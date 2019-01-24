Голландцы «Барселоны»

  • Вчера
  • Сейчас
  • 3 часа
  • Сегодня
  • Завтра
  • 7 дней
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Кубок Матч Премьер
  • Англия. Кубок
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Аргентина. Примера Б Метро
  • Аргентина. Примера С Метро
  • Бельгия. Про-Лига
  • Бразилия. Лига Баияно
  • Бразилия. Лига Гаушо
  • Бразилия. Лига Минейро
  • Германия. Третья лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Второй Дивизион
  • Кубок Азии
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Турция. Супер-Лига
  • Уэльс. Кимру Альянс
  • Франция. Лига 2
Кубок Матч Премьер 2019, 2 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2.2 3.2 3.2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)Ростов -:- Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 3.45 3.2 2.1
Англия. Кубок 2018/2019, 4 раунд 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон - - -
22:55 сегодня Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед - - -
Германия. Бундеслига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Герта -:-  Шальке-04 - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня  Марсель -:-  Лилль - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар -:- Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней - - -
Албания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб Партизани (Тирана)Партизани - - -
Аргентина. Примера Б Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомуникасьонесКомуникасьонес -:- Логотип футбольный клуб Депортиво РиестраДепортиво Риестра - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб УркуизаУркуиза -:- Логотип футбольный клуб Фландриа (Лухан)Фландриа - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сакачиспас (Вилья Солдати)Сакачиспас -:- Логотип футбольный клуб Барракас ЦентралБарракас Централ - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико Феникс (Пилар)Атлетико Феникс -:- Логотип футбольный клуб Сан-ТельмоСан-Тельмо - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Олл Бойз (Буэнос-Айрес)Олл Бойз -:- Логотип футбольный клуб Сан МигельСан Мигель - - -
Аргентина. Примера C Метро 2018/2019, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Барракас ББарракас Б -:- Логотип футбольный клуб Вилла Сан Карлос (Берисо)Вилла Сан Карлос - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 23 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард - - -
Бразилия. Лига Баияно 2019, 1 тур 1 X 2
02:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория (Сальвадор)Витория 1:0 Логотип футбольный клуб Витория КонВитория Кон - - -
Бразилия. Лига Гаушо 2019, 2 тур 1 X 2
02:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Интернасьонал (Порту-Алегри)Интернасьонал 1:2 Логотип футбольный клуб ПелотасПелотас - - -
Бразилия. Лига Минейро 2019, 2 тур 1 X 2
00:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Америка Мин (Белу-Оризонти)Америка Мин 3:0 Логотип футбольный клуб Вила-Нова (Гояния)Вила-Нова - - -
Германия. Третья лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте -:- Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 23 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФоджаФоджа -:- Логотип футбольный клуб КротонеКротоне - - -
Кипр. Второй дивизион 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Отеллос (Атиену)Отеллос -:- Логотип футбольный клуб Онисилос (Сотира)Онисилос - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Той ЛакатамиасТой Лакатамиас -:- Логотип футбольный клуб Дигенис ОроклинисДигенис Ороклинис - - -
Кубок Азии 2019, 1/4 финала 1 X 2
16:00 сегодня  Южная Корея -:-  Катар - - -
19:00 сегодня  ОАЭ -:-  Австралия - - -
Товарищеские матчи. Клубы 2019 1 X 2
сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик Дн (Донецк)Олимпик Дн -:- Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неман (Гродно)Неман -:- Логотип футбольный клуб Луч Мн (Минск)Луч Мн - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб КомарноКомарно -:- Логотип футбольный клуб СаквариСаквари - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб - - -
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бранн (Берген)Бранн -:- Логотип футбольный клуб Нест-Сотра (Аготнес)Нест-Сотра - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др -:- Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хам Кам (Хамар)Хам Кам -:- Логотип футбольный клуб Стабек (Берум)Стабек - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб Унион ФюрстенвальдеУнион Фюрстенвальде - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Люнгбю (Конгес Люнгбю)Люнгбю -:- Логотип футбольный клуб МальмеМальме - - -
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб Волеренга (Осло)Волеренга -:- Логотип футбольный клуб СтремменСтреммен - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В -:- Логотип футбольный клуб АрауАрау - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм -:- Логотип футбольный клуб Аустрия Л (Лустенау)Аустрия Л - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Десна (Чернигов)Десна -:- Логотип футбольный клуб ОльборгОльборг - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОпаваОпава -:- Логотип футбольный клуб Высочина (Йиглава)Высочина - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук -:- Логотип футбольный клуб Шахтер Сл (Солигорск)Шахтер Сл - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб СочиСочи -:- Логотип футбольный клуб Урожай (Краснодар)Урожай - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЭребруЭребру -:- Логотип футбольный клуб Сириус (Уппсала)Сириус - - -
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец -:- Логотип футбольный клуб Лехия (Гданьск)Лехия - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира -:- Логотип футбольный клуб Эбрайхсдорф (Вайгельсдорф)Эбрайхсдорф - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ДорнбирнДорнбирн -:- Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда -:- Логотип футбольный клуб Ден Хааг (Гаага)Ден Хааг - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб ЭрзурумспорЭрзурумспор - - -
Уэльс. Кимру Альянс 2018/2019, 21 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЛланрхэдрЛланрхэдр -:- Логотип футбольный клуб ГилсфилдГилсфилд - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Конуи БороКонуи Боро -:- Логотип футбольный клуб ХоливеллХоливелл - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 22 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар -:- Логотип футбольный клуб ШаторуШатору - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ОсерОсер - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АяччоАяччо -:- Логотип футбольный клуб МетцМетц - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен -:- Логотип футбольный клуб ЛорьянЛорьян - - -
ГлавнаяБлогиСимволические сборные

