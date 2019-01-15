Выбрали футбол. Символическая сборная отказников «Зенита»

вчера, 12:45

Зинченко заявил, что «выбрал футбол», поэтому перешел в «Манчестер Сити», а не в «Зенит». «Соккер.ру» подобрал компанию для украинца, отказавшегося играть в Санкт-Петербурге.

Вратарь

Сослан Джанаев (Россия)

Мирча Луческу начал беспокоиться о вратарской позиции перед сезоном 2016/2017, летом была попытка подписать Селихова, но Александр тогда ответил отказом на предложения «Спартака» и «Зенита», а питерцы отправились в сезон с Юрием Лодыгиным. И пожалели об этом. Приобретение вратаря стало задачей №1 на зимнее трансферное окно. В «Зенит» перешел Андрей Лунев и, как мы теперь знаем, помог решить вратарский вопрос, но к трансферу голкипера «Уфы» привела цепочка осечек: Селихова перехватил «Спартак», а Джанаев отказался обсуждать переход из «Ростова» в «Зенит», несмотря на то, что ему обещали шестикратное повышение зарплаты – с 200 тысяч евро до 1.2 млн. Не захотел Сослан менять семейную обстановку и дружбу с Бердыевым и Кафановым на манящие берега Невы. Деньги решают не всё.

Защитники

Константинос Манолас (Греция)

Греческий защитник сделал Роберто Манчини грустным, очень грустным тренером, ведь итальянец рассчитывал выстроить защиту «Зенита» вокруг Константиноса. Сделка почти состоялась, Манолас соскочил в день «X», на который было назначено подписание контракта. По одним данным считается, что Константинос удивился и расстроился, что его гонорары прописаны в рублях и сказал: «Стоп!» Хотя, говорят, что все прозаичнее: под давлением семьи и друзей просто передумал переезжать в Россию. Вот что говорил спустя полгода о несостоявшемся переходе в «Зенит» сам Манолас:

Я действительно мог перейти в «Зенит» прошедшим летом. Был близок к завершению сделки, но решил остаться в Риме, потому что счастлив здесь и не хочу ничего менять.

Джейсон Мурильо (Колумбия)

Изначально «Зенит» рассчитывал подписать игрока летом 2016-го в качестве замены Гараю, колумбийцу были предложены солидные условия – 4 миллиона евро в год + бонусы, но он четко дал понять, что хочет продолжать карьеру в Европе. В 2017 году «сине-бело-голубые» снова обратились к кандидатуре колумбийца после срыва договоренностей с Манолосом, но получили не менее категоричный отказ. На момент первых контактов с «Зенитом» Мурильо защищал цвета «Интера», через год перебрался в «Валенсию» и стал одноклубником Гарая, а этой зимой Джейсон стал игроком «Барселоны».

Родриго Кайо (Бразилия)

После срыва договоренностей с Маноласом «Зенит» переключился на другие кандидатуры, среди которых был и Родриго Кайо, но бразилец, в то время выступавший за «Сан-Паулу», не стал церемониться: «У меня есть предложение от „Зенита“, но я не собираюсь туда переходить. Точка». Любопытно, что этой зимой два отказника «Зенита» столкнулись в борьбе за место в «Барселоне». Кайо даже прошел медицинское обследование для каталонского клуба, но «блаугранас» выбрали Мурильо, а Родриго остался в Бразилии, сменив «Сан-Паулу» на «Фламенго».

Георгий Джикия (Россия)

Джикия пришел в «Спартак» на скромную зарплату, а отступные в первом контракте были прописаны смешные. «Зенит» пытался воспользоваться ситуацией и выманить защитника сборной России из Москвы, но Георгий остался верен «красно-белым», которые вскоре сориентировались и перезаключили контракт с защитником на улучшенных условиях. Всю эту историю рассказал детский тренер Георгия Александр Антипов, сам футболист подтвердил информацию. Болельщики «Спартака» оценили преданность Джикии баннером: «Георгий, для современного футбола это крутой поступок!»

