочу играть в снегу (смеется). Каждый футболист мечтает попасть в сборную Бразилии и сильный европейский клуб. Мое время придет, но пока в «Сантосе» у меня есть неоконченные дела.

Летом 2017-го Майя перешел в «Лилль», с которым сейчас занимает вторую строчку во французской Лиге 1, правда, твердым местом в стартовом составе похвастаться не может. 

Роман Зобнин (Россия)

Еще до Джикии «Зенит» искушал Романа Зобнина. В чемпионском для «красно-белых» сезоне 2016/2017 у российского хавбека была зарплата 1 миллион евро. Когда пришел момент переоценки способностей Зобнина в денежном эквиваленте, «Спартак» предложил 2.4 млн евро, а Роман ответил согласием, проигнорировав предложение «Зенита», который был готов выкупить трансфер и давал футболисту на 400 тысяч евро в год больше. 

Александр Зинченко (Украина)

Александр Зинченко, который уже стал чемпионом Англии и не теряется в команде Хосепа Гвардиолы, внятно объяснил, почему из «Уфы» перешел в «Манчестер Сити», а не в «Зенит»:

Я всегда мечтал играть в Европе, здесь другой уровень. Когда я сюда пришел, убедился в этом. Мне было несложно решиться: я просто выбрал футбол, поэтому не перешел в «Зенит».

Нападающие

Мунир Эль-Хаддади (Испания)

Летом 2017-го «Зенит» был готов приобрести Эль-Хаддади за 20 миллионов евро. «Барселону» эта сумма, похоже, устроила, но Мунир уперся. Испанец марокканского происхождения не захотел уезжать далеко от дома, покинуть Испанию он был готов только ради более сильного и известного клуба. Конечно, нужно сделать оговорку, что такие отказы, как у Эль-Хаддади, адресуются не конкретно «Зениту», а всей РПЛ. «Спартак», ЦСКА или «Краснодар» ждало бы такое же разочарование. Хотя, откуда у них 20 миллионов на трансфер Мунира? Сам Эль-Хаддади этой зимой окончательно рассорился с «Барселоной» и за 1 миллион перешел в «Севилью»

Луис Суарес (Уругвай)

Действующий форвард «Барселоны» и один из лучших нападающих мирового футбола Луис Суарес тоже прошел через отказ «Зениту». Ему это далось очень легко. Уругвайца приглашали в Санкт-Петербург, когда он выступал в Нидерландах, однако тогда это вызвало у Суареса, которому только предстояло стать футбольной знаменитостью, только раздражение: «Если я уеду из Голландии, то только в большой клуб, который играет в хороший атакующий футбол. Предложения таких команд, как „Зенит“, меня не интересуют. Что они могут мне предложить, кроме мешка денег? Мне нужны победы, возможность выигрывать большие трофеи. Я – уругваец, который хочет добиться успеха и прославиться». 

Роберт Левандовски (Польша)

На самом деле, Левандовски в последний год своего контракта с дортмундской «Боруссией» (сезон 2013/2014) проигнорировал предложения дюжины команд, среди которых были «Реал», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». «Зенит» тоже вписался в эту компанию, клуб делал заманчивое для «шмелей» предложение (40 миллионов евро за футболиста с истекающим контрактом), но Роберт, как вы догадались, даже слушать не стал. 

Тренер

Маурицио Сарри (Италия)

Какая команда без тренера? Прошедшим летом «Зенит» мог возглавить не Сергей Семак, а Маурицио Сарри, однако «алленаторе» совсем не заинтересовался предложением из России. И это неудивительно, ведь вскоре на Сарри вышел «Челси», а после назначил его главным тренером. Наивно было рассчитывать, что Маурицио с его репутацией согласится работать в РПЛ, он не падок на деньги и не сбитый летчик, поэтому тоже логично выбрал футбол. 