Голландцы «Барселоны»

вчера, 10:45
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Давидс Эдгар
Давидс Эдгар
Полузащитник
Кройф Йохан
Кройф Йохан
Полузащитник
Овермарс Марк
Овермарс Марк
Нападающий

«Барселона» выиграла одну из главных битв трансферного рынка и заполучила Френки де Йонга. «Соккер.ру» вспоминает других известных голландцев каталонского клуба.

С давних времен у «Барселоны» огромные связи с голландским футболом, в частности с «Аяксом». Хотя амстердамский клуб, конечно, был не единственным поставщиком талантов и звезд для каталонцев, заодно экспортировав в Испанию и свой неповторимый стиль, который в те или иные времена проявлялся в футболе «Барселоны». 

Бывали времена, когда голландцы составляли огромную часть стартового состава каталонской команды, случались целые набеги голландской диаспоры в клуб. Поэтому складывается уникальная ситуация – можно собрать целую символическую сборную голландских футболистов, которые выступали в «Барселоне». Для иностранного клуба это не такое частое явление. Причем сборная эта получится не самой слабой. Давайте оценим.

Вратарь

Руд Хесп

Один из представителей большой диаспоры голландцев в «Барселоне», которую с собой привез Луи ван Гал. Хесп играл за «Барселону» с 1997 по 2000 год и провел сотню матчей. Это был пик его карьеры, хотя для многих появление Хеспа в качестве основного вратаря было удивительным событием. Кстати, за основную сборную Нидерландов он так и не сыграл.

Защитники

Михаэль Райцигер

Один из футболистов легендарного «золотого поколения», которое выиграло в 1995 году Лигу чемпионов с «Аяксом», а после из него вышла целая россыпь звезд. Райцигер недолго поиграл за «Милан» после Амстердама, а затем перебрался в «Барселону». Регулярно играл за сборную Нидерландов и плодотворно выступал за каталонцев с 1997 по 2004 год, сыграв более 170 матчей.

Франк де Бур

Еще один исполнитель из того самого поколения «Аякса». Один из сильнейших голландских футболистов 90-х. Он в качестве капитана выводил сборную Нидерландов на матчи чемпионата мира 1998 года и чемпионата Европы 2000. Отыграл в «Барселоне» с 1998 по 2003 год, проведя более 140 матчей.

