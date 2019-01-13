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Самая ценная команда АПЛ

вчера, 16:00
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Кейн Харри
Кейн Харри
Нападающий
Салах Мохамед
Салах Мохамед
Нападающий
Стерлинг Рахим
Стерлинг Рахим
Полузащитник

«Соккер.ру» знает, кого в английском футболе ценят сильнее остальных. Не обходим вниманием абсолютно все футбольные позиции. 

Свежая оценка трансферной стоимости ведущих игроков АПЛ с учетом двух десятков параметров наталкивает на составление символической команды богатого турнира, которая собрана на основе денежной оценки. 

Выясняем, как выглядит самая ценная команда высшей английской лиги, а также кто в нее входит. Наконец, любопытно, оправдывает ли статистика сумасшедшие оценочные трансферные суммы и реальные деньги, заплаченные за игроков? 

Вратарь

Алиссон Бекер («Ливерпуль»)

Оценочная стоимость: 95.4 млн фунтов. 

Тринадцать «сухарей» в 22 турах АПЛ, всего 10 пропущенных мячей. Лишь один раз Алиссон пропустил два мяча за поединок – против «Манчестер Сити» в гостях. Оправдывает стоимость, «Ливерпуль» уже платит за него 65 млн фунтов с учетом бонусов, а вот «Роме» Бекер достался всего за 8 млн евро. 

Замена: Эдерсон («Манчестер Сити», 90.4 млн фунтов). 

Защитники

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

Оценочная стоимость: 105.8 млн фунтов

Самый ценный правый бек АПЛ и один из самых перспективных в мире. Не стоит забывать, что выпускнику академии «Ливерпуля» всего 20 лет, а у него уже 65 удачных длинных передач в АПЛ, рекорд для правых беков. Уокер заметно отстает, как и Триппьер. 

Замена: Кайл Уокер («Манчестер Сити», 69.5 млн фунтов). 

Эмерик Ляпорт («Манчестер Сити»)

Оценочная стоимость: 94.1 млн фунтов

За француза с баскскими корнями Гвардиола попросил отдать 57 миллионов фунтов. А поскольку Эмерику всего 24, то оценочная стоимость подобралась к 100 миллионам. Ляпорт – король работы с мячом. У него 1 789 передач, и сегодня снова выйдет на первое место в топ-5 по этому показателю. 

Замена: Давинсон Санчес («Тоттенхэм», 84.5 млн фунтов). 

Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»)

Оценочная стоимость: 85.8 млн фунтов

Впервые с 2013 года у защитника приз «Игрок месяца». Ван Дейк помогает «Ливерпулю» у своих и у чужих ворот. На его совести «сухие» матчи команды Клоппа, и именно за него заплатили 75 млн фунтов впервые в истории футбола для игрока обороны. Но голландец не юный, поэтому вряд ли за него еще раз заплатят намного больше. 

Замена: Антонио Рюдигер («Челси», 75.1 млн фунтов). 

Эндрю Робертсон («Ливерпуль»)

Оценочная стоимость: 74.4 млн фунтов

Кто мог подумать, что шотландец, за которого «Ливерпуль» отдал менее 10 млн фунтов, через пару лет будет оценен в сумму, которая превышает стоимость перехода Менди в «Манчестер Сити»? Но Эндрю заслужил признание и высокие оценки – в 2018 году в АПЛ отдал 7 ассистов, лучший показатель для игроков защиты. 

Замена: Маркос Алонсо («Челси», 58.8 млн фунтов). 

Полузащитники

Нголо Канте («Челси»)

Оценочная стоимость: 87.8 млн фунтов

Канте разбавляет компанию игроков команды Клоппа и Гвардиолы. Чемпион мира вправду может обойтись новой команде в 87.8 млн фунтов. Даже больше, ведь тут и «Челси» надо убедить, и самого скромнягу, которого всё в Лондоне пока устраивает. Еще и переучивается – забил 3 мяча. Это больше, чем за всю английскую часть карьеры до этого. 

Замена: Эрик Дайер («Тоттенхэм», 73.3 млн фунтов). 

Деле Алли («Тоттенхэм»)

Оценочная стоимость: 135.6 млн фунтов

Ожидаемо один из самых ценных игроков планеты. Алли в апреле исполнится двадцать три года, и хотя разочаровывает ребячеством в отдельных матчах, Деле шикарно работает на разных позициях, понимает футбол и сменит клуб только за сумасшедшие деньги. У парня 68 баллов по системе «гол плюс пас», а это больше, чем у Лэмпарда (33), Скоулза (18) или Джеррарда (13) в его возрасте. 

Замена: Поль Погба («Манчестер Юнайтед», 117.7 млн фунтов). 

Бернарду Силва («Манчестер Сити»)

Оценочная стоимость: 120.9 млн фунтов

Справедливо, что португальца, которого поначалу считали неудачной покупкой Гвардиолы, а потом приняли футбольные знатоки и фанаты АПЛ, оценивают чуть выше, чем Поля Погба. «Сити» отдал за Силву солидные 45 млн фунтов, но не пожалел, что озолотил «Монако» - Бернарду уже забил 5 раз и придумал 6 ассистов в АПЛ

Замена: Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити», 86.4 млн фунтов). 