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
   218 / 710
сегодня в 07:39
Если был вариант с Селиховым, то что тут делает Джанаев?
Бильге Октай
Бильге Октай ответил Завтра
   186 / 710
сегодня в 06:28
Этот мир катится прямиком в дурдом! Автор, с наличием в анкете группы "Спартаком единым" пишет про "Зенит"... Учитывая всю убогость трансферной политики "Спартака" последних 10 лет - то лучше бы про "своего брата" написал. Да стыдно, видимо. Писать нечего - ничего хорошего в "Спартаке" не происходит, поэтому приходится писать про то, кто и когда отказал "Зениту". Интересно, чтобы сказали герои статьи, пригласи их в "Спартак"? Что сказал бы Суарес на приглашение в клуб второй сотни, интересно? Наверное бы: - Куда??????? Ахпахахахахахха.... подождите немного, не могу уже - живот болит.... так, вроде отпустило, давайте заново.... В "Спартак"? Ахахахахаха... А что это такое, спартак?" За то, что занимается НЕ СВОИМ ДЕЛОМ, каждый раз, такой типа "автор" будет получать "1".
судье не обязательно убивать чтобы судить убийцу . твоя логика узкая
Detroit_07
Detroit_07 ответил SPV32
сегодня в 00:52
Все приличные игроки Зину послали
Они послали весь РФПЛ
Мы нужны только тем, кто хочет набить карманы, а не играть в футбол.
SPV32
SPV32
   560 / 710
вчера в 23:47
Все приличные игроки Зину послали
Коля58
Коля58 ответил legendsofsails
   65 / 710
вчера в 22:34
Чистяков скатился до уровня Багрова и Горина... Откровенное журналюгское хамство и не более. Писать о спартаке нечего, а жрать -то хочется!
Черданцев Писал! Чердак совсем офигел!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Александр Чистяков
   38 / 710
вчера в 21:19
Внимательно прочтите мой ответ на фразу "Лунёв помог" Он помог занять 5 место после 3 в предыдущем сезоне с Ладыгиным? Так надо понимать?
Tepliz
Tepliz ответил Завтра
   610 / 710
вчера в 20:21
Всё, что вы умеете - это переводить стрелы. У вас "все всё купили" и вокруг все виноваты, кроме "Спартака". У "свинарника" в спонсорах - ТРЕТЬЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ МИРА! МИРА, "УМНИК", В ТО ВРЕМЯ КАК ГАЗПРОМ - №18!! У ВАС СПОНСОР - КРУЧЕ АРАБОВ ИЗ МАНСИТИ, ТОЛЬКО ЖАДНЫЙ ДО УЖАСА. Любой клуб - это "проект". МанСити - это проект, ПСЖ - это проект, "Зенит" - это проект. А "Спартак" - это проект по отмыву налогов с добычи нефти в России в частный карман товарищей Федуна и Ко. Поэтому - руководству клуба неинтересны спортивные результаты, им важнее - финансовые. Иначе как объяснить, что ВТОРОЙ БЮДЖЕТ В ЛИГЕ "мясо" тратит отвратительно и бесполезно? - Деньги "моют" через футбольный клуб, а не в футбол играют!! Вот ваша "горькая правда". отсюда - и беды "свинят". Но "свинята" винят в этом кого угодно, но только не сам "Спартак". ну это показатель "недалёкости". Кончено, тяжело любить свой клуб,когда он - барахло и нет результатов у него никаких, поэтому приходится чужой ненавидеть больше. И ты, и "горе-автор" этой статьи - ЖИВОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Ты просто настолько "проницателен", что не понимаешь что отписываясь здесь, ты лишь доказываешь мою точку зрения. И на аватарке у меня ангел с Александрийского столпа, а у Джека - Андре Вилаш-Боаш, это тренер такой, "Зенит" тренировал. Просто "свинята" насколько же "внимательны", насколько "проницательны" и "умны" в своих "рассуждениях". В общем, "свинёнок", в зеркало смотрись чаще. Мы в феврале в Лиге Европы играем, а вы? Это тоже "Миллер всё купил", или просто "Спартак" - барахло по сравнению с "Зенитом", что показали Еврокубки? Да и сами "мясные" показали всей Европе кто они есть! Теперь Зениту и ЦСКА придётся в Европе "отмывать" репутацию российского футбола от "Спартака". Доказывать, что этот позор - случайность. Что мол - да умеем мы играть, но как понимаете "в семье не без урода"!