Рональд Куман

Представитель чуть более раннего поколения, который пылил за «Барселону» до знаменитого наплыва голландцев на границе тысячелетий. Он играл за каталонцев с 1989 по 1995 год - почти двести матчей. Безусловно, больше всего его помнят по победному голу в финале Кубка европейских чемпионов в 1992 году – это его главный трофей с «Барселоной». А чуть раньше он его брал с ПСВ.

Джованни ван Бронкхорст

В «Барселоне» этот выходец из «Фейеноорда» отыграл с 2003 по 2007 год, он провел более ста матчей. Столько же примерно у него и в составе сборной Нидерландов, в которой он был капитаном на ЧМ-2010 – третьем для него чемпионате мира. Один из ярчайших крайних защитников своего времени.

Полузащитники

Эдгар Давидс

Где бы ни играл «Питбуль», он всегда будет в рейтингах, потому что это харизматичный и очень стильный центральный полузащитник, привлекавший к себе внимание самим перемещением по полю. Как и многие в этом списке, выигрывал Лигу чемпионов с «Аяксом» в 1995 году. Но примечательно, что «Барселона» отнюдь не была пиком его карьеры. Здесь он провел чуть более 20 матчей в 2004 году. Безусловно, больше всего его помнят по выступлениям за «Ювентус» в период с 1998 по 2004 год. Но не отметить Давидса, заглядывавшего в Каталонию, нельзя.

Йохан Нескенс

А это уже для ценителей постарше. Нескенс по праву считается одним из величайших голландских полузащитников. В «Барселону» он направился прямиком из «Аякса», он был как раз одним из тех, кто прививал в Каталонии амстердамскую культуру игры, взорвавшую весь футбол в 70-х, когда трижды «Аякс» брал еврокубки: в 1971, 1972 и 1973 годах. Нескенс играл в «Барселоне» с 1974 по 1979 год – более 140 матчей, параллельно дважды брал с Нидерландами серебро чемпионатов мира.

Филлип Коку

В «Барселоне» этот футболист, ставший у себя на родине легендой и символом ПСВ, провел более 200 матчей в период с 1998 по 2004 год. В каталонском клубе и сборной Нидерландов трудолюбивый и очень умный полузащитник проявил себя как настоящий большой универсал, классический голландский хавбек, умеющий всё. Поэтому и был незаменимым на все случаи жизни. 

Нападающие

Марк Овермарс

Стремительный Овермарс пошел по проторенной дорожке того поколения «Аякса», которое взяло Лигу чемпионов 1995 года. Но по пути в «Барселону» Марк завернул в «Арсенал», где тоже успел стать легендой, проведя сотню матчей в период с 1997 по 2000 год. Затем он отправился в Каталонию к своим соотечественникам, где отыграл до 2004 года. Никогда не снижал планку своей выдающейся игры, поэтому и в сборной выступал 11 лет.

Йохан Кройф

Когда говорят о голландцах в «Барселоне», в первую очередь вспоминают Кройфа, который сыграл вместе с Нескенсом невероятно значимую роль в том, какой стала история каталонского клуба, как были переняты лучшие голландские традиции в 70-х. Это влияние порой ощущается и до сих пор. Он трижды брал «Золотой мяч», а некоторыми признается вообще лучшим футболистом мира в истории. Из «Аякса», с которым он выиграл все-все-все, Кройф в 1973 году перешел в «Барселону», где играл до 1978-го. Позже возвращался в клуб в качестве тренера – с 1988 по 1996 год. И как тренер тоже добился выдающихся результатов. Комплексная легенда, легендарнее не придумаешь.

Патрик Клюйверт

Завершает наш «основной состав» символической сборной еще один выходец из золотого «Аякса» середины 90-х. Патрик тоже не сразу из Амстердама поехал в Каталонию. Сначала на год заглянул в «Милан», а когда в «Барселоне» начала собираться внушительная голландская компания, рванул туда и не прогадал. С 1998 по 2004 год в «Барселоне» он сыграл более 180 матчей, на этот период выпал и его расцвет в сборной Нидерландов. Мог бы добиться большего, но травмы стали беспокоить его очень часто.