Полузащитники

Тиаго Майя (Бразилия)

Бразильца «Зенит» хотел подписать с подачи Мирчи Луческу – одного из ведущих экспертов по бразильскому футболу среди тренеров. В середине сезона 2016/2017 «сине-бело-голубые» делали предложение талантливому хавбеку, олимпийскому чемпиону Рио-де-Жанейро, но Тиаго был непреклонен:

У меня было предложение из России, но я не хочу играть в снегу (смеется). Каждый футболист мечтает попасть в сборную Бразилии и сильный европейский клуб. Мое время придет, но пока в «Сантосе» у меня есть неоконченные дела.

Летом 2017-го Майя перешел в «Лилль», с которым сейчас занимает вторую строчку во французской Лиге 1, правда, твердым местом в стартовом составе похвастаться не может.

Роман Зобнин (Россия)

Еще до Джикии «Зенит» искушал Романа Зобнина. В чемпионском для «красно-белых» сезоне 2016/2017 у российского хавбека была зарплата 1 миллион евро. Когда пришел момент переоценки способностей Зобнина в денежном эквиваленте, «Спартак» предложил 2.4 млн евро, а Роман ответил согласием, проигнорировав предложение «Зенита», который был готов выкупить трансфер и давал футболисту на 400 тысяч евро в год больше.

Александр Зинченко (Украина)

Александр Зинченко, который уже стал чемпионом Англии и не теряется в команде Хосепа Гвардиолы, внятно объяснил, почему из «Уфы» перешел в «Манчестер Сити», а не в «Зенит»:

Я всегда мечтал играть в Европе, здесь другой уровень. Когда я сюда пришел, убедился в этом. Мне было несложно решиться: я просто выбрал футбол, поэтому не перешел в «Зенит».

Нападающие

Мунир Эль-Хаддади (Испания)

Летом 2017-го «Зенит» был готов приобрести Эль-Хаддади за 20 миллионов евро. «Барселону» эта сумма, похоже, устроила, но Мунир уперся. Испанец марокканского происхождения не захотел уезжать далеко от дома, покинуть Испанию он был готов только ради более сильного и известного клуба. Конечно, нужно сделать оговорку, что такие отказы, как у Эль-Хаддади, адресуются не конкретно «Зениту», а всей РПЛ . «Спартак», ЦСКА или «Краснодар» ждало бы такое же разочарование. Хотя, откуда у них 20 миллионов на трансфер Мунира? Сам Эль-Хаддади этой зимой окончательно рассорился с «Барселоной» и за 1 миллион перешел в «Севилью».

Луис Суарес (Уругвай)

Действующий форвард «Барселоны» и один из лучших нападающих мирового футбола Луис Суарес тоже прошел через отказ «Зениту». Ему это далось очень легко. Уругвайца приглашали в Санкт-Петербург, когда он выступал в Нидерландах, однако тогда это вызвало у Суареса, которому только предстояло стать футбольной знаменитостью, только раздражение: «Если я уеду из Голландии, то только в большой клуб, который играет в хороший атакующий футбол. Предложения таких команд, как „Зенит“, меня не интересуют. Что они могут мне предложить, кроме мешка денег? Мне нужны победы, возможность выигрывать большие трофеи. Я – уругваец, который хочет добиться успеха и прославиться».

Роберт Левандовски (Польша)

На самом деле, Левандовски в последний год своего контракта с дортмундской «Боруссией» (сезон 2013/2014) проигнорировал предложения дюжины команд, среди которых были «Реал», «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус». «Зенит» тоже вписался в эту компанию, клуб делал заманчивое для «шмелей» предложение (40 миллионов евро за футболиста с истекающим контрактом), но Роберт, как вы догадались, даже слушать не стал.

Тренер

Маурицио Сарри (Италия)