Приведи пример с каким грандом футбола играл Зенит за последние 3-4 года. Вот Цска играет с ними постоянно. За Спартак я молчу, он позорился конкретно. Но Зенит в последние года вообще не играл с командами высокого уровня. Так что нашему так сказать топ клубу Зениту еще расти и расти
tuman960
tuman960
   283 / 710
вчера в 20:14
Смешной автор-все его выводы из "какая то бабка сказала",а преподносит ,как ИСТИНА не требующей доказательств!С таким успехом можно нарыть кучу игроков которые "отказали" Барселоне,Реалу,Баварии и т.д. и тому подобное!!!!!
legendsofsails
legendsofsails
   628 / 710
вчера в 20:14
Чистяков скатился до уровня Багрова и Горина... Откровенное журналюгское хамство и не более. Писать о спартаке нечего, а жрать -то хочется!
Коля58
Коля58 ответил Риелтор с берегов Невы
   65 / 710
вчера в 19:33
Статья провоцирует озабоченных падением великого спартака хряков. Очевидно на сокере время переписи больных людей. Или их надо поддержать, что бы от нового антирекорда своей команды совсем с катушек не съехали. Оно и понятно, уже и шарфы сожгли, и на стадион не ходят. А если и придут, тут же махач между собой начинают. Ни руководство команды их не слушает, ни игроки. А тут такой заголовок, бальзам на израненую душу и избитое своими же фанами тело.
Писал писатель ЦСКА! Черданцев!
MAUS
MAUS ответил Риелтор с берегов Невы
   39 / 710
вчера в 18:34
Статья провоцирует озабоченных падением великого спартака хряков. Очевидно на сокере время переписи больных людей. Или их надо поддержать, что бы от нового антирекорда своей команды совсем с катушек не съехали. Оно и понятно, уже и шарфы сожгли, и на стадион не ходят. А если и придут, тут же махач между собой начинают. Ни руководство команды их не слушает, ни игроки. А тут такой заголовок, бальзам на израненую душу и избитое своими же фанами тело.
извини, пожалуйста, но кого ты тут обозвал «БОЛЬНЫМИ» в фразе «время переписки больных людей» ?
за словами своими иногда нужно следить , а не разбрасываться постоянно!
MAUS
MAUS ответил parallels
   39 / 710
вчера в 18:28
хряки даже не врубаются, что эта статья полностью позорит спартак, которому отказывают даже зулусы из третьего состава мпумаланги, сидящие на лавке. а что касается упомянутых выше игроков - у любого клуба наберётся таких отказников пачками, не бывает так, что сделал предложение - и 100% сделка состоится. зенит хотя бы пытался купить топовых, но в россии им и правда предложить, кроме денег, нечего.
«зенит хотя бы пытался купить топовых»
ха—ха посмеялся
это список, слухов и уток можно расширить с 10 человек до 1000!
ибо кем только твой зенит не интересовался)))
и месси и рональдо)))
месси кстати первый кандидат, он же аргентос, а зенит и есть фарм-клуб аргентосов))))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Великолепный камерунец
   22 / 710
вчера в 18:23
Вискарь. Ты это пишешь уже какой сезон подряд? У тебя розовые очки на супер-клее чтоль? Зенит лучший бла бла бла, все завидуют бла бла бла, у нас супер-игроки бла бла бла, а по итогу отставка тренера, вылет от Ачимпонга, пятое место. Всё, что испытывает рядовой болельщик к Зениту - это либо безразличие, либо омерзение. Но никак не зависть. Не накидывайте пуха на себя.
Ну это же Вас захлёстывает ,как ты там пишешь "омерзение", "безразличие", "подставные болельщики","звездульки","распил-стадион"...))))

