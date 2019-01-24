Голландцы «Барселоны»

«Барселона» выиграла одну из главных битв трансферного рынка и заполучила Френки де Йонга. «Соккер.ру» вспоминает других известных голландцев каталонского клуба.
С давних времен у «Барселоны» огромные связи с голландским футболом, в частности с «Аяксом». Хотя амстердамский клуб, конечно, был не единственным поставщиком талантов и звезд для каталонцев, заодно экспортировав в Испанию и свой неповторимый стиль, который в те или иные времена проявлялся в футболе «Барселоны».
Бывали времена, когда голландцы составляли огромную часть стартового состава каталонской команды, случались целые набеги голландской диаспоры в клуб. Поэтому складывается уникальная ситуация – можно собрать целую символическую сборную голландских футболистов, которые выступали в «Барселоне». Для иностранного клуба это не такое частое явление. Причем сборная эта получится не самой слабой. Давайте оценим.
Вратарь
Один из представителей большой диаспоры голландцев в «Барселоне», которую с собой привез Луи ван Гал. Хесп играл за «Барселону» с 1997 по 2000 год и провел сотню матчей. Это был пик его карьеры, хотя для многих появление Хеспа в качестве основного вратаря было удивительным событием. Кстати, за основную сборную Нидерландов он так и не сыграл.
Защитники
Один из футболистов легендарного «золотого поколения», которое выиграло в 1995 году Лигу чемпионов с «Аяксом», а после из него вышла целая россыпь звезд. Райцигер недолго поиграл за «Милан» после Амстердама, а затем перебрался в «Барселону». Регулярно играл за сборную Нидерландов и плодотворно выступал за каталонцев с 1997 по 2004 год, сыграв более 170 матчей.
Еще один исполнитель из того самого поколения «Аякса». Один из сильнейших голландских футболистов 90-х. Он в качестве капитана выводил сборную Нидерландов на матчи чемпионата мира 1998 года и чемпионата Европы 2000. Отыграл в «Барселоне» с 1998 по 2003 год, проведя более 140 матчей.
Представитель чуть более раннего поколения, который пылил за «Барселону» до знаменитого наплыва голландцев на границе тысячелетий. Он играл за каталонцев с 1989 по 1995 год - почти двести матчей. Безусловно, больше всего его помнят по победному голу в финале Кубка европейских чемпионов в 1992 году – это его главный трофей с «Барселоной». А чуть раньше он его брал с ПСВ.
В «Барселоне» этот выходец из «Фейеноорда» отыграл с 2003 по 2007 год, он провел более ста матчей. Столько же примерно у него и в составе сборной Нидерландов, в которой он был капитаном на ЧМ-2010 – третьем для него чемпионате мира. Один из ярчайших крайних защитников своего времени.
Полузащитники
Где бы ни играл «Питбуль», он всегда будет в рейтингах, потому что это харизматичный и очень стильный центральный полузащитник, привлекавший к себе внимание самим перемещением по полю. Как и многие в этом списке, выигрывал Лигу чемпионов с «Аяксом» в 1995 году. Но примечательно, что «Барселона» отнюдь не была пиком его карьеры. Здесь он провел чуть более 20 матчей в 2004 году. Безусловно, больше всего его помнят по выступлениям за «Ювентус» в период с 1998 по 2004 год. Но не отметить Давидса, заглядывавшего в Каталонию, нельзя.
Йохан Нескенс
А это уже для ценителей постарше. Нескенс по праву считается одним из величайших голландских полузащитников. В «Барселону» он направился прямиком из «Аякса», он был как раз одним из тех, кто прививал в Каталонии амстердамскую культуру игры, взорвавшую весь футбол в 70-х, когда трижды «Аякс» брал еврокубки: в 1971, 1972 и 1973 годах. Нескенс играл в «Барселоне» с 1974 по 1979 год – более 140 матчей, параллельно дважды брал с Нидерландами серебро чемпионатов мира.
В «Барселоне» этот футболист, ставший у себя на родине легендой и символом ПСВ, провел более 200 матчей в период с 1998 по 2004 год. В каталонском клубе и сборной Нидерландов трудолюбивый и очень умный полузащитник проявил себя как настоящий большой универсал, классический голландский хавбек, умеющий всё. Поэтому и был незаменимым на все случаи жизни.
Нападающие
Стремительный Овермарс пошел по проторенной дорожке того поколения «Аякса», которое взяло Лигу чемпионов 1995 года. Но по пути в «Барселону» Марк завернул в «Арсенал», где тоже успел стать легендой, проведя сотню матчей в период с 1997 по 2000 год. Затем он отправился в Каталонию к своим соотечественникам, где отыграл до 2004 года. Никогда не снижал планку своей выдающейся игры, поэтому и в сборной выступал 11 лет.
Когда говорят о голландцах в «Барселоне», в первую очередь вспоминают Кройфа, который сыграл вместе с Нескенсом невероятно значимую роль в том, какой стала история каталонского клуба, как были переняты лучшие голландские традиции в 70-х. Это влияние порой ощущается и до сих пор. Он трижды брал «Золотой мяч», а некоторыми признается вообще лучшим футболистом мира в истории. Из «Аякса», с которым он выиграл все-все-все, Кройф в 1973 году перешел в «Барселону», где играл до 1978-го. Позже возвращался в клуб в качестве тренера – с 1988 по 1996 год. И как тренер тоже добился выдающихся результатов. Комплексная легенда, легендарнее не придумаешь.
Завершает наш «основной состав» символической сборной еще один выходец из золотого «Аякса» середины 90-х. Патрик тоже не сразу из Амстердама поехал в Каталонию. Сначала на год заглянул в «Милан», а когда в «Барселоне» начала собираться внушительная голландская компания, рванул туда и не прогадал. С 1998 по 2004 год в «Барселоне» он сыграл более 180 матчей, на этот период выпал и его расцвет в сборной Нидерландов. Мог бы добиться большего, но травмы стали беспокоить его очень часто.
Запас: Яспер Силлессен, Будевейн Зенден, Марк ван Боммел, Рональд де Бур, Рихард Витсге.
Тренер: Луи ван Гал
В качестве тренера, безусловно, следовало бы отметить Кройфа, однако мы его уже назвали. Не упомянуть ван Гала в этом контексте тоже было бы неправильно, потому что он ответственен за колоссальную волну «голландизации», которую пережила «Барселона» на границе веков. Пусть своеобразно, но ван Гал сохранял традиционные связи Каталонии и Нидерландов. Благодаря его усилиям многие голландцы, которые ближе современному болельщику, раскрылись в этом клубе.
Так что перед глазами Френки де Йонга невероятное количество не просто ярких, а выдающихся примеров того, как голландские футболисты выступали в «Барселоне». И что вообще такое значит «голландец из „Барселоны“». В данном клубе это не просто национальная принадлежность, это еще и определенный запрос на качество игры и уровень.
Ладно бускет передовик симуляций, но симулирующий вратарь это что то новое!
Ладно бускет передовик симуляций, но симулирующий вратарь это что то новое!
Такого не будет больше.
Куман это один из двух лучших защитников за всю историю Барсы , второй Карлес Пуель)
Голландцы всегда хорошо играли в Барсе, надеюсь Де-йонг не подведёт.
Такого не будет больше.
Куман это один из двух лучших защитников за всю историю Барсы , второй Карлес Пуель)
Голландцы всегда хорошо играли в Барсе, надеюсь Де-йонг не подведёт.