Запас: Яспер Силлессен, Будевейн Зенден, Марк ван Боммел, Рональд де Бур, Рихард Витсге.

Тренер: Луи ван Гал

В качестве тренера, безусловно, следовало бы отметить Кройфа, однако мы его уже назвали. Не упомянуть ван Гала в этом контексте тоже было бы неправильно, потому что он ответственен за колоссальную волну «голландизации», которую пережила «Барселона» на границе веков. Пусть своеобразно, но ван Гал сохранял традиционные связи Каталонии и Нидерландов. Благодаря его усилиям многие голландцы, которые ближе современному болельщику, раскрылись в этом клубе.

Так что перед глазами Френки де Йонга невероятное количество не просто ярких, а выдающихся примеров того, как голландские футболисты выступали в «Барселоне». И что вообще такое значит «голландец из „Барселоны“». В данном клубе это не просто национальная принадлежность, это еще и определенный запрос на качество игры и уровень.

Поделиться
Другие материалы по теме
Сборная действующих игроков одного клуба
22 январяАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии17
Терри и другие звёзды, разминувшиеся со «Спартаком»
16 январяСтанислав Горин в блоге Символические антисборныеКомментарии31
Выбрали футбол. Символическая сборная отказников «Зенита»
15 январяАлександр Чистяков в блоге Символические антисборныеКомментарии73
Самая ценная команда АПЛ
13 январяСтанислав Горин в блоге Символические сборныеКомментарии6
Лучшие футболисты 21 века по версии фанатов
12 январяВадим Багров в блоге Футбольная ностальгияКомментарии10
УЕФА огласил символическую сборную 2018 года по версии болельщиков
11 января Комментарии68
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Верг
Верг
   368 / 727
вчера в 19:07

Ладно бускет передовик симуляций, но симулирующий вратарь это что то новое!
Ленинград за Рубин
Ленинград за Рубин
вчера в 15:02
Да, были времена...
BenderBender
BenderBender
   580 / 727
вчера в 13:40
Были мужики в Барселоне. Теперь одни балерины. А главная балерина, прима, знала, чем вчера все закончится и спряталась в гримёрке)))
Бильге Октай
Бильге Октай ответил Невский 5
   119 / 727
вчера в 13:06
Не того голландца взяла Барса. Промес на голову выше абсолютно любого в этом списке.
промес самому слабому в этом списке бутсы чистить не достоин
Бильге Октай
Бильге Октай
   119 / 727
вчера в 13:05
брать де лигта пока не увели ..... и менять коута на мбаппе ..... еще 10 лет доминирования гарантированы
Невский 5
Невский 5
   429 / 727
вчера в 13:00
Не того голландца взяла Барса. Промес на голову выше абсолютно любого в этом списке.
BARCELONA-BEST
BARCELONA-BEST
   193 / 727
вчера в 12:31
Круйф это целая эпоха в Барсе и как игрок и как тренер.
Такого не будет больше.
Куман это один из двух лучших защитников за всю историю Барсы , второй Карлес Пуель)
Голландцы всегда хорошо играли в Барсе, надеюсь Де-йонг не подведёт.
борька
борька
   51 / 727
вчера в 12:00
Кройф, гений футбола!
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   69 / 727
вчера в 11:35
Куман и ДэБур силище!
ESPANOL
ESPANOL
   228 / 727
вчера в 11:15
Желаю новому голандцу в Барселоне новых трофеев! Чтобы он вписал свое имя в славную историю прославленного клуба...
Artuom
Artuom
   230 / 727
вчера в 10:54
Очень сильная команда получилась... И в наше время они бы без проблем навязали борьбу всем топ клубам, и были бы одними из фаворитов в любой из лиг и ЛЧ.
ATG
ATG
   500 / 727
вчера в 10:54
Райцигер, Де Бур, Овермарс, Джованни ван Бронкхорст, Коку, Давидс, и конечно Клюйверт ! Тогда команда была просто огненная ! Как раз когда эти футболисты были на пике начал болеть за ФКБ
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100