Зенит то какое отношение имеет к вашим "бзикам"...??,..)))
Коль уж вы соревнуетесь в злобной желчи - к нам то какие претензии??..)))

Вместо того чтоб "своих" хвалить (ибо долго искать повод))) - лучше уж других покритиковать......так что ли ??....смешная позиция..))

Мне по-барабану что там какой то Мурильо или Майя не перешёл в Питер....пусть теперь играет где хочет.....сам виноват...))) ...мне то какой повод о нём вспоминать....??...
Ну уж если вы и вспомнили о них ,и даже создали какую то мифическую сборную из них - так честь вам и хвала.....а нам лишний повод улыбнуться...глядя на ваши потуги...
Завтра
Завтра ответил Великолепный камерунец
   115 / 710
вчера в 17:26
А ты чё так завелся то? Я понимаю, правду слышать неприятно, но так бывает. Все ваши заслуги это победы над условными Дандолками. Когда зенит встречается с серьёзной командой навроде Динамо из Минска кончается всё плачевно. И это ни в какие сравнения не идёт с финансами которые вливаются в проект. И ведь ни купить народную любовь ни за овер-ллиардный распил-стадион, ни подставными болельщиками, ни тремя составами звездулек. И обычный человек всё понимает. Но ты не грусти. закончится сезон, зенит займёт очередное пятое место, и всё пойдёт по кругу. Хотя лучший трансфер со времен Мутко зенит уже почти сделал - это бывший президент зенита и ярый его болельщик Александр Дюков.
А ты чё так завелся то? Я понимаю, правду слышать неприятно, но так бывает. Все ваши заслуги это.... это..... А НЕТ ЗАСЛУГ У "СПАРТАКА" - ОДИН ПОЗОР!!

Когда "мясо" встречается с командой навроде Рапида кончается всё плачевно. И это ни в какие сравнения не идёт с финансами которые вливаются в проект. И ведь ни купить народную любовь, сколько не выдумывай про "народную команду".
И обычный человек всё понимает. Из 16 команд, болельщики 15 из них ненавидят "Спартак", из-за таких как ты - кто ничего не показал, ничего не добился, на пустом месте, поливает грязью тех, кто играет в Европе, зарабатывает очки для нас и выигрывает европейские трофеи. В то время как "мясо" отлетает 0:7 в Англии, а потом - проигрывает ПАОКу в квалификации ЛЧ, и им этого мало, поэтому занимают 4 место в группе ЛЕ с командами-середняками.
Но ты не грусти. закончится сезон, спартак займёт очередное пятое место, и всё пойдёт по кругу.

Хотя лучший трансфер со времен Червиченко спартак так и не сделал - одно барахло покупает. И зная кака "отмывают" бабки в спартаке, никто в здравом уме Федуна в РФС не поставит.
Завтра
Завтра ответил Великолепный камерунец
   115 / 710
вчера в 17:18
Всё, что вы умеете - это переводить стрелы. На горькую правду о проекте реагируете как женщина во время регулов)) Кончено, тяжело любить свой клуб, когда чужой ненавидете больше. И аватарки ваши тому подтверждение, и ромбики самодельные, и ники, и прочее. В этом и есть наши отличия, я бы что то зенитовское ставить на аву побрезговал.
Всё, что вы умеете - это переводить стрелы. У вас "все всё купили" и вокруг все виноваты, кроме "Спартака". У "свинарника" в спонсорах - ТРЕТЬЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ МИРА! МИРА, "УМНИК", В ТО ВРЕМЯ КАК ГАЗПРОМ - №18!!
У ВАС СПОНСОР - КРУЧЕ АРАБОВ ИЗ МАНСИТИ, ТОЛЬКО ЖАДНЫЙ ДО УЖАСА.

Любой клуб - это "проект". МанСити - это проект, ПСЖ - это проект, "Зенит" - это проект. А "Спартак" - это проект по отмыву налогов с добычи нефти в России в частный карман товарищей Федуна и Ко. Поэтому - руководству клуба неинтересны спортивные результаты, им важнее - финансовые. Иначе как объяснить, что ВТОРОЙ БЮДЖЕТ В ЛИГЕ "мясо" тратит отвратительно и бесполезно? - Деньги "моют" через футбольный клуб, а не в футбол играют!!
Вот ваша "горькая правда". отсюда - и беды "свинят". Но "свинята" винят в этом кого угодно, но только не сам "Спартак". ну это показатель "недалёкости".

Кончено, тяжело любить свой клуб,когда он - барахло и нет результатов у него никаких, поэтому приходится чужой ненавидеть больше. И ты, и "горе-автор" этой статьи - ЖИВОЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВО. Ты просто настолько "проницателен", что не понимаешь что отписываясь здесь, ты лишь доказываешь мою точку зрения.

И на аватарке у меня ангел с Александрийского столпа, а у Джека - Андре Вилаш-Боаш, это тренер такой, "Зенит" тренировал.
Просто "свинята" насколько же "внимательны", насколько "проницательны" и "умны" в своих "рассуждениях".