Нападающие

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Оценочная стоимость: 165 млн фунтов

Конечно же, никто не может быть дороже из крайних форвардов в АПЛ, чем Салах. Если за ним придут из любого клуба Испании, то придется отстегнуть около 200 млн евро. Ведь Мохамед редко пропускает матчи, сочинил 63 гола в 58 матчах лиги за «Ливерпуль». 46 голов, 17 ассистов – не игрок одного сезона, как видим. 

Замена: Лерой Сане («Манчестер Сити», 141 млн фунтов). 

Харри Кейн («Тоттенхэм»)

Оценочная стоимость: 180 млн фунтов

Есть сомнения, что за Лукаку дадут 146.3 млн фунтов – хотя возраст и голевые показатели вывели алгоритм на эту сумму. Но нет сомнений, что за Кейна придется отдать в районе 200 млн евро. «Шпоры» якобы требуют 350 млн евро, но оценочные 201.7 млн евро ближе к логике. Хотя «Тоттенхэм» выторгует даже больше, ведь Кейн в 25 лет готовится отпраздновать 200-й гол в карьере. 

Замена: Ромелу Лукаку (146.3 млн фунтов).

Рахим Стерлинг («Манчестер Сити»)

Оценочная стоимость: 167 млн фунтов

Оценен дороже Салаха – тот постарше, а также Алли – пока не вырос. Рахим показывает, что готов становиться мастером не только локального уровня АПЛ. Конечно, Стерлингу повезло с Гвардиолой, вместе с Лероем Сане у такого тренера многому научатся. Но уже сейчас у Рахима 9 голов и 7 ассистов в АПЛ, лучший результат чемпионов и одной из команд-фаворитов лиги. 

Замена: Садио Мане (124.1 млн фунтов).

В АПЛ уже были трансферы такой стоимости?

Ни за кого из представленного списка пока не платили, во сколько их оценивают. Но заплатят. Есть примеры дорогущих переходов – Мбаппе, Дембеле, Коутиньо… После Погба были примеры стомиллионных трансферов, и Неймар не установил рекорд на века. Даже Азар, который оценен ниже 22 представленных, может обойтись дороже 160 млн евро. 

Впрочем, и раньше были сумасшедшие сделки в Англии. Но чтобы это понять, нужно учесть инфляцию. Тогда получите любопытный ретро-вариант символической сборной АПЛ. Самым дорогим футболистом в истории лиги оказывается Андрей Шевченко, «Челси» отдал за украинского форварда в современных деньгах 144.4 млн фунтов: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Sky Sports (@skysports)

Есть здесь фланговые защитники за 60-72 млн – Феррейра и Ле Со. В составе сразу семь человек, которые играли за клуб Абрамовича, а также шестеро тех, кого покупал именно «Челси». Рио Фердинанд в пересчете оказывается защитником за 121.7 млн фунтов – за ван Дейка отдали меньше. А Эссьен, Верон и Погба в сумме собирают почти 350 млн фунтов. 

Ди Мария и Робиньо в современных деньгах еще дороже, чем за них платили клубы из Манчестера в прошлом. Не нужно ждать, чтобы Перес выложил за Азара больше 100 млн фунтов. Что в будущем «Барселона» или «Реал» подпишут контракт с Кейном после огромной выплаты «шпорам», ведь уже были грандиозные трансферы. 

Но и сейчас в 2019 году в АПЛ собралась компания из 22 футболистов, самый дешевый из которых оценен в 58.8 млн. Суммарно, чтобы подписать состав с ван Дейком, Канте, Салахом, Стерлингом и Кейном по оценочной стоимости, нужно иметь 2 миллиарда 377 миллионов фунтов. В рублях это 205 миллиардов, можно четыре раза всю РПЛ купить. 

А если ограничится только 11 основными футболистами, то в сумме получается «всего» 1.3 млрд фунтов или 1.46 млрд евро. Футболистов сейчас очень ценят, и вряд ли будут причины сбросить стоимость переходов из одного клуба в другой. Поэтому оценочная стоимость четко определяет трансферный вектор – будут новые рекорды. 

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Все комментарии
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   75 / 702
вчера в 19:10
Приятно, конечно, что практически половина состава из Ливерпуля, но цифры вхлам неадекватные.
beefs
beefs
   145 / 702
вчера в 18:31
Считай, не считай, а Ливер должен стать чемпионом...
Igo0rek
Igo0rek ответил barcelonistas
   71 / 702
вчера в 17:55
Стерлинг дороже Салаха, Бернарду дороже Де Брюйне, интересно)
Возраст играет большую роль.
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   230 / 702
вчера в 16:47
Чо почём?
dimagas1
dimagas1
   69 / 702
вчера в 16:19
Савича летом Лотито за 160 не продал,куда там нищей АПЛ до Лацио)))
barcelonistas
barcelonistas
   332 / 702
вчера в 16:17
Стерлинг дороже Салаха, Бернарду дороже Де Брюйне, интересно)
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