Голландцы «Барселоны»

вчера, 10:45

«Барселона» выиграла одну из главных битв трансферного рынка и заполучила Френки де Йонга. «Соккер.ру» вспоминает других известных голландцев каталонского клуба.

С давних времен у «Барселоны» огромные связи с голландским футболом, в частности с «Аяксом». Хотя амстердамский клуб, конечно, был не единственным поставщиком талантов и звезд для каталонцев, заодно экспортировав в Испанию и свой неповторимый стиль, который в те или иные времена проявлялся в футболе «Барселоны».

Бывали времена, когда голландцы составляли огромную часть стартового состава каталонской команды, случались целые набеги голландской диаспоры в клуб. Поэтому складывается уникальная ситуация – можно собрать целую символическую сборную голландских футболистов, которые выступали в «Барселоне». Для иностранного клуба это не такое частое явление. Причем сборная эта получится не самой слабой. Давайте оценим.

Вратарь

Руд Хесп

Один из представителей большой диаспоры голландцев в «Барселоне», которую с собой привез Луи ван Гал. Хесп играл за «Барселону» с 1997 по 2000 год и провел сотню матчей. Это был пик его карьеры, хотя для многих появление Хеспа в качестве основного вратаря было удивительным событием. Кстати, за основную сборную Нидерландов он так и не сыграл.

Защитники

Михаэль Райцигер

Один из футболистов легендарного «золотого поколения», которое выиграло в 1995 году Лигу чемпионов с «Аяксом», а после из него вышла целая россыпь звезд. Райцигер недолго поиграл за «Милан» после Амстердама, а затем перебрался в «Барселону». Регулярно играл за сборную Нидерландов и плодотворно выступал за каталонцев с 1997 по 2004 год, сыграв более 170 матчей.

Франк де Бур

Еще один исполнитель из того самого поколения «Аякса». Один из сильнейших голландских футболистов 90-х. Он в качестве капитана выводил сборную Нидерландов на матчи чемпионата мира 1998 года и чемпионата Европы 2000. Отыграл в «Барселоне» с 1998 по 2003 год, проведя более 140 матчей.

Рональд Куман

Представитель чуть более раннего поколения, который пылил за «Барселону» до знаменитого наплыва голландцев на границе тысячелетий. Он играл за каталонцев с 1989 по 1995 год - почти двести матчей. Безусловно, больше всего его помнят по победному голу в финале Кубка европейских чемпионов в 1992 году – это его главный трофей с «Барселоной». А чуть раньше он его брал с ПСВ .

Джованни ван Бронкхорст

В «Барселоне» этот выходец из «Фейеноорда» отыграл с 2003 по 2007 год, он провел более ста матчей. Столько же примерно у него и в составе сборной Нидерландов, в которой он был капитаном на ЧМ -2010 – третьем для него чемпионате мира. Один из ярчайших крайних защитников своего времени.

Полузащитники

Эдгар Давидс

Где бы ни играл «Питбуль», он всегда будет в рейтингах, потому что это харизматичный и очень стильный центральный полузащитник, привлекавший к себе внимание самим перемещением по полю. Как и многие в этом списке, выигрывал Лигу чемпионов с «Аяксом» в 1995 году. Но примечательно, что «Барселона» отнюдь не была пиком его карьеры. Здесь он провел чуть более 20 матчей в 2004 году. Безусловно, больше всего его помнят по выступлениям за «Ювентус» в период с 1998 по 2004 год. Но не отметить Давидса, заглядывавшего в Каталонию, нельзя.

Йохан Нескенс

А это уже для ценителей постарше. Нескенс по праву считается одним из величайших голландских полузащитников. В «Барселону» он направился прямиком из «Аякса», он был как раз одним из тех, кто прививал в Каталонии амстердамскую культуру игры, взорвавшую весь футбол в 70-х, когда трижды «Аякс» брал еврокубки: в 1971, 1972 и 1973 годах. Нескенс играл в «Барселоне» с 1974 по 1979 год – более 140 матчей, параллельно дважды брал с Нидерландами серебро чемпионатов мира.

Филлип Коку

В «Барселоне» этот футболист, ставший у себя на родине легендой и символом ПСВ , провел более 200 матчей в период с 1998 по 2004 год. В каталонском клубе и сборной Нидерландов трудолюбивый и очень умный полузащитник проявил себя как настоящий большой универсал, классический голландский хавбек, умеющий всё. Поэтому и был незаменимым на все случаи жизни.

Нападающие

Марк Овермарс

Стремительный Овермарс пошел по проторенной дорожке того поколения «Аякса», которое взяло Лигу чемпионов 1995 года. Но по пути в «Барселону» Марк завернул в «Арсенал», где тоже успел стать легендой, проведя сотню матчей в период с 1997 по 2000 год. Затем он отправился в Каталонию к своим соотечественникам, где отыграл до 2004 года. Никогда не снижал планку своей выдающейся игры, поэтому и в сборной выступал 11 лет.

Йохан Кройф

Когда говорят о голландцах в «Барселоне», в первую очередь вспоминают Кройфа, который сыграл вместе с Нескенсом невероятно значимую роль в том, какой стала история каталонского клуба, как были переняты лучшие голландские традиции в 70-х. Это влияние порой ощущается и до сих пор. Он трижды брал «Золотой мяч», а некоторыми признается вообще лучшим футболистом мира в истории. Из «Аякса», с которым он выиграл все-все-все, Кройф в 1973 году перешел в «Барселону», где играл до 1978-го. Позже возвращался в клуб в качестве тренера – с 1988 по 1996 год. И как тренер тоже добился выдающихся результатов. Комплексная легенда, легендарнее не придумаешь.

Патрик Клюйверт

Завершает наш «основной состав» символической сборной еще один выходец из золотого «Аякса» середины 90-х. Патрик тоже не сразу из Амстердама поехал в Каталонию. Сначала на год заглянул в «Милан», а когда в «Барселоне» начала собираться внушительная голландская компания, рванул туда и не прогадал. С 1998 по 2004 год в «Барселоне» он сыграл более 180 матчей, на этот период выпал и его расцвет в сборной Нидерландов. Мог бы добиться большего, но травмы стали беспокоить его очень часто.

Запас: Яспер Силлессен, Будевейн Зенден, Марк ван Боммел, Рональд де Бур, Рихард Витсге.

Тренер: Луи ван Гал

В качестве тренера, безусловно, следовало бы отметить Кройфа, однако мы его уже назвали. Не упомянуть ван Гала в этом контексте тоже было бы неправильно, потому что он ответственен за колоссальную волну «голландизации», которую пережила «Барселона» на границе веков. Пусть своеобразно, но ван Гал сохранял традиционные связи Каталонии и Нидерландов. Благодаря его усилиям многие голландцы, которые ближе современному болельщику, раскрылись в этом клубе.

Так что перед глазами Френки де Йонга невероятное количество не просто ярких, а выдающихся примеров того, как голландские футболисты выступали в «Барселоне». И что вообще такое значит «голландец из „Барселоны“». В данном клубе это не просто национальная принадлежность, это еще и определенный запрос на качество игры и уровень.