В общем, "свинёнок", в зеркало смотрись чаще. Мы в феврале в Лиге Европы играем, а вы? Это тоже "Миллер всё купил", или просто "Спартак" - барахло по сравнению с "Зенитом", что показали Еврокубки? Да и сами "мясные" показали всей Европе кто они есть!
Теперь Зениту и ЦСКА придётся в Европе "отмывать" репутацию российского футбола от "Спартака". Доказывать, что этот позор - случайность. Что мол - да умеем мы играть, но как понимаете "в семье не без урода"!
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец ответил Завтра
   43 / 710
вчера в 17:07
Ты свою зависть, как и влажные мечты - оставляй при себе, хорошо? Вы там с "свинарником" как поживаете на 83 месте в УЕФА и за 5 лет 16 добытыми очками в Российский футбол, в то время как Зенит добыл 70 и третью путевку в Лигу Чемпионов?? ЗАСЛУГ "СПАРТАКА" В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ - НОЛЬ!!! ИЛИ, ТОЧНЕЕ СКАЗАТЬ - НОЛЬ СЕМЬ. ВОТ ВАШЕ "ДОСТИЖЕНИЕ" НА ЕВРОПЕЙСКОЙ АРЕНЕ!!! А ЕЩЁ ОРУТ ЧТО-ТО!! "ЛИВЕРПУЛЬ" ВСЁ КУПИЛ, ДА?? ИЛИ ПРОСТО ВЫ - КОМАНДА-БАРАХЛО?? Не надо ровнять других по своему отношению! - Это, как минимум, очень глупо!
А ты чё так завелся то? Я понимаю, правду слышать неприятно, но так бывает. Все ваши заслуги это победы над условными Дандолками. Когда зенит встречается с серьёзной командой навроде Динамо из Минска кончается всё плачевно. И это ни в какие сравнения не идёт с финансами которые вливаются в проект. И ведь ни купить народную любовь ни за овер-ллиардный распил-стадион, ни подставными болельщиками, ни тремя составами звездулек. И обычный человек всё понимает.


Но ты не грусти. закончится сезон, зенит займёт очередное пятое место, и всё пойдёт по кругу.

Хотя лучший трансфер со времен Мутко зенит уже почти сделал - это бывший президент зенита и ярый его болельщик Александр Дюков.
Завтра
Завтра ответил Великолепный камерунец
   115 / 710
вчера в 17:04
Вискарь. Ты это пишешь уже какой сезон подряд? У тебя розовые очки на супер-клее чтоль? Зенит лучший бла бла бла, все завидуют бла бла бла, у нас супер-игроки бла бла бла, а по итогу отставка тренера, вылет от Ачимпонга, пятое место. Всё, что испытывает рядовой болельщик к Зениту - это либо безразличие, либо омерзение. Но никак не зависть. Не накидывайте пуха на себя.
Ты свою зависть, как и влажные мечты - оставляй при себе, хорошо? Вы там с "свинарником" как поживаете на 83 месте в УЕФА и за 5 лет 16 добытыми очками в Российский футбол, в то время как Зенит добыл 70 и третью путевку в Лигу Чемпионов??

ЗАСЛУГ "СПАРТАКА" В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ФУТБОЛЕ - НОЛЬ!!! ИЛИ, ТОЧНЕЕ СКАЗАТЬ - НОЛЬ СЕМЬ. ВОТ ВАШЕ "ДОСТИЖЕНИЕ" НА ЕВРОПЕЙСКОЙ АРЕНЕ!!! А ЕЩЁ ОРУТ ЧТО-ТО!! "ЛИВЕРПУЛЬ" ВСЁ КУПИЛ, ДА?? ИЛИ ПРОСТО ВЫ - КОМАНДА-БАРАХЛО??

Не надо ровнять других по своему отношению! - Это, как минимум, очень глупо!
Великолепный камерунец
Великолепный камерунец ответил Завтра
   43 / 710
вчера в 17:03
Радует, что "свиньям" настолько стыдно за своё барахло под названием "Спартак", что они даже свой "свинарник" стыдятся вписать в анкету, в графу "Любимые команды")))) Так и "пачкают" ветки ноунеймами!
Всё, что вы умеете - это переводить стрелы. На горькую правду о проекте реагируете как женщина во время регулов)) Кончено, тяжело любить свой клуб, когда чужой ненавидете больше. И аватарки ваши тому подтверждение, и ромбики самодельные, и ники, и прочее. В этом и есть наши отличия, я бы что то зенитовское ставить на аву побрезговал.
Завтра
Завтра ответил Великолепный камерунец
   115 / 710
вчера в 16:59
Радует как бомжы толпами пасутся на ветках Спартака, так ничего страшного. Как проскальзывает статьи о зените, всё. Заказуха, атас, караул! Рука Москвы!!! Что Чистяков, что Горин, что другие редакторы, и о Спартаке не в самом лучшем свете пишут бывает. Поэтому, бомжы, хорош реветь. Кроме того в статье ни капли вранья. В отличие от прогазпромовской прессы, которая до сих пор Карреру грязью поливает, присваивая ему откаты и прочие мерзости.
    Великолепный камерунец
    Великолепный камерунец
       43 / 710
    вчера в 16:55
    Вискарь. Ты это пишешь уже какой сезон подряд? У тебя розовые очки на супер-клее чтоль? Зенит лучший бла бла бла, все завидуют бла бла бла, у нас супер-игроки бла бла бла, а по итогу отставка тренера, вылет от Ачимпонга, пятое место. Всё, что испытывает рядовой болельщик к Зениту - это либо безразличие, либо омерзение. Но никак не зависть. Не накидывайте пуха на себя.
    Завтра
    Завтра ответил Jeck Denielse
       115 / 710
    вчера в 16:53
    Позор не самой "заказной статейке".......ибо к этому надо привыкать.....чем сильней будет Зенит и чем выше в таблице ,тем больше будет литься этих пасквилей.... И чем громче и чаще они будут звучать - тем лучше для Зенита.....значит он на правильном пути....)) Не обращай внимания......))) Так принято в некоторых кругах.....самому ехать на "Запорожце" и неистово ругать и перечислять недостатки в обогнавшем "Ягуаре"...)))))
    На самом деле, я заметил, что некоторые авторы и модераторы не так давно удалили графу "любимые команды" в анкете, где у большинства стоял "Спартак". Ну хотя бы так!

    Понятно, что чем больше успехов - тем больше грязи будет исходить от тарасовского "народца". Но тут!! Хотя бы вид сделал что "автор пишет беспристрастно".
    Ведь - накатал текст, потратил своё время жизни на него. А качество - барахло! Только "убил" время, не сделав ничего полезного ни для себя, ни для окружающих.
    Великолепный камерунец
    Великолепный камерунец
       43 / 710
    вчера в 16:52
    Радует как бомжы толпами пасутся на ветках Спартака, так ничего страшного. Как проскальзывает статьи о зените, всё. Заказуха, атас, караул! Рука Москвы!!! Что Чистяков, что Горин, что другие редакторы, и о Спартаке не в самом лучшем свете пишут бывает. Поэтому, бомжы, хорош реветь. Кроме того в статье ни капли вранья. В отличие от прогазпромовской прессы, которая до сих пор Карреру грязью поливает, присваивая ему откаты и прочие мерзости.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Завтра
       22 / 710
    вчера в 16:44
    Да-да, "мясные" они такие: "В чужом глазу найдут соринку, в своём - не видят и бревна." Надо бы мне "серьезную статью с аналитикой" про "Спартак" накатать, раз такая пьянка пошла)))) И смешно и грустно одновременно. А потом мы удивляемся - почему в России, во многих спектрах нашей жизни - такое низкое качество. А ответ такой: "ДА ПОТОМУ ЧТО У НАС "СПАРТАЧИ" ПОЗВОЛЯЮТ СЕБЕ ПИСАТЬ ПРО "ЗЕНИТ", И СЧИТАЮТ ЧТО ДЕЛАЮТ ЭТО ХОРОШО! ЭТО КАК ФАНАТ "РЕАЛА" ПИСАЛ БЫ О "БАРСЕ"!! ЭТО ЖЕ ДАЖЕ ЗВУЧИТ НЕЛЕПО И СМЕШНО!" Или - потому что куча народа занимается не своим делом, а поэтому делают эти дела плохо, некачественно и по-дилетантски. При этом ещё и банят всех, кто подобное им сказал и продолжают свою деятельность.
    Позор не самой "заказной статейке".......ибо к этому надо привыкать.....чем сильней будет Зенит и чем выше в таблице ,тем больше будет литься этих пасквилей....
    И чем громче и чаще они будут звучать - тем лучше для Зенита.....значит он на правильном пути....))

    Не обращай внимания......)))
    Так принято в некоторых кругах.....самому ехать на "Запорожце" и неистово ругать и перечислять недостатки в обогнавшем "Ягуаре"...)))))
    Аксинья
    Аксинья
       78 / 710
    вчера в 16:04
    Миллер с этого года "забыл" подкармливать Соккер и в результате появились эта и другие непристойные статейки в адрес Зенита - надо срочно зиткнуть рот пачкой банкнот...
    andreika20133
    andreika20133
       364 / 710
    вчера в 15:22
    Соккер к удивлению уже скатился до прямых оскорблений . Где журналистская честность и непредвзятость. Позор!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Завтра
    Завтра ответил Jeck Denielse
       115 / 710
    вчера в 15:13
    Следующая его статья будет не про "обломы"........а про знаковые трансферные удачи....Педро Роша ,Петкович...и пр...
    Да-да, "мясные" они такие: "В чужом глазу найдут соринку, в своём - не видят и бревна."
    Надо бы мне "серьезную статью с аналитикой" про "Спартак" накатать, раз такая пьянка пошла))))
    И смешно и грустно одновременно. А потом мы удивляемся - почему в России, во многих спектрах нашей жизни - такое низкое качество.
    А ответ такой: "ДА ПОТОМУ ЧТО У НАС "СПАРТАЧИ" ПОЗВОЛЯЮТ СЕБЕ ПИСАТЬ ПРО "ЗЕНИТ", И СЧИТАЮТ ЧТО ДЕЛАЮТ ЭТО ХОРОШО! ЭТО КАК ФАНАТ "РЕАЛА" ПИСАЛ БЫ О "БАРСЕ"!! ЭТО ЖЕ ДАЖЕ ЗВУЧИТ НЕЛЕПО И СМЕШНО!"
    Или - потому что куча народа занимается не своим делом, а поэтому делают эти дела плохо, некачественно и по-дилетантски. При этом ещё и банят всех, кто подобное им сказал и продолжают свою деятельность.
    Zeychba
    Zeychba ответил Аксинья
       321 / 710
    вчера в 14:59
    Ну и как ты их всех умудришься затолкать в одну сборную?
    Ну это ж сборная. Очевидно, надо выбрать наиболее интересных
    Аксинья
    Аксинья ответил Zeychba
       78 / 710
    вчера в 14:57
    Лучше бы написали про тех дурачков, что все же выбрали деньги и сгнили на лавке.
    Ну и как ты их всех умудришься затолкать в одну сборную?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse ответил Завтра
       22 / 710
    вчера в 14:55
    Этот мир катится прямиком в дурдом! Автор, с наличием в анкете группы "Спартаком единым" пишет про "Зенит"... Учитывая всю убогость трансферной политики "Спартака" последних 10 лет - то лучше бы про "своего брата" написал. Да стыдно, видимо. Писать нечего - ничего хорошего в "Спартаке" не происходит, поэтому приходится писать про то, кто и когда отказал "Зениту". Интересно, чтобы сказали герои статьи, пригласи их в "Спартак"? Что сказал бы Суарес на приглашение в клуб второй сотни, интересно? Наверное бы: - Куда??????? Ахпахахахахахха.... подождите немного, не могу уже - живот болит.... так, вроде отпустило, давайте заново.... В "Спартак"? Ахахахахаха... А что это такое, спартак?" За то, что занимается НЕ СВОИМ ДЕЛОМ, каждый раз, такой типа "автор" будет получать "1".
    Следующая его статья будет не про "обломы"........а про знаковые трансферные удачи....Педро Роша ,Петкович...и пр...
    Zeychba
    Zeychba
       321 / 710
    вчера в 14:48
    Лучше бы написали про тех дурачков, что все же выбрали деньги и сгнили на лавке.
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